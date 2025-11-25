Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken

Jeder zehnte Angestellte kassiert einen Bonus von über 12'000 Franken. IMAGO/CHROMORANGE

Der Schweizer Medianlohn steigt weiter. Das klingt nach einer guten Nachricht. Die Details zeigen aber, wie gross die Lohnunterschiede wirklich sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Medianlohn in der Schweiz ist 2024 auf 7024 Franken gestiegen, sagt aber nur aus, wo die Mitte der Lohnverteilung liegt – nicht, ob auch die tiefsten Löhne steigen.

Die Lohnspanne bleibt gross: Die untersten 10 Prozent verdienen weniger als 4635 Franken, die obersten 10 Prozent mehr als 12'526 Franken.

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede, etwa zwischen Zürich mit einem Median von 7502 Franken und dem Tessin mit 5708 Franken. Mehr anzeigen

Der Medianlohn in der Schweiz ist 2024 weiter gestiegen und liegt nun bei 7024 Franken brutto im Monat für eine Vollzeitstelle. Das teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit.

Doch dieser Wert hat einen Haken: Der Medianlohn ist nicht der Durchschnittslohn. Er zeigt die Mitte der Lohnverteilung. Die eine Hälfte der arbeitenden Bevölkerung verdient mehr, die andere weniger. Der Median sagt deshalb nichts darüber aus, ob auch die tieferen Löhne steigen.

10 Prozent verdienen unter 4700 Franken

Laut BFS lag der Medianlohn 2022 noch bei 6788 Franken. Seither ist er um gut 3 Prozent gestiegen. Gleichzeitig bleibt die Lohnspanne laut der Lohnstrukturerhebung gross: Die 10 Prozent mit den tiefsten Löhnen verdienen weniger als 4635 Franken im Monat, die 10 Prozent mit den höchsten Löhnen mehr als 12'526 Franken.

Eine Tieflohnstelle definiert das Bundesamt 2024 als Vollzeitjob mit weniger als 4683 Franken brutto. Solche Stellen machen 10,8 Prozent aller Jobs aus – praktisch gleich viel wie in den vergangenen Jahren. Die Lohnpyramide habe sich seit 2008 insgesamt kaum verschoben, hält das Amt fest. Zwar stiegen die Löhne der untersten 10 Prozent seit damals etwas stärker als jene an der Spitze, doch der Anteil der Tieflohnjobs bleibt stabil.

Jeder Dritte bekommt im Mittel Bonus von 12'000 Franken

Zusätzliche Zahlungen verstärken die Unterschiede weiter: Rund ein Drittel bekommt einen Bonus, im Mittel knapp 12'000 Franken pro Jahr. In gewissen Branchen kassiert das obere Kader Boni im fünf- bis sechsstelligen Bereich, besonders im Finanz- und Versicherungssektor.

In der Bankenbranche kassiert das obere Kader über 147'000 Franken Bonus im Mittel. BFS

Auch regional klaffen die Löhne auseinander. In der Region Zürich liegt der Medianlohn bei 7502 Franken, im Tessin bei 5708 Franken. Die höchsten 10 Prozent verdienen in Zürich über 13'970 Franken, im Tessin gut 10'000 Franken.

