Finanzierung der 13. Rente«Die Armen dürfen zahlen»: Leser ärgern sich über AHV-Entscheid
Petar Marjanović
17.6.2026
13. AHV-Rente: Keine Scheinlösung auf Kosten der Jungen
Diana Gutjahr lehnt die Finanzierungsvorlage zur 13. AHV-Rente ab: höhere Lohnabzüge und mehr Mehrwertsteuer belasten Bevölkerung und junge Generation, ohne die AHV nachhaltig zu sichern.
17.06.2026
Der Nationalrat will die 13. AHV-Rente über eine höhere Mehrwertsteuer finanzieren – nicht über höhere Lohnbeiträge. In der Kommentarspalte von blue News sorgt das für heftige Kritik, aber auch für Zustimmung.
Die Finanzierung der 13. AHV-Rente erhitzt die Gemüter. Am Mittwochmorgen hat der Nationalrat höhere Lohnbeiträge von 0,2 Prozentpunkten mit 98 zu 96 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Stattdessen soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte steigen.
Der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Medikamente bleibt zwar unangetastet. Fakt ist aber: Mit den Lohnbeiträgen wären Hochverdiener deutlich stärker zur Kasse gebeten worden. Prozentual wären zwar alle Löhne gleich besteuert worden – in Franken hätte der Lohnabzug bei einem Monatslohn von 20'000 Franken (240 Franken pro Jahr) jedoch deutlich mehr betragen als bei 4000 Franken (48 Franken pro Jahr).
Der Vorschlag war Teil des Antrags der Einigungskonferenz von National- und Ständerat, fiel jedoch mit einem Unterschied von lediglich zwei Stimmen durch.
In der Kommentarspalte stösst dieser Entscheid auf viel Kritik. Ein Leser schreibt: «Jetzt kommen die Rentner zur Kasse: Zuerst zahlen wir höhere Steuern, dann noch zusätzlich höhere Mehrwertsteuer!» Sein Fazit: «Die Grossverdiener zahlen eben fast nichts!» Mehrere Beiträge werfen SVP und FDP vor, hohe Einkommen und Vermögende zu schonen.
Ein Leser hält dagegen, Besserverdienende würden wegen ihres höheren Konsums auch mehr Mehrwertsteuer zahlen. Ein anderer bezeichnet die Finanzierung über die Mehrwertsteuer deshalb als «richtig und fairer», weil «alle, auch die Rentner» mitzahlten.
«Die Finanzierung über die Mehrwertsteuer finde ich richtig und fairer. So zahlen nämlich alle, auch die Rentner.»
Andere Leserinnen und Leser bringen alternative Finanzierungsquellen ins Spiel – genannt werden etwa Kapitalgewinne, Dividenden, eine Luxussteuer oder der Subventionstopf.
Ein anderer appelliert im Hinblick auf die kommende Volksabstimmung über die Mehrwertsteuer-Erhöhung: «Liebe Rentner, ein NEIN ist Pflicht!»
Politisch war der Entscheid knapp. Bei der Abstimmung über die Lohnbeiträge-Erhöhung setzten sich SVP, FDP und GLP durch. Die GLP stimmte aber der Mehrwertsteuer-Erhöhung zu.
Finanzierung der 13. AHV-Rente über Lohnprozente
Die Einigungskonferenz schlug vor, dass die 13. AHV-Rente unter anderem über 0,2 Prozentpunkte höhere Lohnbeiträge finanziert wird.
