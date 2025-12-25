Das waren die kuriosesten Polizei- und Feuerwehreinsätze 2025

Ein ungewöhnliches Unfallopfer: In Schaffhausen kam bei einer Kollision zweier Autos lediglich eine Geburtstagstorte zu Schaden. Schaffhauser Polizei

Eine verschwundene Sandsteinsäule, ein Stier auf Abwegen oder eine Verfolgungsjagd mit drei 13-Jährigen: Auch in diesem Jahr gab es einige aussergewöhnliche bis amüsante Polizei- und Feuerwehreinsätze.

Kurioses

Sandsteinsäule «verschwunden»: In Einsiedeln SZ wurde der Diebstahl einer Sandsteinsäule gemeldet. Die Polizei stellte später klar, dass die Säule im Rahmen von Restaurationsarbeiten abmontiert worden war.

Polizei soll Tisch tragen: Eine Frau bat die Schwyzer Polizei im September um Hilfe beim Tragen eines schweren Tisches in ihre Wohnung. Sie wünschte sich gleich vier Polizisten. Der Einsatz wurde abgelehnt.

Luftmatratze explodiert in Aarau: Im September legte sich ein 55-jähriger Mann nach der Arbeit auf seine grosse Luftmatratze in seiner Wohnung in Aarau. Aber die Matratze hatte zu wenig Luft – und er schaltete die elektrische Pumpe ein. Plötzlich explodierte die Luftmatratze. Die Wucht war enorm: Wohnung verwüstet, kaputte Fensterscheiben und ein Riss in der Wand. Verletzt wurde niemand.

Die Wohnung in Aarau war nach der Matratzen-Explosion unbewohnbar. Kantonspolizei Aargau

Gefährliche Handyhülle: Die Stadtpolizei Zürich rückte in einer Februarnacht zu einem Kiosk im Kreis 4 aus. Gemeldet worden war, dass eine Frau eine Schusswaffe im Hosenbund trage. «Die Einsatzkräfte waren alarmbereit», sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Tatsächlich aber handelte es sich nur um eine Handyhülle in Form einer Pistole.

Geburtstagskuchen als Unfallopfer: Die Schaffhauser Polizei berichtete im September über einen Zusammenstoss von zwei Autos in der Stadt Schaffhausen. Personen wurden dabei keine verletzt – jedoch entstand Sachschaden der speziellen Art: Ein im Fussraum auf der Beifahrerseite mitgeführte Geburtstagstorte wurde beim Aufprall nach vorne geschleudert und sorgte für eine ordentliche Sauerei.

Gärende Stinkfrucht: Die Stadtpolizei Zürich und die Sanität rückten zu einem Einsatz bei einem Lebensmittelgeschäft aus, nachdem Gasgeruch gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass niemand gesundheitlich gefährdet war. Auch ein Leck in der Gasleitung konnte als Ursache ausgeschlossen werden, wie eine Sprecherin der Stadtpolizei auf Anfrage von Keystone-SDA ausführte. Stattdessen sorgte eine Durian-Frucht, auch Stinkfrucht genannt, die in einem Conatiner vor dem Laden zu gären begann, für den Gestank.

Tiere

Python auf dem Treppenabsatz: In Villeneuve VD entdeckte ein Paar auf einem Treppenabsatz in der Nähe seines Hauses eine Python-Schlange. Zuerst hielten die beiden das fast neongelb leuchtende Tier für ein Spielzeug – bis es sich bewegte. Die Feuerwehr fing die entwichene Königspython ein.

600-Kilo-Stier auf Abwegen: Ein 600-Kilogramm schwerer Stier hat bei Montalchez NE Panik ausgelöst. Er hatte seinen Zaun zerstört und war davon gelaufen. Alertswiss warnte Wanderer, Polizei und sogar ein Armeehelikopter suchten nach dem ausser Kontrolle geratenen Tier. Am nächsten Tag fanden Bauern den Stier inmitten von Kühen auf einer Weide im gleichen Dorf.

Fischer fischt Ente: In Steinen SZ verschluckte eine Ente den Köderfisch eines Anglers und hing anschliessend an der Angel. Ein Wildhüter musste ausrücken und das Tier befreien.

Kater fährt Zug: Ein Kater stieg in Altstätten SG in einen Zug und fuhr bis nach Rorschach SG. Zugpassagiere informierten die Polizei und diese nahm das Tier in Empfang. Während die Beamten auf dem Polizeiposten dessen Besitzerin suchten, machte der Kater auf dem Schreibtisch ein Nickerchen.

Kater «Ginger» gefiel es offenbar auf dem Polizeiposten Rorschach. Kapo St. Gallen

Büsi in S-Bahn: An einem Samstagabend im Oktober wurde die Schaffhauser Polizei auf eine Katze aufmerksam gemacht, die in einer S-Bahn in die Stadt Schaffhausen unterwegs war. Dank Chip konnte der vierbeinige Ausreisser nach der Ankunft im Bahnhof Schaffhausen rasch identifiziert und im Polizeiauto zurück nach Hause gefahren werden. Die Katze machte währenddessen in den Armen eines Polizisten ein Nickerchen.

