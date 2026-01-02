Diese schweren Unglücke haben die Schweiz erschüttert

Der Crossair-Absturz von Bassersdorf ist eines der (KEYSTONE/Walter Bieri) Bild: Keystone

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana zählt zu den schwersten Unglücken der Schweizer Geschichte – ein Blick zurück zeigt, wie aussergewöhnlich das Ausmass der Tragödie ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat mindestens 40 Menschenleben gefordert.

Es ist eine der grössten Brand-Katastrophen in der Geschichte der Schweiz.

Eine Übersicht über einige der schwersten Unglücke in der Schweiz. Mehr anzeigen

2018 – Absturz einer «Ju 52» in Graubünden

Am 4. August 2018 stürzte eine historische Junkers Ju 52 in den Bergen bei Flims ab. Das Flugzeug war mit 20 Personen an Bord auf einem Rundflug unterwegs, als es in unwegsamem Gelände nahezu senkrecht aufschlug. Alle Insassen – 17 Passagiere und drei Crewmitglieder – kamen ums Leben.

Der Absturz löste eine Debatte über die Sicherheit historischer Rundflüge aus. In der Folge wurde der Flugbetrieb der Ju-Air eingestellt und die Vorschriften für Nostalgie- und Passagierflüge mit historischen Maschinen verschärft.

2012 – Das Busdrama von Sierre VS

Ein Reisebus mit Schulkindern aus Belgien verunglückt 2012 in einem Tunnel bei Sierre VS. Bild: Keystone/Laurent Gillieron

Am 13. März 2012 ereignete sich im Tunnel bei Sierre einer der schwersten Verkehrsunfälle in der Schweizer Geschichte. Ein Reisebus mit Schulkindern aus Belgien prallte frontal gegen eine Tunnelwand. 28 Menschen kamen ums Leben, darunter 22 Kinder, weitere 24 Personen wurden teils schwer verletzt. Der Unfall erschütterte die Schweiz und löste europaweit Bestürzung aus.

Die Ursachen des Unfalls konnten nie abschliessend geklärt werden. Technische Mängel, gesundheitliche Probleme des Fahrers oder ein Bedienfehler wurden untersucht, aber nicht eindeutig bestätigt. Das Busdrama von Sierre führte dennoch zu verschärften Sicherheitsdiskussionen über Reisebusse, Tunnelinfrastruktur und Schülertransporte.

2006 – Verkehrsunfall im Viamala-Tunnel

Ein Reisebus kollidierte im Viamala-Tunnel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und fing Feuer. Bild: Keystone

Am 12. November 2006 kam es im Viamala-Tunnel auf der A13 bei Thusis zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Reisebus kollidierte im Tunnel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und fing Feuer. Neun Menschen kamen ums Leben, mehrere weitere wurden teils schwer verletzt. Der Unfall zählt zu den schwersten Tunnelunglücken der Schweiz.

Der Unfall löste eine erneute Debatte über die Sicherheit in Strassentunneln aus, insbesondere über Brandbekämpfung, Fluchtwege und Lüftungssysteme.

2005 – Carabsturz bei Orsières VS

Am 19. Juni 2005 stürzte bei Orsières ein Reisebus auf der Route zum Grossen St. Bernhard rund 150 bis 200 Meter eine steile Böschung hinunter. Der Car kam aus noch ungeklärten Gründen von der Bergstrasse ab und überschlug sich mehrfach, bevor er im unwegsamen Gelände zum Stillstand kam. Der Bus war mit einer ausländischen Reisegruppe unterwegs. Zwölf Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere Insassen wurden teils schwer verletzt. Unter den Opfern befanden sich auch Kinder.

2004 – Deckeneinsturz in Gretzenbach SO

Ein Deckeneinsturz begrub zehn Feuerwehrleute in einer Tiefgarage. Bild: Keystone

Am 27. November 2004 kam es im solothurnischen Gretzenbach zu einem der tragischsten Feuerwehrunglücke der Schweizer Geschichte: Bei der Bekämpfung eines Fahrzeugbrandes in einer Tiefgarage stürzte plötzlich die Betondecke der Halle ein und begrub zehn Einsatzkräfte unter sich. Drei Feuerwehrleute konnten verletzt geborgen werden, sieben starben an den Folgen des Einsturzes.

In der juristischen Aufarbeitung wurden Baufehler, statische Mängel und eine zu schwere Erdlast als Ursachen identifiziert.