JaZustimmung zu Finanzierung über Lohnabgabe
NeinAblehnung des Kompromissvorschlags
96Ja98Nein4Enthalten
Name
Partei
Kanton
Stimme
Jean-Luc Addor
SVP
VS
Ja
Cyril Aellen
FDP
GE
Nein
Thomas Aeschi
SVP
ZG
Nein
Islam Alijaj
SP
ZH
Ja
Céline Amaudruz
SVP
GE
Nein
Emmanuel Amoos
SP
VS
Ja
Gerhard Andrey
Grüne
FR
Ja
Sibel Arslan
Grüne
BS
Ja
Christine Badertscher
Grüne
BE
Ja
Jacqueline Badran
SP
ZH
Ja
Maya Bally
Mitte
AG
Ja
Bettina Balmer
FDP
ZH
Nein
Nicole Barandun
Mitte
ZH
Ja
Kilian Baumann
Grüne
BE
Ja
Martin Bäumle
GLP
ZH
Nein
Samuel Bendahan
SP
VD
Ja
Rudi Berli
Grüne
GE
Ja
Kathrin Bertschy
GLP
BE
Nein
Edgar Bischof
SVP
AR
Nein
Thomas Bläsi
SVP
GE
Nein
Dominik Blunschy
Mitte
SZ
Ja
Philipp Matthias Bregy
Mitte
VS
Ja
Florence Brenzikofer
Grüne
BL
Ja
Simona Brizzi
SP
AG
Ja
Roland Rino Büchel
SVP
SG
Nein
Michaël Buffat
SVP
VD
Nein
Manfred Bühler
SVP
BE
Nein
Arbër Bullakaj
SP
SG
Ja
Christine Bulliard-Marbach
Mitte
FR
Ja
Thomas Burgherr
SVP
AG
Nein
Roman Bürgi
SVP
SZ
Nein
Yvonne Bürgin
Mitte
ZH
Ja
Didier Calame
SVP
NE
Nein
Hasan Candan
SP
LU
Ja
Martin Candinas
Mitte
GR
Ja
Isabelle Chappuis
Mitte
VD
Ja
Clarence Chollet
Grüne
NE
Ja
Katja Christ
GLP
BS
Nein
Christophe Clivaz
Grüne
VS
Ja
Damien Cottier
FDP
NE
Nein
Brigitte Crottaz
SP
VD
Ja
Christian Dandrès
SP
GE
Ja
Thomas de Courten
SVP
BL
Nein
Andrea de Meuron
Grüne
BE
Ja
Simone de Montmollin
FDP
GE
Nein
Jacqueline de Quattro
FDP
VD
Nein
Linda De Ventura
SP
SH
Ja
Marcel Dettling
SVP
SZ
Nein
Loïc Dobler
SP
JU
Ja
Marcel Dobler
FDP
SG
Nein
Martine Docourt
SP
NE
Ja
Michèle Dünki-Bättig
SP
ZH
Ja
Regina Durrer-Knobel
Mitte
NW
Ja
Mike Egger
SVP
SG
Nein
Alex Farinelli
FDP
TI
Nein
Laurence Fehlmann Rielle
SP
GE
Ja
Nina Fehr Düsel
SVP
ZH
Nein
Olivier Feller
FDP
VD
Nein
Benjamin Fischer
SVP
ZH
Nein
Giorgio Fonio
Mitte
TI
Ja
Sylvain Freymond
SVP
VD
Nein
Tamara Funiciello
SP
BE
Ja
Andreas Gafner
SVP
BE
Nein
Benoît Gaillard
SP
VD
Ja
Laura Gantenbein
Grüne
SO
Ja
Walter Gartmann
SVP
SG
Nein
Anna Giacometti
FDP
GR
Nein
Simone Gianini
FDP
TI
Nein
Benjamin Giezendanner
SVP
AG
Nein
Andreas Glarner
SVP
AG
Nein
Christian Glur
SVP
AG
Nein
Nadine Gobet
FDP
FR
Nein
Roger Golay
SVP
GE
Enthalten
Michael Götte
SVP
SG
Nein
Michael Graber
SVP
VS
Nein
Corina Gredig
GLP
ZH
Nein
Jürg Grossen
GLP
BE
Nein
Franz Grüter
SVP
LU
Nein
Niklaus-Samuel Gugger
Mitte
ZH
Ja
Lars Guggisberg
SVP
BE
Nein
Diana Gutjahr
