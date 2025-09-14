  1. Privatkunden
Zuerst nass und grau Der Sommer kommt zurück – nächste Woche wirds bis zu 28 Grad warm

Samuel Walder

14.9.2025

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

13.09.2025

Die neue Woche beginnt nass und grau – doch pünktlich zur Wochenmitte zeigt sich der Spätsommer nochmals von seiner besten Seite. Bis zu 28 Grad sind am Wochenende möglich.

Samuel Walder

14.09.2025, 10:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Woche startet in der Schweiz wechselhaft mit Regen am Montag und Dienstag bei Höchstwerten von 19 bis 24 Grad.
  • Ab Mittwoch dominiert sonniges, spätsommerliches Wetter mit meist trockenen Bedingungen und Temperaturen um 23 bis 24 Grad.
  • Am Wochenende bleibt es angenehm warm mit bis zu 28 Grad, wobei der Sonntag wechselhafter mit einzelnen Schauern ausfallen könnte.
Mehr anzeigen

Die Schweiz startet wechselhaft in die neue Woche – doch pünktlich zur Wochenmitte kündigt sich goldenes Spätsommerwetter an.

Bereits am Montagvormittag ziehen von Westen her Regenschauer auf. Laut daswetter.at soll es vor allem am Morgen nass werden, bevor sich die Lage gegen Nachmittag etwas beruhigt. Die Temperaturen erreichen um die 24 Grad, in der Nacht sinkt das Thermometer auf rund 15 Grad.

Auch der Dienstag bleibt durchzogen. Besonders am Vormittag muss nochmals mit Regen gerechnet werden, ehe es am Nachmittag trockener wird. Die Höchstwerte liegen bei rund 19 Grad, nachts kühlt es auf 12 Grad ab.

Mittwoch bis Freitag: Sonne gewinnt die Oberhand

Ab der Wochenmitte setzt sich freundlicheres Wetter durch. Am Mittwoch sind laut Prognosen von daswetter.at sonnige Abschnitte bei Höchstwerten von 23 Grad zu erwarten. Donnerstag und Freitag zeigen sich meist trocken, bei Temperaturen zwischen 23 und 24 Grad. Nur vereinzelte Wolkenfelder stören die spätsommerliche Stimmung.

Wochenende: Spätsommer im Schlussspurt

Am Samstag zeigt sich die Schweiz von ihrer angenehmen Seite: stellenweise Sonne, teils Wolken, aber laut «Meteonews» weitgehend trocken – ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad, nachts werden um die 12 Grad erreicht.

Der Sonntag könnte wechselhafter ausfallen. Laut «Meteonews» werden Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad erwartet, allerdings mit etwas mehr Wolken und vereinzelten Schauern. In Basel, Chur, Glarus, Zürich Bern und Genf Temperaturen auf 26 und 28 Grad steigen. 

