Zürich öffnet den Tunnel unter dem Hauptbahnhof für die Velos Endlich freie Fahrt für Velos aller Art unter dem Zürcher Hauptbahnhof: Am Donnerstagabend wird der Tunnel zwischen Kasernenstrasse und Sihlquai offiziell eröffnet. Ursprünglich war die Verbindung zwischen den Kreisen 4 und 5 für Autos vorgesehen. 20.05.2025

Der neue Stadttunnel Zürich leidet an Kinderkrankheiten. So ist eines der Brandschutztore bereits defekt. Der Hersteller arbeitet an einer Lösung des Problems. Wann der Defekt behoben sein wird, lässt sich nicht sagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Mai wurde die neue Tunnelverbindung für Velofahrer*innen unter dem Hauptbahnhof Zürich eröffnet.

Nach wenigen Wochen ist klar: Das neue Bauwerk hat einige Kinderkrankheiten.

Eine der beiden Brandschutztore an der Ein- und Ausfahrt zur neuen Velostation Stadttunnel ist bereits defekt.

«Wann der Defekt behoben sein wird, lässt sich leider im Moment noch nicht sagen», schreibt das Tiefbauamt der Stadt Zürich auf Anfrage von blue News. Mehr anzeigen

Nach weniger als einem Monat waren bereits mehr als 100'000 Velos durch den Stadttunnel gefahren. Die neue Verbindung unter dem Hauptbahnhof Zürich entspricht einem klaren Bedürfnis.

Am 22. Mai eröffnete die Stadt Zürich das Stadttunnel offiziell, nachdem der Termin mehrfach verschoben werden musste. Unter anderem hatten höhere Anforderungen an die Brandschutzanlage deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen.

Nach wenigen Wochen Betriebszeit ist aber auch klar: Der neue Velotunnel leidet an diversen Kinderkrankheiten.

Ein Brandschutztor ist seit letzter Woche defekt

Die Velostation Stadttunnel bietet mehr als 1200 Abstellplätze, die gratis benützt werden können. Bei der Ein- und Ausfahrt zur Station ist je ein Brandschutztor installiert.

Eines davon ist bereits defekt und löste vergangene Woche mehrfach Alarm aus. Aktuell ist das Tor geschlossen. Inzwischen wurden behelfsmässige Zettel mit der Aufschrift «Tor defekt» angebracht.

Eine der beiden Brandschutztore im neuen Stadttunnel ist seit letzter Woche defekt. Bild: blue News

Auf Anfrage von blue News schreibt das Tiefbauamt der Stadt Zürich: «Das Brandschutztor ist seit letzter Woche defekt. Die Stadt arbeitet derzeit mit dem Hersteller des Tors an einer Lösung des Problems. Wann genau der Defekt behoben sein wird, lässt sich leider im Moment noch nicht sagen.»

Zu den Ursachen des Defektes will das Tiefbauamt zum aktuellen Zeitpunkt keine Stellung nehmen.

«Das Wasser hat keinen Einfluss auf die Sicherheit»

Eine weitere Kinderkrankheit in der neuen Velostation Stadttunnel ist der feuchte Boden. Der Grund dafür sei, schreibt das Tiefbaumamt der Stadt Zürich, dass durch den Stadttunnel eine Wasserleitung mit 400 Millimeter Durchmesser führe.

Und weiter: «Das Wasser darin ist kalt, die Umgebung im Stadttunnel bei den derzeitigen Wetterverhältnissen feucht. Deshalb entsteht Kondenswasser, welches von der Wasserleitung runtertropft.»

Laut dem Tiefbauamt hat «das Wasser im Stadttunnel keinen Einfluss auf den Betrieb oder die Sicherheit der Velostation». Bild: blue News

Zurzeit beobachten die Stadtbehörden die Situation. Je nach Verlauf werde gegebenenfalls eine Rinne unter der Wasserleitung montiert, damit das Wasser aus der Velostation abgeleitet werden könne.

Laut dem Tiefbauamt hat «das Wasser aber keinen Einfluss auf den Betrieb oder die Sicherheit im Stadttunnel und der Velostation».

Zurückhaltende Signalisation sorgt für Diskussionen

Für Diskussionen unter den Zürcher Velofahrer*innen sorgt zudem die Signalisation im Stadttunnel.

Die Ein- und Ausfahrten zur neuen Velostation im Tunnel sind nur zurückhaltend signalisiert – mit grossen grünen Pfeilen am Boden.

Auf Anfrage von blue News, ob die Signalisation im Stadttunnel und der Velostation noch verbessert würden, schreibt das Tiefbauamt:

«Die Expert*innen der Dienstabteilung Verkehr und des Tiefbauamts werden nach einer Eingewöhnungsphase, welche eine neue Verkehrsinfrastruktur immer braucht, die Erkenntnisse zusammentragen und daraus bei Bedarf Massnahmen ableiten.»

Velotunnel statt Autobahn-Teilstück

Dank des neuen Stadttunnels verkürzt sich die Fahrt für Velofahrer*innen von der Kasernenstrasse zum Sihlquai um einen Kilometer. Aber viel wichtiger: Die Fahrt ist deutlich sicherer geworden.

In den 1960er Jahren sah das Schweizer Autobahnnetz eine Verbindung durch die Stadt Zürich unter dem Hauptbahnhof hindurch vor. Mit dem Bau des S-Bahnhofs Museumsstrasse wurde als Vorleistung ein Rohbau des Tunnels erstellt.

Nachdem dann im Jahr 2010 dieses Autobahn-Teilstück definitiv begraben wurde, ergab sich die Chance, den bestehenden Rohbau für den vor wenigen Wochen eröffneten Stadttunnel zu nutzen.

