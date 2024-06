Ausgangssperre in Studen BE: «So hängen die Kinder nachts nicht draussen rum» Die Berner Seeländer Gemeinde Studen führt abends eine Ausgangssperre für Kinder unter 14 Jahren ein. blue News war vor Ort und wollte wissen: Braucht es die wirklich und was sagen die Anwohner*innen dazu. 12.06.2024

Von Adrian Kammer & Christian Thumshirn Adrian Kammer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kinder unter 14 Jahren dürfen sich künftig in Studen BE von 22 bis 6 Uhr nicht mehr unbeaufsichtigt draussen aufhalten.

Das hat die Gemeindeversammlung am Montag mit einer grossen Mehrheit beschlossen.

Laut dem Gemeindepräsidenten nehmen manche Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht wahr.

Anwohner*innen sprechen Vandalismus-Vorfällen, Lärm und Littering. Mehr anzeigen

In der Seeländer Gemeinde Studen BE gilt für Kinder unter 14 Jahren in Zukunft eine «Ausgangssperre».

Künftig dürfen sich Personen unter 14 Jahren ohne Begleitung nachts nicht mehr draussen aufhalten. Zwischen 22 und 6 Uhr ist für Kinder und Jugendliche ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten nur der Nachhauseweg von Veranstaltungen noch erlaubt.

Hintergrund der neuen Verordnung sind laut der Gemeinde Vandalismus, Lärm und Littering durch Jugendliche, wie die «Berner Zeitung» im Vorfeld der Abstimmung berichtete.

blue News war vor Ort in Studen und wollte von Gemeindepräsident Heinz Lanz wissen, warum die Gemeinde diesen Schritt für notwendig hielt. Ausserdem erfährst du in der Reportage, was die Bürger*innen von diesem Beschluss halten.