«Jositsch stiess viele vor den Kopf, Pult ist ein ausgebuffter Profi»

Wer folgt Ende Jahr auf Bundesrat Alain Berset? Das Kandidatenfeld der SP ist auf nunmehr fünf Bewerber angewachsen. Was sind ihre Stärken, was ihre Schwächen? Eine Auslegeordnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SP-Bundesrat Alain Berset tritt per Ende Jahr zurück. Noch bis zum 29. Oktober können sich Kandidat*innen der Partei um die Nachfolge bewerben.

Bisher bewerben sich fünf Männer um das Amt: der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, die Nationalräte Matthias Aebischer (BE), Jon Pult (GR) und Roger Nordmann (VD) sowie der Basler Regierungspräsident und alt Nationalrat Beat Jans.

Wo liegen die individuellen Stärken und Schwächen der Kandidaten? Politik-Analyst Mark Balsiger macht den Formcheck. Mehr anzeigen

Daniel Jositsch

Ständerat Zürich, Strafrechtsprofessor, Jahrgang 1965. Von 2007 bis 2015 Nationalrat, seit 2015 Ständerat.

Stärken: Jositsch politisiert am rechten Rand der SP, was ihn im bürgerlichen Lager beliebt macht – und zwar nicht nur im Bundeshaus. «Es ist bemerkenswert, wenn ein SP-Kandidat in einem bürgerlichen Kanton die Wahl in den Ständerat schafft. Daniel Jositsch gelang dies mehrmals mit einem Glanzresultat», gibt Politik-Analyst Mark Balsiger zu bedenken.

Bei seinen Kolleg*innen im bürgerlich dominieren Ständerat geniesse Jositsch grosses Ansehen, «man kennt ihn und schätzt seine Arbeit». Ein Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, die allesamt aus dem Nationalrat kommen. «Das sind 45 Stimmen, von denen viele am ehesten Jositsch zugutekommen. Das ist nicht zu unterschätzen.»

Schwächen: «Jositsch hat viele Mitglieder der SP-Fraktion vor den Kopf gestossen», sagt Balsiger. Der Zürcher kandidierte bereits vor einem Jahr, als es um die Nachfolge von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga ging. Damit widersetzte er sich der SP-Spitze, die explizit nur Frauen berücksichtigen wollte.

Bei den Bundesratswahlen im Dezember 2022 holte Jositsch im ersten Durchgang 58 Stimmen. Dass er unmittelbar danach nicht am Rednerpult seinen Verzicht erklärt habe, würden ihm viele bis heute nachtragen. «Für sie hat er sich damit B-klassig gemacht. Andere in der SP haben Jositsch verziehen und sagen, der Ehrgeiz sei mit ihm durchgegangen.»

Für den Politik-Analysten ist klar. «Hätte er vor Jahresfrist nicht kandidiert, würde Jositsch jetzt durchmarschieren.» Stattdessen müsse er nun um einen Platz auf dem offiziellen SP-Ticket bangen.

Matthias Aebischer

Nationalrat Bern seit 2011, gelernter Journalist und Lehrer, Jahrgang 1967.

Stärken: Aebischer ist dank seiner Zeit als SRF-Moderator ein bekanntes Gesicht. Und: «Er hat es als Quereinsteiger geschafft, in der Politik anzukommen», attestiert ihm Mark Balsiger. Andere – aus Wirtschaft, Medien oder Sport – seien daran gescheitert. Aebischer habe sich gut im Parlament eingearbeitet und dank einer ganzen Palette an Mandaten – die reicht von Pro Velo Schweiz über Cinésuisse bis Swiss TopSport – breit vernetzt.

Ein weiterer Pluspunkt: Dank seines journalistischen Hintergrunds ist Aebischer Medienprofi. «Er liefert die gefragten 20-Sekunden-Soundbites. Das macht ihn zu einem gefragten Interviewpartner und Gast in Talkshows.»

Schwächen: Obwohl Aebischer in der SP-Fraktion respektiert werde, gehöre er nicht zu jenen, die den Ton angeben, findet Balsiger. «Ihm fehlt der Ehrgeiz oder die Begabung, in die erste Reihe vorzurücken.» Dass Aebischers Rückhalt grösser sein könnte, macht der Politik-Analyst auch an dessen Kandidatur für das Amt des Nationalratspräsidiums fest: Der Berner unterlag seinem Kollegen Eric Nussbaumer (BL).

Dass Aebischer kaum im Bundesrat landen werde, sei dem Kandidaten wohl auch selbst bewusst. Mit seiner Kandidatur habe er der Partei einen Gefallen machen wollen: «Der Effekt der medialen Berichterstattung ist mit Wahlwerbung nicht aufzuwiegen», sagt Balsiger. Nicht zuletzt befeuere die Kandidatur auch seinen eigenen Nationalratswahlkampf.

