Der Sommer in der Schweiz macht Pause – auch im August?

Derzeit ein gewohntes Bild in der Deutschschweiz: starker Regen. Bild: blue News

Während vielerorts in Europa die Menschen in der Sonne schwitzen, steckt die Schweiz in einer nasskalten Wetterlage fest. Die Aussichten bleiben herbstlich – zumindest vorläufig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Deutschschweiz erlebt derzeit anhaltend kühles und nasses Wetter.

Ursache ist ein Höhentief, das beispielsweise in Bözberg AG zu einem Jahrhundertregen geführt hat.

Auch für den Nationalfeiertag und das erste Augustdrittel bleibt das Wetter voraussichtlich wechselhaft – danach sagen die Modelle Besserung vorher. Mehr anzeigen

Wer den Kalender ignoriert und nur das Wetter beobachtet, wähnt sich derzeit wohl im Herbst: Temperaturen unter 20 Grad Celsius, Schauer und Gewitter.

Der Sommer, so scheint es, findet in diesen Tagen nur ausserhalb der Schweiz statt. Abgesehen von Reykjavík war es am Montag in keiner anderen europäischen Hauptstadt so kühl wie in Bern. 17 Grad mass das Thermometer in der Bundesstadt am Nachmittag. Sogar in Stockholm, Oslo oder Helsinki war es mit 24 respektive 23 Grad deutlich wärmer.

Und dies, obwohl am 23. Juli die sogenannten Hundstage begonnen haben. Traditionell bezeichnen die Hundstage, die bis zum 23. August andauern, die heissesten Tage des Jahres.

Höhentief statt Höhendruck

Warum es hierzulande so trüb und nass ist, lässt sich am besten mit dem erklären, was wir momentan nicht haben: eine stabile Hochdrucklage. Stattdessen wird unser Wetter von einem Höhentief und einer damit einhergehenden unbeständigen Witterung bestimmt.

In der Aargauer Gemeinde Bözberg wurde am Wochenende mit einer Niederschlagsmenge von 106 Millimeter gar ein Jahrhundertregen verzeichnet. Grosse Mengen Niederschlag fielen in kürzester Zeit – ein Ereignis, das gemäss dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, Meteoschweiz, seltener als alle 50 bis 100 Jahre auftritt.

Die kurzfristigen Aussichten machen keine Hoffnung auf Besserung: Die Niederschläge klingen am Dienstag gemäss Wetterdienst MeteoNews zwar ab und die Sonne erhalte im Vergleich zum Montag deutlich mehr Präsenzzeit. Ab Wochenmitte ziehen allerdings wieder mehr Wolken über das Flachland, verbunden mit regelmässigen Regenschauern.

Auch die ersten Tendenzen zum Schweizer Nationalfeiertag und zum kommenden Wochenende geben wenig Grund zur Freude – zumindest für alle, die sich nach Sonne und Wärme sehnen. «Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass ein natürliches Feuerwerk in Form von Blitz und Donner den Nationalfeiertag begleitet», schreibt MeteoNews in einem Blog-Beitrag.

Sommerpause hält an

War's das also mit den Hundstagen? «Im ersten August-Drittel wird sich das Wetter voraussichtlich nicht gross vom jetzigen unterscheiden», sagt Michael Eichmann von MeteoNews zu blue News. Immerhin: Danach sei es durchaus möglich, dass die sommerlichen Temperaturen zurückkehren.

Zumal es noch immer verschiedene Wettermodelle gebe, die einen überdurchschnittlich warmen August prophezeien. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass zumindest ab dem zweiten August-Drittel der Sommer zurückkehrt. «Solche langfristigen Prognosen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen», sagt Eichmann.

In den Jahren 2014 und 2021 sei das Wetter in der zweiten Sommerhälfte ähnlich durchzogen gewesen. Vor vier Jahren sei die Temperatur im Vergleich zum langjährigen Mittel nach einem kühlen Juli auch im August unterdurchschnittlich geblieben. Aber die Vergangenheit muss sich ja nicht zwingend wiederholen.

