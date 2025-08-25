  1. Privatkunden
Interne Pläne zeigen Deutsche Manager wollen Kontrolle über Swiss übernehmen

Sven Ziegler

25.8.2025

Personalengpass zwingt Swiss zu Flugstreichungen. (Archivbild)
Personalengpass zwingt Swiss zu Flugstreichungen. (Archivbild)
Andreas Arnold/dpa

Ein internes Papier sorgt für Unruhe: Die Lufthansa will zentrale Funktionen der Swiss künftig in Frankfurt steuern. Unter dem Projektnamen «Matrix Next Level» droht der Airline damit der Verlust wichtiger Kompetenze.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

25.08.2025, 13:12

25.08.2025, 13:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem internen Papier sollen ab 2026 zentrale Swiss-Funktionen nach Frankfurt verlagert werden.
  • Lufthansa-CEO Carsten Spohr will so Effizienz und Gewinnsteigerung erreichen.
  • Die Swiss betont, dass sie weiterhin eigenständig über ihr Angebot entscheiden wolle.
Mehr anzeigen

Die Swiss steht vor einem tiefgreifenden Umbau innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Wie das «Handelsblatt» berichtet, liegt ein internes Papier vor, das unter dem Projektnamen «Matrix Next Level» eine weitreichende Zentralisierung vorsieht. Demnach sollen Bereiche wie das Streckennetz, Vertrieb und Loyalitätsprogramme künftig von der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt gesteuert werden.

Die Premium-Airlines der Gruppe – darunter die Swiss – würden sich demnach auf das Bord-Erlebnis konzentrieren, während strategische Entscheidungen in Deutschland fallen. Der Zeitplan ist bereits fixiert: Die Umsetzung soll Anfang 2026 starten.

Kritik von Experten

Für Lufthansa-Chef Carsten Spohr sei die Neuausrichtung ein notwendiger Schritt, um Profitabilität und Kundenzufriedenheit zu steigern. Denn während die Swiss seit Jahren Gewinne schreibt, kämpfen andere Airlines im Konzern mit roten Zahlen.

Branchenexperten sehen die Pläne kritisch. Gerald Wissel vom Beratungsunternehmen Airborne Consulting sagte dem «Handelsblatt»: «Es passt einfach nicht zusammen, dass der CEO einer Gruppen-Airline für Umsatz und Ergebnis zuständig ist, aber gleichzeitig nicht mehr alleine über Flotte, Flugplan und Preisgestaltung entscheiden darf.» Wissel spricht offen von einer Entwicklung, bei der Airlines «nur noch Produktionsplattformen» seien.

«Swiss bleibt starke Airline»

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte die Swiss, dass die Lufthansa-Gruppe ihre Organisationsstruktur überprüfe. «Wir können bestätigen, dass die Lufthansa Group gemeinsam mit den Konzernairlines ihre Organisationsstruktur überarbeitet», so die Airline. Man prüfe, «in welchen Bereichen wir noch mehr von den Synergien einer starken Gruppe profitieren können».

Gleichzeitig betonte die Airline ihre Eigenständigkeit: «Wichtig ist uns zu sagen, dass die Swiss als starke Airline bestehen bleibt. In Zukunft soll sie weiterhin Entscheide für ihr Angebot selbst fällen können.»

Ob durch die Umstrukturierung Arbeitsplätze in der Schweiz wegfallen, liess die Swiss offen.

