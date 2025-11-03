Um die Marke Emmentaler wird international gestritten. Harald Tittel/dpa

Die Schweiz will den Namen «Emmentaler» schützen lassen, doch Österreich und andere Länder wehren sich gegen diese Pläne. Der Konflikt um die Käsesorte spitzt sich zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz will den Namen «Emmentaler» als geografisch geschützte Herkunftsbezeichnung sichern.

Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland und Österreich, lehnen dies ab, da der Begriff ihrer Ansicht nach international etabliert sei.

Die Schweiz zieht daher vor den Europäischen Gerichtshof. Mehr anzeigen

Die Schweiz plant, den Namen «Emmentaler» für Käse zu schützen, um die heimische Käseindustrie zu unterstützen. Doch Länder wie Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Österreich und Polen sind dagegen. Sie argumentieren, dass der Begriff «Emmentaler» seit langem allgemein verwendet wird und kein exklusives Recht der Schweiz sein sollte.

Die EU-Kommission hat sich auf die Seite dieser Länder gestellt. Die Schweiz hat dies veranlasst, den Europäischen Gerichtshof anzurufen.

Besonders in Österreich stösst der Plan der Schweiz auf Widerstand. Das Land produziert jährlich etwa 14'000 Tonnen Emmentaler – etwa im Vorarlberg.

«Kommt hundert Jahre zu spät»

Der Österreicher Stephan Gruber verkauft sowohl Schweizer als auch österreichischen Emmentaler. Er betont gegenüber «RTS», dass es bei jungen Emmentalern kaum Unterschiede gibt und bei Blindverkostungen oft der Vorarlberger Emmentaler gewinnt.

Gruber sieht keinen Grund, warum der Emmentaler nur der Schweiz vorbehalten sein sollte. Er vergleicht es mit dem Gruyère, der sofort mit der Schweiz assoziiert wird, während der Emmentaler an vielen Orten produziert werde.

Auch Johann Költringer, Direktor des österreichischen Milchverbands, lehnt den Anspruch der Schweiz ab: «Ich verstehe es aus Marketing-Sicht, aber es ist nicht gerechtfertigt. Das kommt hundert Jahre zu spät», wird er von «RTS» zitiert.

Er sieht die Emmentaler-Produktion als fest verankert in der österreichischen Käsekultur und betont die Bedeutung der Heumilchproduktion in der Region.