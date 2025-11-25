Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

So viel verdienen die Schweizer Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken

Petar Marjanović

25.11.2025

Jeder zehnte Angestellte kassiert einen Bonus von über 12'000 Franken.
Jeder zehnte Angestellte kassiert einen Bonus von über 12'000 Franken.
IMAGO/CHROMORANGE

Der Schweizer Medianlohn steigt weiter. Das klingt nach einer guten Nachricht. Die Details zeigen aber, wie gross die Lohnunterschiede wirklich sind.

Petar Marjanović

25.11.2025, 09:54

25.11.2025, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Medianlohn in der Schweiz ist 2024 auf 7024 Franken gestiegen, sagt aber nur aus, wo die Mitte der Lohnverteilung liegt – nicht, ob auch die tiefsten Löhne steigen.
  • Die Lohnspanne bleibt gross: Die untersten 10 Prozent verdienen weniger als 4635 Franken, die obersten 10 Prozent mehr als 12'526 Franken.
  • Regional zeigen sich deutliche Unterschiede, etwa zwischen Zürich mit einem Median von 7502 Franken und dem Tessin mit 5708 Franken.
Mehr anzeigen

Der Medianlohn in der Schweiz ist 2024 weiter gestiegen und liegt nun bei 7024 Franken brutto im Monat für eine Vollzeitstelle. Das teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit.

Doch dieser Wert hat einen Haken: Der Medianlohn ist nicht der Durchschnittslohn. Er zeigt die Mitte der Lohnverteilung. Die eine Hälfte der arbeitenden Bevölkerung verdient mehr, die andere weniger. Der Median sagt deshalb nichts darüber aus, ob auch die tieferen Löhne steigen. 

10 Prozent verdienen unter 4700 Franken

Laut BFS lag der Medianlohn 2022 noch bei 6788 Franken. Seither ist er um gut 3 Prozent gestiegen. Gleichzeitig bleibt die Lohnspanne laut der Lohnstrukturerhebung gross: Die 10 Prozent mit den tiefsten Löhnen verdienen weniger als 4635 Franken im Monat, die 10 Prozent mit den höchsten Löhnen mehr als 12'526 Franken.

Eine Tieflohnstelle definiert das Bundesamt 2024 als Vollzeitjob mit weniger als 4683 Franken brutto. Solche Stellen machen 10,8 Prozent aller Jobs aus – praktisch gleich viel wie in den vergangenen Jahren. Die Lohnpyramide habe sich seit 2008 insgesamt kaum verschoben, hält das Amt fest. Zwar stiegen die Löhne der untersten 10 Prozent seit damals etwas stärker als jene an der Spitze, doch der Anteil der Tieflohnjobs bleibt stabil.

Jeder Dritte bekommt im Mittel Bonus von 12'000 Franken

Zusätzliche Zahlungen verstärken die Unterschiede weiter: Rund ein Drittel bekommt einen Bonus, im Mittel knapp 12'000 Franken pro Jahr. In gewissen Branchen kassiert das obere Kader Boni im fünf- bis sechsstelligen Bereich, besonders im Finanz- und Versicherungssektor.

In der Bankenbranche kassiert das obere Kader über 147'000 Franken Bonus im Mittel.
In der Bankenbranche kassiert das obere Kader über 147'000 Franken Bonus im Mittel.
BFS

Auch regional klaffen die Löhne auseinander. In der Region Zürich liegt der Medianlohn bei 7502 Franken, im Tessin bei 5708 Franken. Die höchsten 10 Prozent verdienen in Zürich über 13'970 Franken, im Tessin gut 10'000 Franken.

Mehr Videos aus dem Ressort

Wieviel verdienst du? «Sobald Lohn zum Thema wird, werden Leute zurückhaltender»

Wieviel verdienst du? «Sobald Lohn zum Thema wird, werden Leute zurückhaltender»

Ist Lohn ein Tabuthema? Soll das Einkommen offengelegt werden? blue News fragt auf der Strasse nach – und lässt sich erklären, warum dass für manche eine heikle Angelegenheit ist.

01.03.2023

Meistgelesen

Warum töten Männer ihre Frauen?
In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten
Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken
«Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»
Kind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE