Das Dorf Brienz ist seit Monaten von einem Bergsturz bedroht. Die Bewohner sind daher evakuiert. (Archivbild) Keystone

Für die Bevölkerung von Brienz im Albulatal gibt es keine Entwarnung. Die Evakuierung des Dorfs wird über die Wintermonate hinweg verlängert, da Experten jederzeit mit einem Bergsturz rechnen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 1,2 Millionen Kubikmeter Gestein oberhalb von Brienz gelten weiter als instabil.

Grosse Niederschläge oder Felsstürze könnten das Material abrupt in Bewegung setzen.

Die Einwohnenden bleiben seit November 2024 evakuiert und dürfen ihre Häuser nur zeitweise betreten. Mehr anzeigen

Die Einwohnenden im vom Bergsturz bedrohten Bündner Dorf Brienz bleiben noch mehrere Monate evakuiert. Es müsse in den kommenden Wochen jederzeit mit einem Ereignis gerechnet werden, so die Behörden. Die Evakuierung müsse deshalb über den Winter weiterbestehen.

Grosse Niederschläge oder Felsstürze können die absturzgefährdeten 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial rasch beschleunigen, die wiederum das Dorf zerstören könnten, schrieb die zuständige Gemeinde Albula am Freitag. Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine Stabilisierung in den kommenden Monaten.

Die Brienzerinnen und Brienzer sind bereits seit November 2024 evakuiert. Zeitweise konnten sie tagsüber ihre Häuser während vorgegebenen Zeitfenstern betreten. Dies sei aktuell auch möglich, schrieb die Gemeinde.