Beat Jans

Regierungspräsident Basel, Umweltnaturwissenschaftler, Jahrgang 1964. Nationalrat Basel-Stadt von 2010 bis 2020. Vizepräsident der SP Schweiz von 2015 bis 2020.

Stärken: «Beat Jans wurde während seiner zehn Jahre im Nationalrat respektiert und man hat ihm zugehört», sagt der Experte. Der Basler sei ein Sachpolitiker, der nicht mit Konfrontation, sondern mit punktueller Kooperation aufgefallen sei. «Dies im Wissen darum, dass es in der Schweizer Politik für jeden kleinen Schritt den Rückhalt dreier Fraktionen braucht.»

Jans hat als einziger bisheriger Kandidat Regierungserfahrung vorzuweisen (seit 2021), eine Berufsausbildung als Landwirt absolviert und er gilt als umgänglich. «Er bringt sicherlich einen guten Rucksack mit», bilanziert Balsiger.

So sieht der Zeitplan für die Bundesratswahl aus 29. Oktober: Bis dahin können interessierte Kandidat*innen der SP ihre Bewerbung um das Bundesratsamt einreichen.

Danach treten die Kandidierenden bei öffentlichen Podiumsdiskussionen gegeneinander an: am 6. November in Genf, am 8. November in Biel, am 9. November in Olten, am 14. November in Schaffhausen.

25. November: Die Bundeshausfraktion der SP bestimmt ein Ticket mit den offiziellen Kandidat*innen.

13. Dezember: Die Vereinigte Bundesversammlung wählt den oder die Nachfolger*in von Alain Berset. Mehr anzeigen

Schwächen: Jans gehört als einziger Kandidat nicht mehr der Bundesversammlung an. «Das ist ein gravierender Nachteil», findet Balsiger. Bei den Eidgenössischen Wahlen 2019 gab es einen grossen Austausch in Bern, rund ein Viertel der Parlamentarier*innen habe somit nie mit Jans zusammengearbeitet. «Anders als einen Jon Pult oder einen Roger Nordmann haben sie ihn nie im Rat, in der Kommissionsarbeit oder auch nur am Kaffeeautomaten erlebt.»

Auch mit einer «Charmetour» in den nächsten Wochen sei dieses Manko nur schwer zu kompensieren, glaubt der Experte.

Jon Pult

Nationalrat Graubünden seit 2019, Historiker und Kommunikationsberater, Jahrgang 1984. Vizepräsident der SP Schweiz.

Stärken: «Obwohl er nicht einmal 40 Jahre alt ist und erst vier Jahre im Parlament sitzt, ist Jon Pult ein ausgebuffter Profi», urteilt Balsiger. Der Bündner sei bei verschiedenen Themen ganz vorne mit dabei «und dossierfest bis ins Detail», vor allem in der Europa-, der Verkehrs- und Medienpolitik.

Hinzu komme ein grosses rhetorisches Talent: «Egal, ob im Ratssaal, in der SRF-‹Arena› oder an einem Podium, es lohnt sich immer, Pult zuzuhören.» Pult könne «überzeugend argumentieren, ohne verletzend zu werden».

Schwächen: Nebst seinem jungen Alter und seiner kurzen Zeit im Nationalrat könnten Pult ausgerechnet seine Stärken zum Nachteil gereichen, glaubt Balsiger. Während die anderen Kandidaten um die 60 Jahre alt seien und damit nach einer Wahl wohl nur acht Jahre im Bundesrat sitzen würden, sei die Aussicht bei Pult eine andere. «Er hat das Potenzial, von einem ausgezeichneten Parlamentarier zu einem ausgezeichneten Bundesrat zu werden. Aber so eine starke Figur ist nicht im Interesse der anderen Parteien.»

Roger Nordmann

Nationalrat Waadt seit 2004, Berufspolitiker, Jahrgang 1973. Von 2015 bis 2023 Chef der SP-Bundeshausfraktion. Vizepräsident der SP Schweiz.

Stärken: Der Waadtländer gilt als Schwergewicht in Bern. Nordmann sei ein Animal politque und ein starker Fraktionschef gewesen, findet auch Balsiger. Das sei keine Selbstverständlichkeit bei den Sozialdemokraten, wo grosse Egos im Spiel seien, die lieber eine schwache Leitung hätten, um so besser ein Eigenleben zu führen.

Nordmann verfügt über ausgewiesenes Fachwissen in der Energie- und Verkehrspolitik, hat mehrere Bücher verfasst.

Schwächen: Nordmann rede sich schnell in Rage – was an sich nicht negativ sei. Doch könne man den Eindruck erhalten, dass er andere Meinungen nicht gelten lasse. «Manche im Parlament könnten ihm das Etikett des Besserwissers anhängen», glaubt Balsiger.

