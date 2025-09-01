Der Leuchtstreifen «Triki» von TCS. Screenshot TCS

Der neue Kindergartengurt «Triki» des TCS soll für mehr Sichtbarkeit im Strassenverkehr sorgen – bringt in der Praxis aber viele Probleme für Kinder, Eltern und Lehrpersonen mit sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue TCS-Kindsgibändel «Triki» sorgt für Kritik, weil Kinder ihn allein kaum anziehen können und Lehrpersonen dadurch mehr Aufwand haben.

Grund ist eine neue EU-Norm zur besseren Sichtbarkeit, die den komplexeren Gurt notwendig machte.

In der Praxis reagieren viele verunsichert und greifen teils auf alte Modelle zurück. Mehr anzeigen

Alle Kinder, die in den Kindergarten kommen, kriegen am ersten Tag ein Kindsgibändel. Normalerweise ist man froh darüber, doch der neue Leuchtstreifen von TCS kommt bei vielen Eltern und Lehrpersonen dieses Jahr gar nicht gut an, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Grund dafür: Neu ist der Bändel mit einem zusätzlichen Gürtel ausgestattet. Dieser muss mit einer Schnalle verschlossen werden, mit einem Druckknopf soll das Rückenteil am Gurt festgemacht werden. Doch dafür brauchen viele Kinder Hilfe von Erwachsenen.

Für die Kindergartenlehrpersonen bringt Triki zusätzlichen Aufwand mit sich. Nach Unterrichtsschluss müssen sie allen Kindern beim Anziehen der neuen Bändel helfen – eine Aufgabe, die ihren pädagogischen Grundsätzen eigentlich widerspricht.

«Wie dumm ist das denn?»

Laut der Zeitung beschweren sich in der Facebook-Gruppe CHindergartenlehrpersonen über 10'000 Kindergartenlehrpersonen aus der ganzen Schweiz über die neuen Bändel. «Wie dumm ist das denn?» oder «Kann mir jemand sagen, wie die Kinder den Bändel über einen Rucksack anziehen?», wird in die Gruppe geschrieben. Der Mobilitätsclub bestätigt dem «Tages-Anzeiger», dass sie einige Reaktionen erhalten haben.

Seit 2024 gilt eine neue Norm, die den Einsatz des neuen «Triki» notwendig gemacht hat. Der bisherige Bändel entsprach nicht mehr den EU-Vorgaben zur 360-Grad-Sichtbarkeit im Strassenverkehr. Der TCS hat dieses Problem mit einem Gürtel gelöst, der grössere fluoreszierende Flächen aufweist. So werden Kinder tagsüber im Verkehr besser und vor allem früher erkannt, während reflektierende Elemente zusätzlich für gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit sorgen.

«Es war eine Feuerwehrübung, den neuen Triki-Bändel zu konzipieren. Das Produkt ist eine Übergangslösung», sagt Pressesprecherin Vanessa Flack vom TCS zur Zeitung.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Norm war rasches Handeln gefragt. Statt eines kompletten Neustarts entschied man sich daher für eine pragmatischere Lösung: Das bestehende Modell wurde um einen Gurt und grössere Sichtfläche erweitert.

Lehrpersonen erhielten keine Informationen

Für umfassende Tests blieb allerdings keine Zeit. Dass der neue Triki beim Anziehen Unterstützung von Erwachsenen benötigt, ist dem TCS bewusst. Doch zumindest beim Rückenteil sei nur einmalige Hilfe nötig – danach bleibe es zuverlässig eingehängt. «Die neuen Anforderungen sind sinnvoll, aber in der Praxis schwer umzusetzen», räumt Flack ein.

Viele Kindergartenlehrpersonen erhielten keine Informationen zur Handhabung des neuen Streifens – entsprechend gross war die Verunsicherung. Manche besorgten sich kurzerhand noch alte Bändel und gaben diese an die Kinder weiter. Andere wiederum entfernten den zusätzlichen Gurt gleich vor dem Verteilen der neuen Modelle.