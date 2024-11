Diese 5 Lichterfeste solltest du besuchen

Der November ist grau und düster. Festliche Lichtshows in der ganzen Schweiz bringen hellere Stimmung in die dunkle Jahreszeit. Vor allem die Adventszeit strahlt, aber schon jetzt gibt es viel Erhellendes zu entdecken.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Winter ist es oft grau und dunkel. Lichter-Veranstaltungen können dir den Alltag erhellen.

Bis zum 23. November kannst du auf dem Bundesplatz in Bern noch gratis das Licht- und Tonspektakel Rendez-vous über die Vogelwelt anschauen.

Im Innenhof des Zürcher Landesmuseums verzaubert das Illuminarium mit Lichtern, Musik und Shows, täglich vom 7. November bis 30. Dezember.

Weitere Lichtfestivals gibt es in Luzern, Murten und Einsiedeln. Mehr anzeigen

Die Tage im Winter sind kürzer und dunkler. Besonders der November lässt in diesem Jahr nicht viel Sonne durch. Das triste Wetter schlägt aufs Gemüt. Und etwas Licht im Dunkel tut dann der Seele gut.

Wer keine Zeit hat, in die Berge zu fahren, um dort Sonne zu tanken, findet in der Schweiz in gleich mehreren Städten diverse Lichtshows und -events, die mit stimmungsvollen Lichtinstallationen und eindrucksvollen Inszenierungen eine besonders Atmosphäre kreieren.

Ob zur Adventszeit, vorher schon oder danach – die folgenden fünf Veranstaltungen schenken dir eine magische Zeit und sind etwas für Klein und Gross.

Rendez-vous Bundesplatz, Bern

Auch in diesem Jahr erleuchtet das Bundeshaus in Bern wieder in bunten Farben. Dieses Mal zeigt Rendez-vous Bundesplatz das Licht- und Tonspektakel «Volare». Im Fokus steht die Geschichte rund um die heimische Vogelwelt. Ob Eulen, Eisvögel, Bergfink, Buntspechte, Kraniche oder Kiebitze – sie alle sind Teil der spektakulären Show und fliegen noch bis zum 23. November jeden Abend dreimal über den Bundesplatz.

Wann? 19. Oktober bis 23. November 2024; täglich um 19, 20 und 21 Uhr.

Eintritt? Kostenlos.

Weitere Informationen findest du hier.

Illuminarium, Zürich

Das Illuminarium im Innenhof des Zürcher Landesmuseums bringt jedes Jahr aufs Neue unzählige Augen zum Leuchten. Auf der Website ist die Rede von einem «fabelweihnachtszaubermusikalischen Lichterfestival». Zauberhaft ist die Wunderwelt aus Licht, Illumination, Illusion, Musik und Kulinarik auf jeden Fall. Ein Ausflug in das einzigartige Lichtermeer lohnt sich während der Winterzeit definitiv. Neben Foodtrucks, Glühwein und Musik gibt es ausserdem auch Shows zu entdecken.

Wann? 7. November bis 30. Dezember 2024; täglich ab 17 Uhr geöffnet.

Eintritt? Der Zugang zum Innenhof ist kostenlos. Für die Shows benötigst du Tickets.

Weitere Informationen findest du hier.

Lilu Lichtfestival, Luzern

Das Lilu Lichtfestival in Luzern steht im Zeichen der Lichtkunst. Vom 9. bis 19. Januar zeigen Kunstschaffende aus der ganzen Welt, wie vielfältig und kreativ sich Licht einsetzen lässt und schaffen damit eine faszinierende Atmosphäre. Illuminiert werden Gassen, Sehenswürdigkeiten und Plätze in der ganzen Stadt. Während des Lichtfestivals finden diverse Veranstaltungen statt.

Wann? 9. bis 19. Januar 2025

Eintritt? Die Lichtinstallationen in der Stadt sind kostenlos. Für die Lichtshows oder Führungen benötigst du Tickets.

Weitere Informationen findest du hier.

Licht-Festival, Murten FR

Wenn die Festtage vorbei sind und der Januar da ist, fallen viele in ein sogenanntes Januarloch. Die glanzvolle Zeit ist vorbei und im Tal geht die graue Zeit noch etwas weiter, wenn die Sonne uns nicht beehrt. Doch dann ruft im Januar das Licht-Festial in Murten. Voller Magie erstrahlt dann die Altstadt – das Spiel mit Licht, Schatten und Musik lockt unzählige Schaulustige an und verzaubert Besuchende jedes Jahr aufs Neue.

Wann? 15. bis 26. Januar 2025; von 18 bis 22 Uhr.

Eintritt? Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene bis 24 Stunden vor dem Besuchstag 8 Franken. An der Abendkasse bezahlt man dann 10 Franken. Der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre ist kostenlos. Der Eintritt in das Ton- und Lichtspektakel in der Deutschen Kirche beträgt zusätzlich 10 Franken.

Weitere Informationen findest du hier.

Illumination, Kloster Einsiedeln SZ

2025 wagt sich das Kloster Einsiedeln zum ersten Mal in die Welt des Lichts vor. Auf der Aussenfassade wird die Geschichte des Ortes mithilfe von Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Wer beim Bestaunen der Show hungrig geworden ist, findet auf dem Klosterplatz verschiedene Marktstände. Die Aufführungen werden jeden Abend zweimal gezeigt.

Wann? 10. bis 23. Januar 2025; um 18.30 und 19.30 Uhr.

Eintritt? Kostenlos.

Weitere Informationen findest du hier.

Noch mehr Lichter-Tipps findest du auf der Website von Schweiz Tourismus. Hier gibts weitere Inspiration zu entdecken. Welches ist deine Lieblingsveranstaltung zum Thema Licht? Verrat es uns in den Kommentaren.

Mehr Videos aus dem Ressort