Regionale Herkunft ein Thema?

Die Frage, welche Landesregionen im Bundesrat über- und welche untervertreten sind, gibt vor Wahlen zuverlässig zu reden.

Für Jositsch spricht hierbei: Der Bundesrat ist derzeit sehr ländlich zusammengesetzt. Mit dem Zürcher wäre auch die urbane Schweiz wieder vertreten. Dasselbe gilt für den Lausanner Nordmann und den Basler Jans. Für Jans spricht zudem, dass der Kanton Basel-Stadt schon seit 50 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten ist. Pult wäre der erste Bündner Vertreter seit dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) im Jahr 2015.

Aebischer hat das Hindernis, dass mit Albert Rösti (SVP) bereits ein Berner im Bundesrat sitzt. Gegen Nordmann spricht, dass die lateinische Schweiz im Bundesrat derzeit eine Mehrheit von vier Sitzen gegenüber drei Deutschschweizer Sitzen hat.

Die offiziellen Bundesratsfotos der letzten Jahre Das neuste Bundesratsfoto unter der Präsidentschaft von Alain Berset. Bundespräsident Ignazio Cassis betonte auf dem Bundesratsfoto 2022 die Herkunft der Bundesrät*innen: Guy Parmelin, Alain Berset und Viola Amherd kommen aus der Westschweiz, Simonetta Sommaruga aus Bern, Ueli Maurer aus Zürich, Cassis aus dem Tessin und Karin Keller-Sutter aus der Ostschweiz. Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundesratsfoto 2021 unter Bundespräsident Guy Parmelin (SVP). Bild: KEYSTONE Das Motiv des Bundesratsfotos 2020 sollte für das Zusammenspiel in der Politik und für die Wichtigkeit der Kultur in einem vielfältigen Land wie der Schweiz stehen. Ausgewählt hat das Sujet Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundesratsfoto 2019 mit Bundeskanzler Walter Thurnherr und den Bundesräten Viola Amherd, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin, Ueli Maurer, Ignazio Cassis, Alain Berset und Karin Keller Sutter (von links). Das Foto ist das Werk von sieben angehenden Mediamatiker*innen des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT). Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundeshausfoto 2018 mit Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Bundespräsident Alain Berset, Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann, Ignazio Cassis und Bundeskanzler Walter Thurnherr (von links). Bild: Bundeskanzlei Das Bundesratsfoto mit den Bundesräten Alain Berset, Doris Leuthard (Bundespräsidentin 2017), Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Johann Schneider-Ammann, Bundeskanzler Walter Thurnherr, Iganzio Cassis und Guy Parmelin (von oben links nach unten rechts) . Bild: Bundeskanzlei Das Bundesratsfoto 2016 entstand in einer Werkplatz-Umgebung in Bern. Von links: Bundesrat Alain Berset, Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrätin Doris Leuthard, Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, Bundesrat Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Guy Parmelin und Bundeskanzler Walter Thurnherr. Bild: Bundeskanzlei Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, Bundesrätin Doris Leuthard, Bundesrat Ueli Maurer, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Alain Berset und Bundeskanzlerin Corina Casanova (von links) posieren für das offizielle Bundesratsfoto 2015 im Bundeshaus in Bern. Bild: Bundeskanzlei Der Gesamtbundesrat 2014: (v.l .) Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Bundespräsident Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer, Alain Berset. Mit im Bild: Bundeskanzlerin Corina Casanova. So zeigte sich die Landesregierung 2013 (v. l.): Johann Schneider-Ammann, Simonetta Sommaruga, Didier Burkhalter, Eveline Widmer-Schlumpf, Bundespräsident Ueli Maurer, Alain Berset, Doris Leuthard. Bild: Bundeskanzlei Geht man weiter zurück, zeigt sich: Es hat sich vieles an der Bildästhetik getan (v. l.). Politik-Analyst Mark Balsiger will die Frage der Herkunft nicht zu hoch bewerten. Für Nordmann als einzigen Romand im Kandidatenfeld sei das aber durchaus eine Hürde. «Dass der Bundesrat derzeit eine lateinische Mehrheit hat, mag für eine Übergangsdauer in Ordnung sein. Auf Dauer werden das einige Deutschschweizer*innen im Parlament aber sicherlich verhindern wollen – wenn es gute Alternativen gibt.»

Am wichtigsten sei eine andere Eigenschaft: «Die grössten Wahlchancen haben diejenigen, die den anderen Parlamentsmitgliedern möglichst wenig auf die Füsse getreten sind. Sie müssen kollegial und umgänglich sein.» Die Sympathie zähle viel: In dieser Hinsicht seien die Leute im Parlament auch nicht anders gestrickt als die Durchschnittsbürger*innen.