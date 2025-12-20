Gemeindehaus in Ebikon: 50 Bewohner*innen mit dem höchsten Steueraufkommen dürfen zwölf Mal gratis in die Rotsee-Badi. Keystone/Urs Flueeler (Archivbild)

Ist ein solches Geschenk angemessen? In der Gemeinde Ebikon LU dürfen die 50 Bewohner*innen mit hohem Steueraufkommen gratis in die Badi. Die Grünen zeigen sich irritiert über die ungewöhnliche Massnahme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Gemeinde Ebikon im Kanton Luzern erhalten 50 Bewohner*innen mit dem höchsten Steueraufkommen zwölf Mal gratis Eintritt in die Rotsee-Badi.

Die Gemeinde will das Geschenk nicht als «Gegenleistung», sondern als «Zeichen unserer Wertschätzung» verstanden wissen.

Die Massnahme besteht seit fünf Jahren und kostet die Gemeinde rund 2000 Franken jährlich.

Die Grünen in der Gemeinde kritisieren den Vorgang und wollen eine entsprechende Anfrage im Gemeindeparlament einreichen.

In Ebikon erhalten 50 Bewohner*innen jedes Jahr Post von der Gemeinde. «Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrem Steuerbeitrag unsere Gemeinde stärken», hiess es kürzlich in einem Brief, über den die «Luzerner Zeitung» berichtet. Demnach bekommen 50 Bürger*innen Gratis-Eintritt in die Badi der Gemeinde. «Als Zeichen unserer Wertschätzung schenken wir Ihnen zwölf Eintritte in die Rotseebadi», heisst es in dem Schreiben.

Geschenke nur für die besten Steuerzahler? «Der Brief der Gemeinde wirft einige Fragen auf», sagt Markus Aregger der Zeitung. Er ist Einwohnerrat und Co-Präsident der Grünen in Ebikon und will vor allem wissen, nach welchem Massstab entschieden wird, wer ein solches Geschenk erhält.

Grüne wollen Anfrage einreichen

Auf Nachfrage der «Luzerner Zeitung» heisst es von Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portman: «Die Gemeindeverwaltung Ebikon hat an rund 50 natürliche Personen eine Dankeskarte mit Badi-Eintritten verschickt». Dabei handle es sich um «Personen mit einem überdurchschnittlichen Steueraufkommen». Die Massnahme bestehe seit fünf Jahren und würde die Gemeinde rund 2000 Franken kosten.

Die Eintritte seien zudem nicht als Gegenleistung zu betrachten, sondern als «Ausdruck von Wertschätzung». Als Begründung heisst es, Menschen mit hohem Steueraufkommen seien auch überdurchschnittlich mobil. «Gemeinden stehen dabei in einem interkommunalen Vergleich vor besonderen Herausforderungen», erklärt die Finanzvorsteherin – wohl eine Referenz auf den Steuerwettbewerb.

Einwohnerrat Aregger überzeugt dies nicht. Er bezeichnet die Massnahme als «unfair». Denn es entstehe der Eindruck, dass Menschen benachteiligt würden, die zwar pünktlich und korrekt Steuern zahlen, jedoch schlicht zu wenig. Die Grünen wollen nun eine Anfrage im Gemeindeparlament einreichen.