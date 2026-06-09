  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Knappes Nein zu Entwurf Ständerat will keine zusätzlichen Sonntagsverkäufe

SDA

9.6.2026 - 10:35

Es soll bei vier bewilligungsfreien Sonntagsverkäufen pro Jahr bleiben: Der Ständerat hat am Dienstag gegen eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten votiert. (Archivbild)
Es soll bei vier bewilligungsfreien Sonntagsverkäufen pro Jahr bleiben: Der Ständerat hat am Dienstag gegen eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten votiert. (Archivbild)
Keystone

Ein neues Gesetz wollte bis zu 12 Sonntagsverkäufe pro Jahr erlauben. Doch davon will der Ständerat nichts wissen: Er sagte knapp Nein. 

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:35

09.06.2026, 10:52

Kein grünes Licht für bis zu zwölf Sonntagsverkäufe pro Jahr: Der Ständerat hat am Dienstag gegen eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten votiert. Die kleine Kammer trat auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf am Dienstag nicht ein.

Der Ständerat beschloss nach der Eintretensdebatte, mit 22 Nein- bei 21 Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung, nicht auf den Entwurf seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) einzutreten. Eine «Sonntagsallianz» aus Ratsmitgliedern der SP, der Grünen, der Mitte sowie der SVP setzte sich durch. Nun ist der Nationalrat am Zug.

Die Diskussion rund um flexiblere Ladenöffnungszeiten ist hierzulande ein Dauerbrenner und von Montag bis Samstag Sache der Kantone. Geht es um den Sonntag, kommt Bundesrecht zur Anwendung, namentlich das Arbeitsgesetz. So dürfen Gemeinden und Kantone maximal vier Sonntage pro Jahr für den bewilligungsfreien Sonntagsverkauf freigeben. Dabei wird es vorerst auch bleiben.

Meistgelesen

Ein Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen
Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Mehr aus dem Ressort

Geschlechtergefälle ist gross. In der Schweiz vertrauen Frauen dem Staat weniger als Männer

Geschlechtergefälle ist grossIn der Schweiz vertrauen Frauen dem Staat weniger als Männer

Leere Plätze im Nationalrat. Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Leere Plätze im NationalratDie grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Einigungskonferenz zur 13. AHV-Rente. Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen

Einigungskonferenz zur 13. AHV-RenteKnatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen