Die Kantonspolizei Thurgau informiert am Samstag. sda

In Pfyn TG ist am Freitag ein junger Deutscher aus dem Fenster gestürzt. Der 22-Jährige starb in der Nacht.

Gegen 18.30 Uhr stürzte ein Mann aus einem Fenster des zweiten Stocks einer Liegenschaft an der Steckbornstrasse in Pfyn TG, wie die Polizei mitteilt.

Der 22-jährige Deutsche wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen.

Dort erlag er in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.