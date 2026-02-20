Guy Parmelin hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA noch nicht inhaltlich kommentiert. sda (Archivbild)

Donald Trumps Strafzölle sind für illegal erklärt worden – auch die gegen die Schweiz. Der Bundesrat, der sich aktuell in Verhandlungen mit Washington über eine Zolldeal befindet, schweigt sich zu dem Urteil aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die von Donald Trump gegen andere Länder verhängten Stafzölle übersteigen laut dem Obersten Gerichtshof der USA die Befugnisse des Präsidenten.

Auch gegen die Schweiz verhängte Trump Strafzölle.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Washington über einen neuen Zolldeal. Dessen Zukunft ist nun ungewiss.

Der Bundesrat hat die neuen Entwicklungen inhaltlich noch nicht kommentiert.

Die Grünen fordern einen Abbruch der Verhandlungen. Mehr anzeigen

Eigentlich hatte Guy Parmelin (SVP) die Aufgabe, mit dem Weissen Haus einen Zolldeal auszuhandeln, mit dem beide Seiten gut leben können. Dann der Knall: Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Strafzölle – und damit ein zentrales Werkzeug in Trumps Aussenpolitik – für illegal erklärt. Trump fehlen damit die nötigen Befugnisse.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) äussert sich dazu in einer Medienmitteilung äusserst verhalten. Man nehne «die Entscheidung des US Supreme Courts zur Kenntnis», heisst es darin.

Im Folgenden würden «die weiteren Entwicklungen und konkreten Auswirkungen» analysiert werden. Eine Einschätzung des Urteils und seiner Folgen nahm das Seco nicht vor.

Grüne fordern Abbruch der Verhandlungen

Zumindest theoretisch hat sich Parmelin allerdings in der Vergangenheit über die Möglichkeit eines entsprechenden Urteils geäussert. In diesem Fall könne die Vereinbarung wieder fallen gelassen werden, sagte er im November an einer Medienkonferenz.

Anderswo in der politischen Landschaft mangelt es nicht an eindeutigen Positionierungen: «Die Schweiz muss nun die Verhandlungen für einen Deal mit Trump sofort abbrechen», forderte Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone in einem Statement in den Sozialen Medien.

«Wer das Recht bricht, ist kein verlässlicher Vertragpartner», mahnt indes der SP-Nationalrat Jon Pult in einer Stellungnahme auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky.

Was der gesunde Menschenverstand von Anfang an nahelegte, bestätigt nun der Oberste Gerichtshof: Trumps Zollpolitik verstösst gegen US-Recht – völkerrechtlich war sie ohnehin mehr als fragwürdig. Memo an den Bundesrat: Wer das Recht bricht, ist kein verlässlicher Vertragspartner. — Jon Pult (@jonpultnr.bsky.social) 20. Februar 2026 um 16:30

Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister wählte besonnenere Worte, indem er zwar von «guten Nachrichten» sprach, gleichzeitig aber mahnte, es handle sich hier nur um eine «Atempause».

Das letzte Wort ist in dem Zollstreit allerdings noch lange nicht gesprochen. Nicht nur der Bundesrat muss sich neu sortieren. Auch aus dem Lager des US-Präsidenten war bereits im Vorfeld verkündet worden, man werde die Zollpolitik bei einer Niederlage vor Gericht mithilfe anderer rechtlicher Grundlagen legitimieren.