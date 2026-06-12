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Informant bleibt verschwunden 117'000 Franken für nichts? VBS scheitert bei Leak-Untersuchung

Lea Oetiker

12.6.2026

Thomas Süssli wollte klären, wer die Informationen an SRF weitergegeben hatte.
Thomas Süssli wollte klären, wer die Informationen an SRF weitergegeben hatte.
sda

Das VBS gab 117’000 Franken für die Suche nach einem Informanten aus – ohne Ergebnis.

Lea Oetiker

12.06.2026, 07:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Untersuchung zum Armeeleak blieb erfolglos und kostete 117’000 Franken, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.
  • Ein Verantwortlicher konnte wegen zu vieler möglicher Informanten nicht gefunden werden.
  • Mehr Transparenz hätte das Leak womöglich verhindert.
Mehr anzeigen

Der Versuch des Verteidigungsdepartements (VBS), ein Leak zu den Armeefinanzen aufzuklären, ist ohne Ergebnis geblieben, trotz Kosten von 117’000 Franken. Das zeigt ein 40-seitiger Bericht der Kanzlei Kellerhals Carrard, der dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.

Ausgangspunkt der Untersuchung war eine Recherche von Radio SRF aus dem Jahr 2024 über ein milliardenschweres «Finanzloch» bei der Armee. Die Berichterstattung sorgte für breite Aufmerksamkeit. Der damalige Armeechef Thomas Süssli wollte daraufhin klären lassen, wer interne Informationen weitergegeben hatte.

Die beauftragte Kanzlei konnte jedoch keine verantwortliche Person identifizieren. Laut Bericht hatten insgesamt 66 Personen Zugriff auf die betreffende Präsentation, 15 davon wurden befragt, teils nach dem Zufallsprinzip.

Die Kanzlei kam später zum Schluss, dass sich «der Kreis der Personen», die die Präsentation gesehen haben könnten, «nicht rekonstruieren lässt und faktisch unüberschaubar ist».

Ermittlungen mit geringen Erfolgsaussichten

Dass solche Ermittlungen selten erfolgreich sind, war bereits im Vorfeld absehbar. Die Bundesanwaltschaft führte zwischen 2020 und Mitte 2024 rund 90 Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzungen, ohne bekannte Erfolge. Oft sei der Kreis der Mitwisser zu gross, um ihn sinnvoll einzugrenzen.

Im konkreten Fall verzichteten die Ermittler zudem auf weitergehende Massnahmen wie die Beschlagnahmung von Laptops – aus Gründen der Verhältnismässigkeit, wie die Zeitung weiter schreibt.

Auch deshalb blieb das ursprünglich gesetzte Kostendach von 150’000 Franken unterschritten. Pikant: Die betroffene Präsentation war nicht einmal als vertraulich klassifiziert.

Kritik an Vorgehen und Kommunikation

Warum das VBS dennoch eine kostspielige Untersuchung ohne klare Erfolgsaussichten in Auftrag gab, bleibt offen. Ein Armeesprecher erklärte auf Anfrage der Zeitung, dies sei von den damals zuständigen Personen entschieden worden.

Gemeint ist offenbar in erster Linie der frühere Armeechef, der im Gutachten als Auftraggeber genannt wird, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Der Bericht zieht zudem ein selbstkritisches Fazit: Eine frühzeitigere und transparentere Kommunikation hätte das öffentliche Interesse womöglich entschärfen können. Damit stellt sich die Frage, ob sich das VBS die aufwendige Untersuchung hätte sparen können.

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