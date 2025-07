Der umstrittene deutsche Staatskritiker Markus Krall, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2021, soll in der Thurgauer Gemeinde Wigoiltingen eine Rede zur Bundesfeier am 1. August halten. imago images/Lindenthaler

Der rechtslibertäre deutsche Autor Markus Krall lebt seit einem knappen Jahr im Thurgau. Er gilt als Staatskritiker, ist ein Star unter Verschwörungsideologen – und soll nun eine Rede zum 1. August halten.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Wigoltinger Gemeinderat Karl Zwick hat den umstrittenen Deutschen Markus Krall für eine Rede zur Bundesfeier am 1. August engagiert.

Der rechtslibertäre Redner will den Staat auf ein Minimum begrenzen und pflegt laut Medien Kontakte zur deutschen Reichsbürgerszene.

Gegen Kralls geplante Rede regt sich jetzt Widerstand. Mehr anzeigen

Die Thurgauer Gemeinde Wigoltingen hat für den 1. August einen äusserst umstrittenen Redner engagiert. Wie das «St. Galler Tagblattt» berichtet, soll der umstrittene deutsche Autor und Volkswirtschaftler Markus Krall bei der Bundesfeier auftreten.

Krall gehört zu den führenden Köpfen der rechtslibertären Szene in Deutschland. Er zweifelt den menschengemachten Klimawandel und die Coronapandemie an. Gemäss deutschen Medienberichten soll Krall auch Kontakte in die Reichsbürger-Szene pflegen.

Der Deutsche sei vergangenen September in den Kanton Thurgau gezogen. Eingeladen worden sei er vom Wilgoltinger Gemeinderat Karl Zwick. Zwick habe sich gefragt, wer zum Nachdenken anregen und gleichzeitig unterhalten könnte, berichtet das «St. Galler Tagblatt».

Für die Thurgauer SP ist Krall «ein absolutes No-go»

Krall, der nach eigenen Angaben in die Schweiz gezogen ist, weil er vom deutschen Staat nichts hält, will nach eigenen Aussagen über den freiheitlichen Gründungsmythos der Schweiz und den Kontrast zu Deutschland sprechen. Krall lehnt das bewährte Parteiensystem ab und fordert einen Minimalstaat. Als eine Art «Crash-Prophet» sagt er in seinen Büchern seit Jahren entweder den «totalen Produktionszusammenbruch» oder den Zusammenbruch des Finanzsystems oder den Zusammenbruch der Weltwirtschaft vorher.

Für die SP Thurgau ist der geplante Auftritt des umstrittenen Deutschen «ein absolutes No-go». Marina Bruggmann, Präsidentin der Thurgauer SP, fordert, eine Bundesfeier müsse für demokratische Werte stehen und «nicht für Redner, die diese infrage stellen».

Jemanden einzuladen, der dem Staat gegenüber kritisch bis ablehnend eingestellt ist, untergrabe die Glaubwürdigkeit der Bundesfeier, sagt sie im «St. Galler Tagblatt». Dies setze «ein völlig falsches Zeichen».

Unverständlich sei die Plattform für Markus Krall auch deswegen, weil man im Thurgauer Grossen Rat erst vor kurzem über den Umfang mit Staatsverweigerern diskutiert habe. «Staatskritik ist einer Demokratie inhärent, das ist ihre grosse Stärke», kontert Karl Zwick.

Respekt vor allfälligen Störaktionen

Der Gemeinderat habe mit Widerständen gegen die Einladung gerechnet. Ihn störe auch nicht, dass der Staatskritiker Krall mit Corona-Leugnern, Reichsbürgern und Klimawandel-Zweiflern in Verbindung gebracht wird: «Im Internet steht viel über Leute, die sich zu schwierigen Themen äussern.»

Auch wenn es Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger bei der Gemeinde gab, sieht Zwick keinen Anlass, die Entscheidung für Markus Krall als Festredner zu überdenken. Gleichwohl habe er Respekt vor allfälligen Störaktionen.

Er gehe aber davon aus, dass sich Kralls Rede im legalen Rahmen bewegen und somit von der Meinungsfreiheit gedeckt sein werde. «Krall wird einige schwierige und für eine Bundesfeier unpassende Themen weglassen», versicherte Zwick nach einem Telefonat mit dem Redner.