Büsi zieht bei Polizei ein: Dass die Schaffhauser Polizei ein Herz für Katzen hat, scheint sich bei den Vierbeinern bereits herumgesprochen zu haben. Eine davon zog im Mai kurzerhand im Lagerraum der Polizeistation in der Stadt Schaffhausen ein. Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Katze zwar hören, fanden sie jedoch erst nach mehreren Tagen. Das Tier war wohlauf, musste aber dennoch in ein Tierheim umziehen.

Verkehr / Unfälle

Verfolgungsjagd mit drei 13-Jährigen: Drei 13-jährige Jugendliche stahlen in La Chaux-de-Fonds NE ein Auto, durchbrachen einen Polizeisperrposten und lieferten sich trotz zwei geplatzten Reifen eine Verfolgungsfahrt durch die Stadt. Gestoppt wurden sie erst, als sie absichtlich in ein stehendes Polizeifahrzeug fuhren. Verletzt wurde niemand.

Bus rammt elf parkierte Fahrzeuge: In La Tour-de-Peilz VD kam ein Bus von seiner Route ab und prallte gegen elf parkierte Fahrzeuge, darunter Autos, ein Scooter und ein E-Bike. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging von einem gesundheitlichen Problem des Chauffeurs aus.

Von Tür getötet: Im vergangenen März kam in Vevey VD ein 16-jähriger Jugendlicher unter ungewöhnlichen Umständen ums Leben. Die Polizei fand ihn nachts leblos vor, sein Körper war auf Höhe des Halses zwischen den Flügeln einer Schiebetür einer Sandwicherie eingeklemmt. Das Opfer hatte versucht, in das Lokal einzubrechen.

Kartoffeln verloren – Fahrer merkt nichts: Ein Traktor verlor in Weinfelden TG mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Strasse, nachdem sich die Heckklappe eines Anhängers geöffnet hatte. Dem Fahrer fiel nichts auf. Erst eine Stunde später meldete er den Vorfall bei der Polizei.

Flucht über die Autobahn A1: Ein Einbrecher riskierte in einer Nacht im Februar auf der Flucht vor der Polizei sein Leben: Er überstieg in Wettingen AG einen Wildschutzzaun und rannte über die Autobahn A1. Danach verlor die Polizei «den Sichtkontakt».

Unfall direkt vor dem Polizeikommando: Ausgerechnet vor der Zentrale der Aargauer Kantonspolizei in Aarau AG verursachte eine 83-jährige Autofahrerin einen Unfall, als sie im Kreisel zu stark beschleunigte und ins Heck eines Lieferwagens prallte. Die Polizei war rasch vor Ort.

Brände / Sachschäden

1500-Grad-Brand bei Flumroc: In Flums SG frass sich im Oktober eine extrem heisse Masse durch mehrere Stockwerke eines Industriegebäudes. Wegen der aussergewöhnlichen Lage wurde ein Sirenenalarm ausgelöst. Der Schaden ging in die Millionen.

Per Helikopter zum Einsatz: Im abgelegenen Murgtal SG brannte im Juni ein Alpgebäude vollständig nieder. Weil das Haus so abgeschieden war, mussten alle Einsatzkräfte mit Helikoptern eingeflogen werden. Der Schaden belief sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Schmuggel

Beute in der Unterwäsche: Bei einer Kontrolle in Saint-Gingolph VS fand der Zoll bei einem 21-jährigen Franzosen Einbruchswerkzeug im Auto. Eine gestohlene Luxusuhr hatte er in seiner Unterwäsche versteckt.

Chinesische Tabatièren am Zoll: Ein Italiener wollte in Vallorbe VD wertvolle chinesische Tabatièren, kunstvoll verzierte Schnupftabakkästchen, unverzollt nach Italien bringen. Der Wert lag bei mehreren zehntausend Franken.

Polizei / Justiz

Berner Polizist schaut am Steuer aufs Handy: Ein Berner Polizist verursachte im Februar 2024 einen Auffahrunfall, weil er während der Fahrt fast eine Minute lang auf seinem Mobiltelefon tippte und las. Eine Kamera im Dienstwagen zeichnete den Vorfall auf. Im Mai 2025 scheiterte er vor Obergericht mit dem Versuch, das Video als Beweis verbieten zu lassen.

Genfer Polizei entsorgt illegale E-Trottinetts: Die Genfer Polizei setzte jahrelang elektrische Trottinetts ein, die schneller fahren konnten als gesetzlich erlaubt. Nach einem Sturz eines Polizisten im Sommer 2023 deckten interne Abklärungen die fehlende Konformität auf. Die meisten der 15 Fahrzeuge wurden zerstört, heute hat die Polizei keine E-Trottinetts mehr.

Berner Polizei ohne Tränengas: Im Juli 2025 stand die Berner Kantonspolizei plötzlich ohne Tränengas da. Sie musste ihren gesamten Bestand an Reizstoffwurfkörpern vernichten, nachdem ein Journalist nach einer Demonstration darauf hingewiesen hatte, dass das Verfallsdatum längst überschritten war.