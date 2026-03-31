Dichter Rauch über drei Solothurner Gemeinden – Kanton warnt Bevölkerung

Die Behörden raten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Alertswiss

In der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen sorgt ein Brand derzeit für dichten Rauch und starken Geruch. Die Behörden raten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer Recyclinganlage bei Biberist ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen.

Dichter Rauch mit starkem Geruch breitet sich über mehrere Gemeinden aus.

Die Behörden raten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden. Mehr anzeigen

In der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen im Kanton Solothurn ist es am Dienstagmittag zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Laut einer Mitteilung des Kantons Solothurn über Alertswiss breitet sich dichter Rauch mit unangenehmem Geruch über das betroffene Gebiet aus.

Wie die Polizei gegenüber blue News bestätigte, ist der Brand in einer Recyclinganlage ausgebrochen. Auf dem Gelände werden unter anderem Batterien gelagert. Zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor, ebenso ist derzeit nichts über Verletzte bekannt.

Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Personen sollen das betroffene Gebiet meiden und Anweisungen der Einsatzkräfte befolgen. Auch wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.