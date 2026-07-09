Mit durchschnittlich fast 172 km/h ist ein 22-jähriger Deutscher durch den Gotthard-Strassentunnel gerast. Dabei überholte er trotz Sicherheitslinie 21 Fahrzeuge. Die Polizei stoppte den Mann später im Tessin – ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.

Fahrverbot erlassen Deutscher überholt im Gotthard-Tunnel mit 172 km/h 21 Mal

Darum geht’s Ein 22-jähriger Deutscher raste mit durchschnittlich 171,8 km/h durch den Gotthard-Strassentunnel.

Im Tunnel überholte er trotz doppelter Sicherheitslinie insgesamt 21 Mal, zuvor fuhr er zudem über eine Sperrfläche. Die Polizei verhängte ein Fahrverbot.

Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus, zudem musste der Mann mehrere tausend Franken als Bussendeposit hinterlegen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat auf der Autobahn A2 im Kanton Uri gleich mehrere schwere Verkehrsdelikte begangen. Der Mann war am frühen Mittwochmorgen kurz vor 5 Uhr in Richtung Süden unterwegs.

Bereits vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels überholte er mindestens ein Auto rechts über eine Sperrfläche. Im Tunnel setzte er seine riskante Fahrt fort: Trotz doppelter Sicherheitslinie überholte er insgesamt 21 Mal.

Wie die Urner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, ergab die Auswertung eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 171,8 km/h im Gotthard-Strassentunnel.

Der 22-Jährige konnte später von der Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri übergeben werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Zudem musste er ein Bussendeposit von mehreren tausend Franken hinterlegen.

Ein Drogenschnelltest verlief ausserdem positiv. Der Lenker wird unter anderem wegen einer qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung – dem sogenannten Rasertatbestand – bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt.