Der Wetter-Umschwung kommt – hier gewittert es heute

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 12.09.2023

Den gesamten September war es bisher warm. Nun kommt der Regen – wenn auch nur kurz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagnachmittag ziehen in der Schweiz Gewitter auf.

Am Mittwoch folgt dann ein Temperatursturz.

Das Wochenende soll wettertechnisch jedoch schön ausfallen.

Der September war bisher angenehm warm – gar heiss. Doch jetzt kommt eine kleine Abkühlung. Lange andauern wird der Temperaturfall jedoch nicht.

Ab dem Dienstagnachmittag werden laut «MeteoNews» vermehrt Quellwolken auftreten – und die Gewittergefahr im Flachland steigt an. Es ist lokal mit starken Gewittern zu rechnen. Der Bund hat für mehrere Regionen eine Gewitterwarnung der Stufe 3 herausgegeben, die von 14 Uhr bis 22 Uhr gilt.

In der Schweiz werden Gewitter erwartet. Bild: MeteoNews

Es gelte erhebliche Gefahr. Unter den möglichen Auswirkungen des Unwetters sind: hohe Blitzaktivität und Blitzeinschläge, Starkregen und damit verbundene Rutschungen in steilen Hängen, plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen und/oder Überflutungen.

Temperatursturz nach Gewittern

Während am Dienstag noch Temperaturen um 30 Grad herrschen, erwartet die Schweiz am Mittwoch dann ein deutlicher Temperatursturz. Im Norden werden Temperaturen um die 21 Grad erwartet. Zudem sind flächendeckend Schauer und Gewitter zu erwarten. In der Ostschweiz sind jedoch auch sonnige Abschnitte möglich.

Bereits ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder auf 24 Grad an und trotz einiger Wolken kehrt die Sonne zurück. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es relativ mild, mit Werten zwischen 24 und maximal 26 Grad. «Die Temperaturen erinnern eher an den Spätsommer als an den Herbst», sagt Roger Perret von «MeteoNews» zu «20 Minuten».