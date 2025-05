Der schlimmste Fall ist in Blatten eingetreten – so geht es weiter

Viele Dorfbewohner*innen verloren ihr Hab und Gut, nachdem der Birchgletscher am Mittwoch, den 28. Mai 2025, oberhalb von Blatten VS zusammengebrochen ist. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Mit dem enormen Gletscherabbruch und dem verheerenden Murgang ist in Blatten VS der schlimmste mögliche Fall eingetreten. Unterstützung kommt nun von Bund, Kanton und Gemeinde.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Schätzung des kantonalen Chefs für Naturgefahren stürzte der Schutt vom Kleinen Nesthorn ganz oder zum grossen Teil mit dem Abbruch des Birchgletschers zu Tal.

Umweltminister Albert Rösti, Verteidigungsminister Martin Pfister und der Walliser Regierungsrat Stéphane Ganzer sichern der Gemeinde jegliche Unterstützung zu. Mehr anzeigen

Drei Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial dürften am Mittwochnachmittag zusammen mit dem Gletscher auf Blatten niedergegangen sein, schätzte der Naturgefahrenchef Raphaël Mayoraz am Mittwochabend vor den Medien in der Turnhalle der Nachbargemeinde Ferden VS.

Der Gletscherabbruch und der Murgang seien beispiellos in der Geschichte. Mit dem Schlimmsten hätten die zuständigen Behörden immer gerechnet und nun sei es eingetreten. Mit dem Murgang sollte das meiste des Materials heruntergekommen sein, erklärte Mayoraz.

Die extra angereisten Bundesräte Albert Rösti (SVP) und Martin Pfister (Mitte) versicherten die Bevölkerung des grossenteils zerstörten Dorfes Blatten ihres Mitgefühls. Umweltminister Rösti erklärte, ein solches Ausmass hätte er nicht erwartet.

Grosse Anstrengungen nötig

Die Blattnerinnen und Blattner hätten ihr Hab und Gut verloren. Es sei nun an Gemeinde, Kanton und Bund ihnen wieder eine Perspektive im Lötschental zu eröffnen. Dazu werde der Bund ihm Rahmen der Subsidiarität sein Möglichstes beitragen.

Verteidigungsminister Martin Pfister sagte, die Armee sei unterwegs. Sie werde alle nötige Hilfe leisten und alles Benötigte zur Verfügung stellen. Er zeigte sich dankbar, dass sich dank der Evakuierung noch Schlimmeres verhindern liess.

Der Walliser Regierungsrat Stéphane Ganzer sicherte der Gemeinde jegliche Unterstützung zu. Jetzt seien grosse Anstrengungen nötig. Spontan hätten andere Kantone dem Wallis dabei Hilfe zugesagt.