Epidot Arroganter, wichtigtuerischer "Rap-Star"!

Ausweisentzug für die Schweiz.

Torsten Und jetzt?

Mit dem Typen passiert nichts. Vielleicht ein paar CHF Busse, sonst nichts.

Die Gesetze sind in der 🇨🇭 zu lasch.

Bengatzei21 Hohe Geldbusse und Führerausweissentzug ohne Diskussion

Zoyosie75 Bengatzei21 Das wird nicht reichen. Ich bin für eine Einweisung in die Psychiaterische Klinik. Aber natürlich in Deutschland, dann kostet es uns nichts. Warum dürfen dumme Leute überhaupt in unser schönes Land einreisen. Wir brauchen dringend scharfe Grenzkontrollen.

Zoyosie75 Na was kann man von einem Typen, welcher in Trainerhosen das Haus verlässt schon erwarten. Um in einem Tunnel zu parkieren braucht es ja mindestens die Intelligenz von 2 bis 3 Hochschulabschlüssen.....

Zamiochei86 Zoyosie75 Noch nie gehört von diesem Namen! Muss man den kennen?

Pesches Auto verschrotten, Typ einsperren, Ausweis weg für immer, etc....

Neutralwersglaubt Finde es lustig wie hier alle so tun als ob er schwerstkriminell wäre... scheint nicht besonders viel Verkehr zu sein wie man auf dem Bild sieht. Im Gegensatz zu denen, die auf der Linken Spur mit 110 campen, während die rechte Spur leer ist, hält er den Verkehr nicht auf und ist ein viel kleineres Risiko für den Straßenverkehr.



Aber ja wen verwundert die empörte Reaktion... gesunder Menschenverstand ist heute ein Fremdwort geworden und es geht nur noch darum, seine Mitmenschen zu bestrafen und anzuschwärzen. Schade, dass wir uns so in die Richtung des chinesischen Systems entwickeln, wo die Leute sich freuen wenn andere bestraft werden. Traurige Gesellschaft! Denunziation ist eine Angewohnheit von höchst autoritären Staaten. Lest mal einige Bücher, würde euch gut tun. 1984 von George Orwell kann man dabei sehr empfehlen. Vielleicht öffnet es euch ja die Augen was für eine Art Menschen ihr seid, wenn ihr hier Höchststrafen für so jemanden fordert in den Kommentaren.

raspy135 Neutralwersglaubt Es ist gar nicht lustig, nur noch traurig und bedenklich Ihr Kommentar. Können Sie denken? Die Fahrt durch den Tunnel wurde nicht gesperrt, ergo: Gefahr für jeden Verkehrsteilnehmer. Und die Vergleiche sind völlig unpassend. Mensch, gehören Sie zu denen, die sich durch solches Verhalten ‘inspirieren lassen’?

Geantleman Neutralwersglaubt Du schreibst von gesundem Menschenverstand. Das ist für diesen Rapper und wenn ich deinen Kommentar lese auch für dich ein Fremdwort

Geantleman Neutralwersglaubt Wenn sich ein Rapper als Star bezeichnet, ist schon mal etwas mächtig schief gegangen. Rappen heisst doch, er kann werder richtig sprechen noch singen.

LALA Pure Schikane des Schweizer-Volkes - raus mit all diesen Leuten, die unsere Gesetze nicht akzeptieren.

Das CH-Volk bezahlt die Polizei , die Politik, die Rettungen mit Heli und KK-Wagen etc.etc. STOPP it! es reicht wirklich.

PD_Speudi Trainerhose und Dächlichappe... Was soll man von so einem auch anderes erwarten. Genug IQ um über sein Handeln nachzudenken, hat er offensichtlich nicht. Weg mit diesem Typen...

KleinMausi "Diese Idioten sterben leider nie aus, grosses Auto und ein Gehirn, wahrscheinlich nicht größer als eine Erbse"

man59 Trainerhose und Dächlichappe um das Wenige an Hirnmasse zusammenzuhalten. Was soll man von so einem auch anderes erwarten. Weniger IQ als ein Laib Schweizer Käse, echt bedauerlich. Hohe Busse und ein absolutes Fahrverbot für die Schweiz. Leider reicht es wohl nicht für eine Einweisung in die Psychiaterische Klinik. Der Typ ist echt zu bedauern, kaum den Kinderschuhen entwachsen und schon so .....

hypocritica Mein Kommentar zu dem Herrn mit dem Pseudonym: "Neutralwersglaubt".

Bist Du der Bruder von diesem bescheuertem Rapper? Die DNA die den IQ definieren hast Du mit Sicherheit von ihm geerbt. Deine einfältige Lebensphilosophie solltest Du einmal überdenken!!

Colorless-Ratificati Redaktion_blueNews Wie soll man denn solche Figuren nennen?

Grosses Vakuumphänomen über C-Null?

Antipasti Ich dachte immer, Tunnelblick bedeutet, dass man nur geradeaus sehen kann. Aber quer einparken? Das ist mal eine neue Interpretation! Samra, du bist dir für nichts zu schade. Das nächste Mal bitte nicht in einem der verkehrsreichsten Tunnel der Schweiz.

Colorless-Ratificati Wer finanziert denn solche Kreaturen. Ganz grosse Fragezeichen?????

B-Scheuert Hoffentlich hat das ein Nachspiel für den Idioten. Das Problem ist, dass die "Jungen", welche das noch beeidruckt, das dann auch noch nachahmen. Der "Fressbalken" ist ja nicht weit vom Uetlibergtunnel. Und da treffen sich genau diese "Opfer". Früher fuhren Sie Opel, dann BMW und jetzt eben Mercedes. Diese Marke ist gerade deswegen eh total "versaut",.....

Struppi Wetten die Werbung für ihn ist grösser als dass die eventuelle Bestrafung durch unsere Kuscheljustiz. Mit der Veröffentlichung in Medien erhält er seine gewünschte Plattform und vermutlich noch mehr Anhänger.

Colorless-Ratificati Struppi Klar, der bezahlt jede Busse aus der Portokasse. Es gibt halt auch Schlaberhosen-Kapitalisten.

Kimmeuppau64 @neutralwersglaubt: Wenn Sie einen lieben Menschen in einem tragischen Unfall verlören, der durch einen derartig unverantwortlichen Egoanarchisten verursacht wurde, täten Sie garantiert anders denken. Es geht ja nicht nur um die Einzeltat, sondern auch um den Nachahmungsfaktor. Die heutigen Strassen und die modernen Fahrzeuge sind eigentlich sicherer geworden. Dieser Sicherheitsgewinn steht dem idiotischen Verhalten diverser Lenkenden diametral entgegen. Völlig unnötig!

Logo Auch mit Dummheit lässt sich Geld verdienen?!

Colorless-Ratificati Logo Weil Dummheit und Verblödung täglich ansteigend sind.