SVP
TG
Nein
Barbara Gysi
SP
SG
Ja
Greta Gysin
Grüne
TI
Ja
Martin Haab
SVP
ZH
Nein
Patrick Hässig
GLP
ZH
Nein
Stefanie Heimgartner
SVP
AG
Nein
Erich Hess
SVP
BE
Nein
Lorenz Hess
Mitte
BE
Ja
Alois Huber
SVP
AG
Nein
Martin Hübscher
SVP
ZH
Abwesend
Roman Hug
SVP
GR
Nein
Thomas Hurter
SVP
SH
Nein
Christian Imark
SVP
SO
Nein
Jessica Jaccoud
SP
VD
Ja
Matthias Samuel Jauslin
GLP
AG
Nein
Marc Jost
Mitte
BE
Ja
Irène Kälin
Grüne
AG
Ja
Sidney Kamerzin
Mitte
VS
Ja
Pius Kaufmann
Mitte
LU
Ja
Delphine Klopfenstein Broggini
Grüne
GE
Ja
Thomas Knutti
SVP
BE
Nein
Nicolas Kolly
SVP
FR
Nein
Philipp Kutter
Mitte
ZH
Ja
Miriam Locher
SP
BL
Ja
Christian Lohr
Mitte
TG
Ja
Raphaël Mahaim
Grüne
VD
Ja
Vincent Maitre
Mitte
GE
Enthalten
Piero Marchesi
SVP
TI
Nein
Min Li Marti
SP
ZH
Ja
Samira Marti
SP
BL
Ja
Magdalena Martullo-Blocher
SVP
GR
Nein
Nadine Masshardt
SP
BE
Ja
Thomas Matter
SVP
ZH
Nein
Andreas Meier
Mitte
AG
Ja
Mattea Meyer
SP
ZH
Ja
Sophie Michaud Gigon
Grüne
VD
Ja
Simon Michel
FDP
SO
Nein
Fabian Molina
SP
ZH
Ja
Leo Müller
Mitte
LU
Ja
Stefan Müller-Altermatt
Mitte
SO
Ja
Philippe Nantermod
FDP
VS
Nein
Reto Nause
Mitte
BE
Ja
Jacques Nicolet
SVP
VD
Enthalten
Nicolò Paganini
Mitte
SG
Ja
Pierre-André Page
SVP
FR
Präsident
Yvan Pahud
SVP
VD
Nein
Paolo Pamini
SVP
TI
Nein
Gerhard Pfister
Mitte
ZG
Ja
Valérie Piller Carrard
SP
FR
Ja
Léonore Porchet
Grüne
VD
Ja
Barbara Portmann
GLP
AG
Nein
Hans-Peter Portmann
FDP
ZH
Nein
Katharina Prelicz-Huber
Grüne
ZH
Ja
Jon Pult
SP
GR
Ja
Lorenzo Quadri
SVP
TI
Nein
Thomas Rechsteiner
Mitte
AI
Ja
Lukas Reimann
SVP
SG
Nein
Estelle Revaz
SP
GE
Ja
Katja Riem
SVP
BE
Nein
Christoph Riner
SVP
AG
Nein
Maja Riniker
FDP
AG
Nein
Markus Ritter
Mitte
SG
Ja
Benjamin Roduit
Mitte
VS
Ja
Anna Rosenwasser
SP
ZH
Ja
David Roth
SP
LU
Ja
Marie-France Roth Pasquier
Mitte
FR
Ja
Daniel Ruch
FDP
VD
Nein
Monika Rüegger
SVP
OW
Nein
Hans Jörg Rüegsegger
SVP
BE
Nein
Farah Rumy
SP
SO
Ja
Gregor Rutz
SVP
ZH
Nein
Franziska Ryser
Grüne
SG
Ja
Regine Sauter
FDP
ZH
Nein
Barbara Schaffner
GLP
ZH
Nein
Peter Schilliger
FDP
LU
Nein
Nina Schläfli
SP
TG
Ja
Therese Schläpfer
SVP
ZH
Nein
Marionna Schlatter
Grüne
ZH
Ja
Anna-Béatrice Schmaltz
Grüne
ZH
Ja
Ueli Schmezer
SP
BE
Ja
Pascal Schmid
SVP
TG
Nein
Daniela Schneeberger
FDP
BL
Nein
Meret Schneider
Grüne
ZH
Ja
Elisabeth Schneider-Schneiter
Mitte
BL
Ja
Markus Schnyder
SVP
GL
Nein