2001 – Crossair-Absturz in Bassersdorf (ZH)

Am 24. November 2001 stürzte eine Crossair-Maschine beim Landeanflug in den Wald. Bild: Keystone

Der Crossair-Flug 3597 war ein Linienflug von Berlin-Tegel nach Zürich. Die eingesetzte Avro RJ100 stürzte am 24. November 2001 beim Landeanflug auf die Piste 28 rund fünf Kilometer vor dem Flughafen nahe Bassersdorf (ZH) ab, nachdem das Flugzeug Bäume gestreift hatte. Als Hauptursache gilt laut dem damaligen Büro für Flugunfalluntersuchungen (BFU) das Unterschreiten der vorgeschriebenen Mindestsinkflughöhe. Von den 33 Menschen an Bord kamen 24 ums Leben, darunter der Pilot, der Kopilot, die Sängerin Melanie Thornton sowie zwei Mitglieder der Popgruppe Passion Fruit.

Die Untersuchungen ergaben, dass der Unfall auf eine Kette menschlicher und organisatorischer Fehler zurückzuführen war.

2001 – Brand im Gotthard-Strassentunnel

Nach einer Frontalkollision zweier Lastwagen bricht ein Grossbrand aus. Auslöser ist ein Lastwagen, der auf die Gegenfahrbahn gerät und mit einem weiteren Lastwagen kollidiert. Die Fahrerkabinen verkeilen sich, ein Tank reisst auf, Diesel läuft aus und ein Kurzschluss entfacht das Feuer. Die geladenen Hunderten Pneus geraten in Brand, die Hitze steigt auf über 1200 Grad. 11 Menschen sterben.

Der Gotthard bleibt wochenlang gesperrt, Sicherheitskonzepte für Strassentunnel werden grundlegend überarbeitet.

1999 – Canyoning-Unglück im Saxetbach

Ein Rettungsteam sucht im Saxetbach nach den vermissten Touristen. Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Am 27. Juli 1999 ereignete sich im Saxetbach bei Interlaken eines der schwersten Freizeitunglücke der Schweizer Geschichte. Eine internationale Gruppe von Canyoning-Touristen wurde in der engen Schlucht von einer plötzlich einsetzenden Sturzflut überrascht. 21 Menschen kamen ums Leben, darunter Teilnehmende aus mehreren Ländern.

Die Tragödie hatte Konsequenzen für den Outdoor-Tourismus. Sicherheitskonzepte, Wetterbeobachtung und Bewilligungspflichten für Canyoning-Anbieter wurden in der Schweiz deutlich verschärft.

1999 – Sturm «Lothar» fegt über die Schweiz

Der Sturm «Lothar» richtete nach Weihnachten 1999 riesige Schäden an. (Archivbild) Bild: sda

Am 26. Dezember 1999 traf der Orkan Lothar die Schweiz mit voller Wucht. Innerhalb weniger Stunden fegten Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h über das Land und richteten enorme Schäden an. 14 Menschen kamen in der Schweiz ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Es war einer der schwersten Stürme des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa.

1994 – Zugunglück im Bahnhof Däniken SO

Am 21. März 1994 kam es im Bahnhof Däniken (SO) zu einem schweren Unfall: Ein durch Wartungsarbeiten befindlicher Baukran ragte in den Gleisbereich, als ein SBB-Schnellzug vorbeifuhr. Der Zug wurde an der Seite aufgeschlitzt, 9 Menschen starben und 19 weitere wurden verletzt.

1990 – Flugzeugabsturz bei Zürich

Am 14. November 1990 stürzte ein Passagierflugzeug der italienischen Fluggesellschaft Alitalia beim Landeanflug auf den Flughafen Zürich-Kloten ab. Die Maschine vom Typ McDonnell Douglas DC-9 befand sich auf dem Flug von Mailand nach Zürich, als sie kurz vor der Landung bei Weiach (ZH) zerschellte. Alle 46 Menschen an Bord – 40 Passagiere und sechs Crewmitglieder – kamen ums Leben.

