In Meilen (ZH) wurde ein 39-jähriger Deutscher am frühen Abend mit schweren Stichverletzungen aufgefunden und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Eine 40-jährige Schweizerin wurde kurz darauf in Tatortnähe festgenommen; sie steht unter dringendem Tatverdacht.

Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und forensischen Experten. Mehr anzeigen

Ein brutaler Zwischenfall erschütterte am frühen Abend Meilen im Kanton Zürich: Kurz nach 18.15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich mehrere Notrufe ein – ein Mann sei niedergestochen worden.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort einen 39-jährigen Deutschen mit mehreren Stichverletzungen. Der Mann wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Laut Polizei sind seine Verletzungen schwer.

Nur kurze Zeit später gelang der Stadtpolizei Uster ein Ermittlungserfolg: Eine 40-jährige Schweizerin wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie die Tat mit einer Stichwaffe verübt hat.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, unterstützt vom Forensischen Institut Zürich, das am Tatort Spuren sicherte.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch die Stadtpolizeien Uster und Wetzikon, der Rettungsdienst des Spitals Männedorf, ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich sowie forensische Spezialisten. Die Ermittlungen zur Tat und zum Motiv laufen auf Hochtouren.