Am 24. November stimmt die Stadt über die «Tschüss Genderstern!»-Initiative ab. blue News fragt bei Zürcherinnen und Zürchern nach, was sie davon halten.

Die Initiative will der Stadtverwaltung verbieten, in ihrer Kommunikation den Stern zu verwenden.

blue News will wissen: Was denken Zürcherinnen und Zürcher über den Genderstern?

Am 24. November entscheidet die Stadtzürcher Stimmbevölkerung über die Volksinitiative «Tschüss Genderstern!». Diese will der Stadtverwaltung verbieten, in ihrer Kommunikation beispielsweise «Lehrer*innen» oder «Polizist*innen» zu schreiben.

blue News fragt nach: Wie stimmen Zürcherinnen und Zürcher am kommenden Sonntag bei der Genderstern-Initiative ab?