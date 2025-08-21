Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen in Not – alle Rettungsversuche bislang erfolglos

Zwei Bergsteiger aus Deutschland hängen am Breithorn im Wallis fest. Bild: Kantonspolizei Wallis (Archivbild)

Am Breithorn im Wallis hängen zwei Bergsteiger aus Deutschland fest. Am Freitag soll ein neuer Versuch gemacht werden, sie zu retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei deutsche Bergsteiger stecken auf etwa 4000 Meter Höhe in den Schweizer Alpen am Breithorn im Wallis fest.

Am Donnerstag scheiterten alle Rettungsversuche, am Freitag soll es zu erneuten Versuchen kommen.

Die einzige Möglichkeit soll der Einsatz eines Helikopters sein. Mehr anzeigen

Zwei Männer aus Deutschland hängen nach Angaben der Bergwacht auf etwa 4000 Meter Höhe am Breithorn im Wallis fest. Alle Versuche, ihnen zu Hilfe zu kommen, hatten am Donnerstag keinen Erfolg. Nach Angaben der italienischen Bergwacht kommen die beiden Bergsteiger in der Nähe des Gipfels nicht mehr weiter.

Am Freitag soll erneut versucht werden, sie zu retten. Die einzige Möglichkeit ist nach Angaben eines Sprechers der italienischen Bergwacht, sie mit dem Helikopter aufzugreifen und auszufliegen.

Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4160 Metern.