Priska Seiler Graf
SP
ZH
Ja
Andri Silberschmidt
FDP
ZH
Nein
Sandra Sollberger
SVP
BL
Nein
Daniel Sormanni
SVP
GE
Ja
Simon Stadler
Mitte
UR
Ja
Fabienne Stämpfli
GLP
BE
Nein
Barbara Steinemann
SVP
ZH
Nein
Thomas Stettler
SVP
JU
Enthalten
Bruno Storni
SP
TI
Ja
Manuel Strupler
SVP
TG
Nein
Gabriela Suter
SP
AG
Ja
Vroni Thalmann-Bieri
SVP
LU
Nein
Heinz Theiler
FDP
SZ
Nein
Michael Töngi
Grüne
LU
Ja
Jean Tschopp
SP
VD
Ja
Mauro Tuena
SVP
ZH
Nein
Brenda Tuosto
SP
VD
Ja
Nadja Umbricht Pieren
SVP
BE
Nein
Kris Vietze
FDP
TG
Nein
Susanne Vincenz-Stauffacher
FDP
SG
Nein
Patricia von Falkenstein
FDP
BS
Nein
Erich Vontobel
SVP
ZH
Nein
Bruno Walliser
SVP
ZH
Nein
Beat Walti
FDP
ZH
Nein
Ernst Wandfluh
SVP
BE
Nein
Christian Wasserfallen
FDP
BE
Nein
Céline Weber
GLP
VD
Nein
Laurent Wehrli
FDP
VD
Nein
Manuela Weichelt
Grüne
ZG
Ja
Cédric Wermuth
SP
AG
Ja
Priska Wismer-Felder
Mitte
LU
Ja
Sarah Wyss
SP
BS
Ja
Rémy Wyssmann
SVP
SO
Nein
Andrea Zryd
SP
BE
Ja
Ursula Zybach
SP
BE
Ja
Ganz entschieden ist die Sache noch nicht. Die Mehrwertsteuer-Vorlage muss am Freitag noch durch die Schlussabstimmungen. Danach müssen Volk und Stände zustimmen, weil die Erhöhung eine Verfassungsänderung braucht. Die höhere Mehrwertsteuer könnte der AHV 2030 zwischen 1,4 bis 1,6 Milliarden Franken pro Jahr zusätzlich bringen. Das reicht bei weitem nicht, um die 13. AHV-Rente zu finanzieren.
Die FDP kritisierte den Entscheid scharf und schreibt in einer Mitteilung: «Mitte-Links verteuert den Konsum.» Die Partei rühmt sich, als «einzige Partei geschlossen gegen die Mehrbelastung» gestimmt zu haben, und kündigte an, die «verantwortungslose Steuererhöhung mit allen Mitteln» zu bekämpfen.
Scharfe Kritik kommt auch von links: Die SP, die höheren Lohnbeiträgen zugestimmt hatte, warnt nach dem Nein vor einer Erhöhung des Rentenalters. «FDP und SVP weigern sich, den klaren Volksentscheid zur 13. AHV-Rente umzusetzen und zu finanzieren», wird SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer von ihrer Partei zitiert. Anders als die FDP, kündigt die SP an, sich in der Volksabstimmung für die Teil-Finanzierung der 13. AHV-Rente einzusetzen.
Samira Marti zu 13. AHV-Rente
SP-Nationalrätin Samira Marti zur 13. AHV-Rente: « Sie setzen den Volksentscheid damit nicht um. Die 13. AHV-Rente wurde vom Volk deutlich beschlossen. Es ist Ihre Aufgabe, sie auch zu finanzieren.»