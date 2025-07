Das Riffelhorn bei Zermatt, aufgenommen auf rund 2500 Metern Höhe. In diesem Bereich ereignete sich am 18. Juli 2025 ein tödlicher Bergunfall. ZVG

Ein deutscher Bergsteiger ist am Riffelhorn bei Zermatt tödlich abgestürzt. Die Walliser Staatsanwaltschaft ermittelt zur Ursache des Unfalls.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 55-jähriger deutscher Bergsteiger ist am 18. Juli 2025 beim Abstieg vom Riffelhorn bei Zermatt tödlich verunglückt.

Er stürzte auf etwa 2500 Metern Höhe aus ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Mehr anzeigen

Am 18. Juli 2025 ist am Riffelhorn oberhalb von Zermatt ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am 31. Juli mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr beim Abstieg über das sogenannte Gagenhaupt, einem nordwestlichen Ausläufer des Riffelhorns. Zwei Alpinisten befanden sich gemeinsam auf dem Rückweg, als einer der beiden aus bisher ungeklärten Gründen rund 2500 Meter über Meer in die Tiefe stürzte.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation rückte mit einem Helikopter der Air Zermatt aus. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Ein deutscher Alpinist stürzte beim Abstieg über das Gagenhaupt in die Tiefe. Swisstopo

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet. Weitere Angaben machte die Behörde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.