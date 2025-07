Die Situation eskaliert – und plötzlich fällt ein Schuss

Ein Beamter der Kantonspolizei machte bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt von seiner Dienstwaffe Gebrauch. Die Abklärungen zu dem Vorfall laufen. (gestellte Szene) KEYSTONE

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Hettlingen ZH einen Mann angeschossen. Nun muss die Staatsanwaltschaft klären, warum die Situation eskalierte.

Die Umstände des Schusswaffeneinsatzes bleiben unklar.

Die Polizei darf nur in Notwehr von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Mehr anzeigen

Freitagabend, gegen 21 Uhr: Die Polizei wird zu einer Wohnungen in der Zürcher Gemeinde Hettlingen gerufen. Grund: häusliche Gewalt.

Als die Einsatzkräfte eintreffen, eskaliert die Situation, ein Schuss wird abgeben. Am Ende sind sowohl die beiden Polizisten als auch die beiden Eheleute verletzt und müssen im Spital behandelt werden. Das alles vermeldete die Kantonspolizei Zürich selbst in einer Medienmitteilung.

Was allerdings genau bei dem Einsatz passiert ist, bleibt unklar. Gemäss der «Neuen Zürcher Zeitung» («NZZ») konnten die beiden Beamten und die Ehefrau das Spital in der Zwischenzeit verlassen. Der Ehemann, der vom Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten, getroffen wurde, sei weiterhin in Behandlung.

Derweil beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Zürich mit dem Vorfall. In einer Untersuchung soll geklärt werden, warum es zu der Schussabgabe kam und ob der Gebrauch der Schusswaffe gerechtfertigt war.

Schusswaffen-Anwendung ist reglementiert

Der Gebrauch der Schusswaffe ist der Polizei nur erlaubt, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Polizisten dürfen also nur aus Notwehr schiessen. Laut «NZZ» greifen Polizisten nur selten zur Waffe: Im vergangenen Jahr seien schweizweit sieben Fälle registriert wurden, 2023 sogar nur derer zwei.

Am vergangenen Wochenende griff die Polizei allein im Kanton Zürich so oft zur Waffe wie in der ganzen Schweiz im Jahr 2023. Denn auch in Pfungen mussten die Beamten schiessen: Ein Polizist gab einen Warnschuss ab, um nach einem Überfall auf ein Waffengeschäft die flüchtenden Täter zu stoppen.

Zu einem tödlichen Schusswaffengebrauch durch die Polizei kam es im Jahr 2022 in Wallisellen ZH: Eine Spezialeinheit der Zürcher Kantonspolizei stellte den Entführer des ehemaligen Impfchefs Christoph Berger. Der Täter, ein 38-jähriger Deutscher, erschoss daraufhin seine zehn Jahre jüngere Freundin, woraufhin die Beamten das Feuer eröffneten und den Mann tödlich trafen.