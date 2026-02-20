  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ist der Zolldeal nun Geschichte? Der Supreme Court spricht – der Bundesrat schweigt

Jan-Niklas Jäger

20.2.2026

Guy Parmelin hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA noch nicht inhaltlich kommentiert.
Guy Parmelin hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA noch nicht inhaltlich kommentiert.
sda (Archivbild)

Donald Trumps Strafzölle sind für illegal erklärt worden – auch die gegen die Schweiz. Der Bundesrat, der sich aktuell in Verhandlungen mit Washington über eine Zolldeal befindet, schweigt sich zu dem Urteil aus.

Jan-Niklas Jäger

20.02.2026, 18:30

20.02.2026, 18:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die von Donald Trump gegen andere Länder verhängten Stafzölle übersteigen laut dem Obersten Gerichtshof der USA die Befugnisse des Präsidenten.
  • Auch gegen die Schweiz verhängte Trump Strafzölle.
  • Das Staatssekretariat für Wirtschaft befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Washington über einen neuen Zolldeal. Dessen Zukunft ist nun ungewiss.
  • Der Bundesrat hat die neuen Entwicklungen inhaltlich noch nicht kommentiert.
  • Die Grünen fordern einen Abbruch der Verhandlungen.
Mehr anzeigen

Eigentlich hatte Guy Parmelin (SVP) die Aufgabe, mit dem Weissen Haus einen Zolldeal auszuhandeln, mit dem beide Seiten gut leben können. Dann der Knall: Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Strafzölle – und damit ein zentrales Werkzeug in Trumps Aussenpolitik – für illegal erklärt. Trump fehlen damit die nötigen Befugnisse.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) äussert sich dazu in einer Medienmitteilung äusserst verhalten. Man nehne «die Entscheidung des US Supreme Courts zur Kenntnis», heisst es darin.

Im Folgenden würden «die weiteren Entwicklungen und konkreten Auswirkungen» analysiert werden. Eine Einschätzung des Urteils und seiner Folgen nahm das Seco nicht vor.

Grüne fordern Abbruch der Verhandlungen

Zumindest theoretisch hat sich Parmelin allerdings in der Vergangenheit über die Möglichkeit eines entsprechenden Urteils geäussert. In diesem Fall könne die Vereinbarung wieder fallen gelassen werden, sagte er im November an einer Medienkonferenz.

Was du jetzt wissen musst. Das bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump

Was du jetzt wissen musstDas bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump

Anderswo in der politischen Landschaft mangelt es nicht an eindeutigen Positionierungen: «Die Schweiz muss nun die Verhandlungen für einen Deal mit Trump sofort abbrechen», forderte Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone in einem Statement in den Sozialen Medien.

«Wer das Recht bricht, ist kein verlässlicher Vertragpartner», mahnt indes der SP-Nationalrat Jon Pult in einer Stellungnahme auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky.

Was der gesunde Menschenverstand von Anfang an nahelegte, bestätigt nun der Oberste Gerichtshof: Trumps Zollpolitik verstösst gegen US-Recht – völkerrechtlich war sie ohnehin mehr als fragwürdig. Memo an den Bundesrat: Wer das Recht bricht, ist kein verlässlicher Vertragspartner.

— Jon Pult (@jonpultnr.bsky.social) 20. Februar 2026 um 16:30

Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister wählte besonnenere Worte, indem er zwar von «guten Nachrichten» sprach, gleichzeitig aber mahnte, es handle sich hier nur um eine «Atempause».

Das letzte Wort ist in dem Zollstreit allerdings noch lange nicht gesprochen. Nicht nur der Bundesrat muss sich neu sortieren. Auch aus dem Lager des US-Präsidenten war bereits im Vorfeld verkündet worden, man werde die Zollpolitik bei einer Niederlage vor Gericht mithilfe anderer rechtlicher Grundlagen legitimieren.

Mehr zum Thema

Schlappe für US-Präsident. Trump-Zölle sind illegal

Schlappe für US-PräsidentTrump-Zölle sind illegal

Argumente analysiert. So begründet der Supreme Court das Zoll-Urteil gegen Trump

Argumente analysiertSo begründet der Supreme Court das Zoll-Urteil gegen Trump

Kurs auf Krieg?. 5 Indizien dafür, dass Trump bald den Iran angreift

Kurs auf Krieg?5 Indizien dafür, dass Trump bald den Iran angreift

Meistgelesen

Donald Trump reagiert auf Urteil – und will «Alternativen» nutzen
Boltigen feiert den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Das bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump
Das sagen Ökonomen zu Trumps Zoll-Niederlage