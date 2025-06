Pollenallergiker aufgepasst: Die Gräserpollen fliegen schon seit April. sda

Die Gräserpollensaison in der Schweiz hat früh begonnen und führt seit April zu Allergiebeschwerden. Davon sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gräserpollensaison beginnt früher und dauert länger, was Allergiker stark belastet.

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sind davon betroffen.

Insbesondere bei warmem Wetter steigt die Pollenbelastung.

Niesen, verstopfte Nase und tränende und rote Augen: Die Gräserpollen sind da. Und damit beginnt die stärkste Zeit der Pollensaison.

Vor allem an warmen und sonnigen Tagen sind im Flachland zunehmende Mengen an Gräserpollen unterwegs, so heisst es in der Mitteilung von «aha! Allergiezentrum Schweiz».

Schon im April, also noch während der Birkenpollensaison, wurden erste Gräserpollen gemessen. Der Grund: «Die milden Temperaturen seit Ende Januar mit nur kurzen kalten Perioden», erklärt Regula Gehrig, Biometeorologin bei MeteoSchweiz in der Mitteilung.

Die Vegetation startet ein bis zwei Wochen früher als im langjährigen Durchschnitt. Zwar hat eine kurze, kühlere Phase vor Ostern das Wachstum vorübergehend gebremst, doch mit den steigenden Temperaturen ist nun mit einem schnellen Anstieg der Gräserpollen zu rechnen.

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen

Für viele Menschen mit einer Pollenallergie hat also eine anstrengende Zeit begonnen: «Rund jede 5. Person in der Schweiz reagiert auf Pollen», sagt Roxane Guillod, Leiterin Fachdienstleistungen von aha!. Etwa 70 Prozent der Menschen mit Heuschnupfen reagieren allergisch auf die Gräserpollen.

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sind von Gräserpollen betroffen. Der Grund: «Sie sind in einer besonders aktiven Lebensphase – sei es in der Schule, während der Ausbildung, im Sport oder im sozialen Umfeld», erklärt Guillod blue News.

Das ist nicht immer einfach, da sich die allergischen Beschwerden auch negativ auf Konzentration, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden auswirken würden.

Am Morgen sind die Gräserpollen am schwächsten

Die Gräserpollensaison beginnt hierzulande im April und dauert bis etwa Ende August. Der Höhepunkt ist im Mai und Juni. «Je nach Wetterlage – insbesondere bei trockenen und sonnigen Bedingungen – kann die Belastung bis in den Spätsommer hinein noch bleiben», so die Pollenexpertin zu blue News.

In der Regel sei die Gräserpollenbelastung am frühen Morgen am niedrigsten. «Deshalb empfehlen wir auch, dann kurz zu lüften», so Guillod.

Die Gräserpollenprognose für Mittwoch, 25. Juni 2025. Screenshot aha!

Die Expertin erklärt weiter, dass mit dem Verdunsten des Taus die Gräser beginnen würden, ihre Pollen abzugeben, wodurch die Konzentration im Laufe des Vormittags ansteige. Am Nachmittag könne sie vor allem bei trockenem, warmem Wetter deutlich zunehmen.

In den Abendstunden nehme die Belastung meist wieder ab – es sei denn, es herrschten trockene, windige Bedingungen, die den Pollenflug weiterhin fördern könnten.

Klimawandel beeinflusst Pollen

Doch entscheidend für die aktuelle Belastung ist das Wetter: Bleibt es trocken und sonnig, bleibt auch die Pollenbelastung hoch. Regen kann sie vorübergehend senken.

«Langzeitig zeigt sich ein klarer Trend: Durch den Klimawandel beginnt die Blütezeit vieler Pflanzen früher und endet später. Die Pollensaison verlängert sich dadurch», sagt Guillod zu blue News.

Zudem würden höhere Kohlendioxidwerte zu einer verstärkten Pollenproduktion führen. «Hinzu kommt, dass sich neue Pflanzen – zum Beispiel aus südlichen Regionen – bei steigenden Temperaturen auch in der Schweiz ansiedeln können, was die Vielfalt an Pollen und potenziellen Allergenen erhöht.»

Guilod rät, die Pollenprognosen zu beobachten: «Auf ‹pollenundallergie.ch› oder mit der App ‹Pollen-News› wissen Betroffene zu jeder Zeit, wo und in welchen Mengen die Pollen fliegen und es hilft, kritische Tage im Voraus zu erkennen.»

Ausserdem sollte man nur kurz stosslüften, vor dem Schlafengehen die Haare waschen, Kleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen und deponieren, die Wäsche nicht im Freien trocknen lassen und draussen immer eine Sonnenbrille tragen.