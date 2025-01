Umweltverantwortungsinitiative: Bundesrat gegen Junge Grüne

Die Schweiz soll nur noch so viele Ressourcen verbrauchen dürfen, wie auf natürlichem Weg wieder aufgebaut werden können. Das fordern die Jungen Grünen mit ihrer Umweltverantwortungsinitiative. Dem Bundesrat geht das zu weit: Die natürlichen Ressourcen müssten zwar geschont werden, aber nicht in dem Ausmass, wie es die Initiative verlangt. Abgestimmt wird am 9. Februar.

09.01.2025