1986 – Chemiekatastrophe von Schweizerhalle

Das Wasser im Rhein verfärbte sich nach dem Unglück rot. Bild: Screenshot SRF

In der Nacht auf den 1. November 1986 brach in einem Lagerhaus des Chemiekonzerns Sandoz im Industriegebiet Schweizerhalle ein Grossbrand aus. Beim Feuer wurden tonnenweise Pestizide, Herbizide und Farbstoffe freigesetzt, die mit dem Löschwasser in den Rhein gelangten. Auf mehreren Hundert Kilometern wurde das Leben im Rhein ausgelöscht, und es dauerte Jahre, bis sich der Fluss wieder erholt hatte, wie das Bundesamt für Umwelt 2016 bilanzierte.

Die Schadstoffe verunreinigten den Rhein von Basel bis weit nach Deutschland und in die Niederlande. Trinkwasserfassungen mussten geschlossen werden, die Bevölkerung wurde teils aufgefordert, den Kontakt mit dem Fluss zu meiden.

1982 – Zugunglück in Pfäffikon ZH

Auf einem Bahnübergang bei Pfäffikon ZH, dessen Barriere von Hand bedient wird und nicht heruntergelassen war, wurde am 12. September 1982 ein Reisebus aus Deutschland von einem Regionalzug gerammt. Bild: Keystone

Am 12. September 1982 kam es beim Bahnübergang Matte in Pfäffikon im Kanton Zürich zu einem der schwersten Verkehrsunfälle der Schweizer Nachkriegszeit. Ein Regionalzug der SBB erfasste im frühen Nachmittag einen Reisebus, in dem Mitglieder eines deutschen Sportvereins unterwegs waren, weil die Schranken an dem handbedienten Übergang irrtümlich wieder geöffnet worden waren, nachdem ein Zug verspätet war. Bei der Kollision starben 39 Car-Reisende, zwei überlebten.

Die Ursache: Menschliches Versagen, es wurde ein falscher Knopf gedrückt.

1980 – Hotelbrand in Pontresina

In der Nacht auf den 28. Februar 1980 kam es in einem Hotel in Pontresina zu einem verheerenden Brand. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus, als sich viele Gäste schlafend in ihren Zimmern befanden. Zwölf Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Der Brand zählt zu den schwersten Hotelunglücken der Schweiz.

Der Fall führt zu verschärften Brandschutzvorschriften für Hotels, insbesondere in Tourismusregionen.

1973 – Flugzeugkatastrophe von Hochwald SO

Am 10. April 1973 ereignete sich im solothurnischen Hochwald eines der schwersten Flugzeugunglücke der Schweizer Geschichte. Eine britische Chartermaschine geriet beim Anflug auf den Flughafen Basel bei dichtem Schneetreiben vom Kurs ab und prallte gegen einen bewaldeten Hang. Alle 108 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die meisten Opfer waren Frauen aus Bristol, die sich auf einem Tagesausflug zur Basler Messe befanden.

Die Katastrophe ereignete sich unter extremen Wetterbedingungen und hohem Zeitdruck. Die spätere Untersuchung zeigte, dass es zu Navigationsproblemen kam und die Crew mehrere Fehlentscheide traf.

1972 – Seilbahnunglück von Betten/Bettmeralp VS

Das Seilbahnunglück von Betten im Kanton Wallis, aufgenommen am 13. Juli 1972, am Tag danach. Bild: Keystone/Photopress-Archiv/Hans Gabriel

Am 12. Juli 1972 ereignete sich bei Betten eines der schwersten Seilbahnunglücke der Schweiz. Gegen 19 Uhr fuhr eine Gondel mit 14 Personen sowie einer Ladung Kies von der Talstation Betten in Richtung der Zwischenstation zur Bettmeralp, als nach wenigen hundert Metern Fahrt das Zugseil riss. Die Kabine stürzte in die Tiefe. Elf Menschen waren sofort tot.

Zwei Jugendliche überlebten die Katastrophe wie durch ein Wunder schwer verletzt. Ein weiterer Mann versuchte sich in letzter Sekunde zu retten, indem er aus der abstürzenden Gondel sprang – auch er kam ums Leben.

1971 – Brandkatastrophe in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich

In der Nacht auf den 6. März 1971 kam es in der Psychiatrische Universitätsklinik Zürich zu einem verheerenden Brand. Das Feuer brach in einem geschlossenen Stationsbereich aus und breitete sich rasch aus. 28 Patientinnen und Patienten kamen ums Leben, viele von ihnen erstickten an Rauchgasen. Es handelt sich um eines der schwersten Brandunglücke in einer Schweizer Gesundheitseinrichtung.

Besonders tragisch: Zahlreiche Türen waren verschlossen, wie es damals in psychiatrischen Kliniken üblich war. Dadurch konnten viele Patienten ihre Zimmer nicht verlassen. Die Katastrophe hatte weitreichende Folgen. Sie führte schweizweit zu einem grundlegenden Umdenken im Brandschutz in Spitälern und Heimen.

1970 – Bombenanschlag auf Swissair-Flug

Am 21. Februar 1970 explodierte an Bord von Swissair‑Flug 330 eine Bombe. Die Maschine war auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv und befand sich kurz nach dem Start, als sich im Frachtraum ein Sprengsatz entzündete. Der Pilot versuchte noch, zum Flughafen Zürich zurückzukehren, doch das Flugzeug stürzte bei Würenlingen im Kanton Aargau ab. Als Täter bekannte sich die Palästinensische Volksfront (PFLP).

Alle 47 Menschen an Bord – 38 Passagiere und 9 Crewmitglieder – kamen ums Leben. Es handelte sich um das bis dahin tödlichste Attentat in der Schweizer Luftfahrtgeschichte.

1970 – Lawinenunglück von Reckingen VS

Am 24. Februar 1970 wurde das Walliser Dorf Reckingen im Goms von einer verheerenden Staublawine getroffen. Die Lawine reist alles mit, was ihr im Weg steht, begräbt Strassen, Häuser – und Menschen. 30 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Es handelte sich um eines der schwersten Lawinenunglücke der Schweiz im 20. Jahrhundert.

1965 – Gletscherabbruch am Mattmark

Am 30. August 1965 ereignete sich oberhalb der Baustelle des Mattmark-Stausee eines der schwersten Arbeitsunglücke der Schweizer Geschichte. Ein massiver Teil des Allalin-Gletschers brach ab und raste als Eis- und Gerölllawine auf die Baustelle des im Bau befindlichen Staudamms zu. 88 Menschen kamen ums Leben, die meisten von ihnen italienische Gastarbeiter, die in Baracken direkt im Gefahrenbereich untergebracht waren.

Die Mattmark-Katastrophe hatte weitreichende politische und gesellschaftliche Folgen. Sie löste eine intensive Debatte über Arbeitssicherheit, Verantwortung von Bauherren und den Schutz ausländischer Arbeitskräfte aus.

1963 – Flugzeugkollision bei Dürrenäsch AG

Am 4. September 1963 stürzte eine voll besetzte Caravelle der Swissair wenige Minuten nach dem Start rund 35 Kilometer von Zürich entfernt bei Dürrenäsch ab. Dabei kamen alle 80 Insassen ums Leben. 43 der Opfer stammten aus dem kleinen Dorf Humlikon, das mit einem Schlag rund ein Fünftel seiner Bevölkerung verlor.

1951 – Der Lawinenwinter

Der Winter 1951 gilt als einer der schlimmsten der Schweizer Geschichte. Rund 98 Menschen kommen schweizweit ums Leben. Aussergewöhnliche Schneefälle und rasche Wetterwechsel führten zu einem sprunghaften Anstieg der Lawinengefahr. Zahlreiche Ortschaften wurden in Mitleidenschaft gezogen, Verkehrswege fielen aus und Teile der Infrastruktur wurden zerstört. Besonders betroffen sind alpine Dörfer wie Airolo. Die Katastrophe führt zum systematischen Ausbau des Lawinenwarndienstes und zu neuen Schutzbauten.

1947 – Explosion im Munitionslager von Mitholz

Das VBS hat im Talboden von Mitholz hunderte Kilogramm Munition geborgen. (Archivbild) Bild: sda

Am 19. Dezember explodiert ein unterirdisches Armeemunitionslager. Neun Menschen sterben, das Dorf wird weitgehend zerstört. Explodiert war ein Teil der eingelagerten Munition von rund 7000 Bruttotonnen. Das Unglück wirkt bis heute nach: Gemäss Schätzung von Fachleuten befinden sich in den eingestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel heute noch bis zu 3500 Bruttotonnen Munition mit einigen hundert Tonnen Sprengstoff. Nicht geräumte Munition führt Jahrzehnte später zu Evakuierungen und politischen Grundsatzentscheiden.

Das Munitionslager soll nun bis 2040 geräumt und Mitholz danach wiederbelebt werden.