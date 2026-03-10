  1. Privatkunden
Vorfälle im Aargau Deutsche fährt nach Unfällen einfach weiter – jetzt muss sie hinter Gitter

Dominik Müller

10.3.2026

Die Beschuldigte hielt im Sommer 2021 die Kantonspolizei Aargau mit mehreren Unfällen auf Trab.
Die Beschuldigte hielt im Sommer 2021 die Kantonspolizei Aargau mit mehreren Unfällen auf Trab.
Symbolbild: Keystone

Eine deutsche Lenkerin muss wegen einer Unfallserie im Aargau ins Gefängnis. Das Bundesgericht wies ihre Beschwerde gegen das Urteil des Aargauer Obergerichts ab.

Dominik Müller

10.03.2026, 20:33

10.03.2026, 20:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Autofahrerin war im Sommer 2021 im Kanton Aargau gleich in mehrere Unfälle verstrickt.
  • Die Frau war bereits zuvor wegen Alkohol am Steuer verurteilt worden.
  • Das Bundesgericht bestätigte nun eine Gefängnisstrafe von neun Monaten.
Mehr anzeigen

Eine deutsche Autofahrerin hat im Aargau gleich mehrere Unfälle verursacht – und fuhr jeweils einfach weiter. Nun hat das Bundesgericht eine Gefängnisstrafe von neun Monaten bestätigt, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Die Frau verlor demnach im Sommer 2021 innert kurzer Zeit mehrmals die Kontrolle über ihr Auto. In Frick AG geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte einen Lastwagen. Kurz darauf beschädigte sie bei einem Kreisel ein weiteres Fahrzeug – ohne anzuhalten. Wenig später landete sie in Kaisten AG mit ihrem Wagen in einem Feld. Ein Landwirt zog sie aus dem Acker, doch auch dann fuhr sie einfach weiter.

Die Frau war genäss «AZ» bereits zuvor wegen Alkohol am Steuer verurteilt worden – n einem Fall mit über drei Promille Alkohol im Blut. 2017 erhielt sie eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten.

Bundesgericht weist Beschwerde ab

Das Bezirksgericht Laufenburg verurteilte sie 2023 wegen mehrerer Verkehrsdelikte zu zehn Monaten Haft und 2000 Franken Busse. Das Aargauer Obergericht reduzierte die Strafe später auf neun Monate und verzichtete auf einen Landesverweis – setzte den Vollzug aber nicht zur Bewährung aus.

Die Beschuldigte verlangte vor Bundesgericht eine mildere Strafe. Doch die Lausanner Richter wiesen die Beschwerde ab. Demnach durfte das Obergericht annehmen, dass eine Geldstrafe wegen der Vorstrafe und des erneuten Rückfalls «kaum beeindrucken würde». Eine Freiheitsstrafe erscheine deshalb «unter präventiven Gesichtspunkten als zweckmässiger», so das Bundesgericht.

