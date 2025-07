Das System Schweiz gilt im Ausland als wetterfest – auch dank der Fähigkeit zu politischen Kompromissen. (Themenbild) Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Die Erzählung von einer kompromiss- und reformfähigen Schweiz geniesst laut einer Studie breite Zustimmung. Doch bei der konkreten Interpretation dieses Selbstbildes zeigen sich markante Unterschiede – vor allem zwischen den politischen Lagern.

Die Erzählung einer kompromiss- und reformfähigen Schweiz stösst laut einer Studie auf breite Zustimmung. Genauso Anklang finden Erzählungen über eine internationale und neutrale, eine naturnahe und eine solidarische Schweiz sowie das hiesige Wirtschaftsmodell. Geht es aber um die Ausprägung dieser Narrative, treten klare Unterschiede zutage – besonders entlang der politischen Lager.

Mit der am Mittwoch veröffentlichten Studie wollte der Thinktank der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), Pro Futuris, testen, wofür die Schweiz in Zukunft stehen soll.

Nationale Narrative (Erzählungen) wie dasjenige der kompromissfähigen Schweiz prägen laut Pro Futuris die Art und Weise, wie ein Land über sich selbst spricht. Sie schaffen Orientierung, stiften Identität und sind politisch wirksam.

SVP-Wählende bevorzugen Unabhängigkeit

Sobald es indes um die Auslegung dieser Erzählungen über die Schweiz ging – die im Grundsatz unabhängig von Geschlecht, Alter, Bildung oder Sprachregion Anklang fanden – traten klare Unterschiede zutage. Das zeigte sich besonders entlang der politischen Lager, die gegensätzliche Vorstellungen davon haben, was die jeweiligen Narrative bedeuten sollen.

So unterschieden sich etwa SVP-Wählende beim Narrativ der internationalen und neutralen Schweiz laut der Studie deutlich vom Rest der Bevölkerung: Sie bevorzugten die nationale Unabhängigkeit als Ausprägung gegenüber internationaler Zusammenarbeit.

Beim Narrativ der naturnahen Schweiz setzten SVP-Wählende zudem auf die Ausprägung Landschaftsschutz anstatt Klimaschutz. Diese Position wurde derweil auch von den Nichtwählenden eingenommen.

SP und Grüne setzen auf staatliche Unterstützung

GLP-Wählende wiederum bevorzugten die Ausprägung Klimaschutz klar. Andere Parteien waren in dieser Frage gespalten.

Wählende der SP und der Grünen befürworteten mit Blick auf die Narrative der solidarischen Schweiz und des Wirtschaftsmodells indes konsequent Erzählungen, die auf staatliche Unterstützung und Eingriffe setzen.

FDP- und SVP-Wählende wiederum bevorzugten hierbei Erzählungen, welche Eigenverantwortung in sozialen Fragen und Marktfreiheit betonen. Wählende von GLP und Mitte vertraten hier weniger eindeutige Positionen.

Minderheits- oder Mehrheitsinteressen stärker gewichten?

Und auch in der Frage, ob in der kompromissfähigen Schweiz Minderheits- oder Mehrheitsinteressen stärker gewichtet werden sollen, zeigte sich ein Graben in der Parteienlandschaft. FDP- und SVP-Wählende stellten sich als Einzige klar auf die Seite der Wahrung der Mehrheitsinteressen.

Die anderen Parteien werteten das Einbeziehen von Minderheiten in den politischen Prozess derweil höher.

Narrative unterschiedlich interpretiert

Die Studie mache sowohl den Wandel als auch die Kontinuität im politischen Selbstbild der Schweiz sichtbar, schreiben die Autorinnen und Autoren. Nationale Narrative könnten ein verbindendes Element sein. Gleichzeitig blieben sie inhaltlich formbar und lassen Raum für verschiedene Interpretationen.

Die getesteten Ausprägungen zeigten denn auch auf, «wo künftige Spannungsfelder im politischen Diskurs verlaufen könnten und welches Zukunftsbild der Schweiz für unterschiedliche Parteiwählerschaften wichtig ist».

Für die Herleitung der fünf zukunftsgerichteten Narrative identifizierten Studierende des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Zürich (UZH) grosse bestehende und voraussichtlich prägende gesellschaftliche Herausforderungen und deren potenzielle Auswirkungen auf die Schweiz. Mittels Fokusgruppeninterviews wurden die Narrative dann auf ihre Mehrheitsfähigkeit hin geprüft.

Die Einstellung der Stimmbevölkerung zu den Narrativen wurde in der Folge im April des laufenden Jahres mittels einer nationalen Umfrage mit 2013 Teilnehmerinnen und Teilnehmern untersucht.