Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Spoofing»-Betrug nimmt zu Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg

Andreas Fischer

11.3.2026

Beim «Spoofing» versuchen Angreifer, die eigene Identität zu verschleiern und sich als vertrauenswürdig darzustellen.
Beim «Spoofing» versuchen Angreifer, die eigene Identität zu verschleiern und sich als vertrauenswürdig darzustellen.
Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Anruf, eine vertraute Nummer – und 50’000 Franken sind weg. Ein Winterthurer wird Opfer von Telefonbetrug mit gefälschter Telefonnummer. Der Fall zeigt, wie perfide «Spoofing» funktioniert.

Andreas Fischer

11.03.2026, 21:37

11.03.2026, 21:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Betrüger täuschen mit manipulierten Telefonnummern vertrauenswürdige Schweizer Anschlüsse vor und bringen Opfer so dazu, sensible Daten preiszugeben.
  • Das wurde einem 27-Jährigen zum Verhängnis, der durch diese Betrugsmasche 50'000 Franken verlor.
  • Telefonbetrug nimmt stark zu: 2025 registrierten die Behörden fast 17'000 betrügerische Anrufe und Hunderte missbrauchte Telefonnummern. Neue Regeln sollen das Spoofing eindämmen.
Mehr anzeigen

Es war ein kurzer Anruf, der alles veränderte: Für Alex Baumann aus Winterthur endete ein Telefonat im Sommer 2024 mit einem Verlust von 50'000 Franken, berichtet der «Tages-Anzeiger». Der 27-jährige Projektleiter hatte einen Anruf von einer unbekannten Zürcher Nummer angenommen – und wurde Opfer eines ausgeklügelten Telefonbetrugs.

Kampf gegen Spoofing. So soll der Telefon-Terror aus dem Ausland eingedämmt werden

Kampf gegen SpoofingSo soll der Telefon-Terror aus dem Ausland eingedämmt werden

Ein angeblicher Mitarbeiter seiner Bank erfragte sein Geburtsdatum und seinen Kontostand und behauptete, man sei besorgt wegen einer verdächtigen Überweisung. Nach einem zweiten Telefonat sollte Baumann, der nicht wirklich so heisst, seinen Computer auf Malware überprüfen – und dafür einen QR-Code mit seiner Authentifizierungs-App scannen.

Und dann war sein Konto auch schon leergeräumt.

Das Perfide daran: Das Opfer hatte bei den Anrufen keinen Verdacht geschöpft, weil es zuvor sogar noch die Nummer gegoogelt hatte. Sie gehörte zu einer Geschäftsstelle seiner Bank. Es schien alles plausibel zu sein.

Telefonbetrug nimmt seit Jahren zu

Der Fall zeigt ein wachsendes Problem: sogenanntes «Spoofing». Dabei manipulieren Betrüger mit speziellen Computerprogrammen ihre Telefonnummer, sodass auf dem Display der Angerufenen eine scheinbar vertrauenswürdige Schweizer Nummer erscheint. Tatsächlich kommen die Anrufe oft aus dem Ausland und sind Teil organisierter Betrugsmaschen.

«Spoofing» nimmt seit Jahren zu. Laut Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) gingen 2025 insgesamt 467 Meldungen ein, bei denen Telefonnummern missbräuchlich verwendet wurden. Zusätzlich registrierten die Behörden fast 17'000 betrügerische Anrufe – auch dort spielen gefälschte Nummern häufig eine Rolle.

«Spoofing»: So schützt du dich vor Telefonbetrug

  • Sofort auflegen, wenn du eine unerwartete Anfrage nach Geld, Wertsachen oder persönlichen Daten bekommst.
  • Nicht unter Druck setzen lassen: Betrüger erzeugen oft Stress (z.B. «Dein Konto wurde gehackt», «Enkel in Untersuchungshaft»). 
  • Gib niemals Daten preis, wenn du am Telefon nach deinem Zugang zum E-Banking, Kreditkartennummern oder Passwörtern gefragt wirst.
  • Die echte Polizei ruft niemals über die Notrufnummer 117 an und fragt am Telefon nicht nach Geld oder Wertsachen.
  • Wenn du Zweifel hast, nutze den Rückruf-Trick: Lege auf und rufe die offizielle Nummer der Behörde oder Bank selbst an. Nutze dafür aber nicht die Rückruffunktion des Telefons, sondern suche die Nummern selbst raus.
  • Sei kein Ja-Sager: Versuche, keine zustimmenden Antworten («Ja») am Telefon zu geben. Das könnte aufgezeichnet und missbraucht werden.
Mehr anzeigen

Neue Regeln für Telekomanbieter

Um die Masche einzudämmen, hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) neue Regeln eingeführt. Seit Januar müssen Telekomanbieter Anrufe aus dem Ausland, die mit einer Schweizer Festnetznummer erscheinen, entweder blockieren oder als anonym kennzeichnen. Ab Juli gilt dies auch für Mobilfunknummern.

Dass diese Regulierung funktionieren kann, zeigt sich in Österreich. Dort ist bereits gesetzlich festgelegt, dass Provider Anrufe mit gefälschten österreichischen Nummern gar nicht mehr durchstellen dürfen, auch nicht als anonym gekennzeichnet. Laut der zuständigen Regulierungsbehörde sind die Beschwerden seit Einführung dieser Regel praktisch auf null gesunken.

Für Alex Baumann dürfte das ein schwacher Trost sein. Er hat sein Geld bis heute nicht zurückbekommen. Die Polizei konnte nicht ermitteln, wer ihn mit einer «gespooften» Schweizer Festnetznummer angerufen hat.

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst.

16.09.2025

Mehr zum Thema

Fünf perfide Tricks. Diese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Fünf perfide TricksDiese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Phishingversuche. Russische Hacker haben WhatsApp-Konten im Visier

PhishingversucheRussische Hacker haben WhatsApp-Konten im Visier

Polizei warnt. Perfide Masche kostet Opfer eine halbe Million Franken

Polizei warntPerfide Masche kostet Opfer eine halbe Million Franken

Meistgelesen

Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg
Der Hattrick ist perfekt: Valverde schiesst ManCity im Alleingang ab
Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
Parmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern
In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische