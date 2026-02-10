Die Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz

Die Bevölkerung will von Martin Pfisters Plänen nichts wissen. Bildmontage blue News

Der Detailhandelsverband stellt sich gegen weitere Mehrwertsteuer-Erhöhungen. Gleichzeitig zeigt eine neue Umfrage: Auch die Bevölkerung lehnt höhere Abgaben für Armee oder 13. AHV klar ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Swiss Retail Federation kündigt Widerstand gegen weitere Mehrwertsteuer-Erhöhungen an.

Laut einer Sotomo-Umfrage lehnen 76 Prozent höhere Mehrwertsteuern für die Armee ab, 66 Prozent auch für die 13. AHV.

Detailhändler warnen vor zusätzlichem Preisdruck, Margenverlusten und wachsender Konkurrenz aus Asien. Mehr anzeigen

Der Widerstand gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer formiert sich auf breiter Front. Während in Bundesbern über zusätzliche Milliarden für Armee und Altersvorsorge diskutiert wird, stellt sich der Detailhandel klar dagegen. «Wir sagen Nein», erklärt Dagmar Jenni, Geschäftsführerin der Swiss Retail Federation gegenüber den Zeitungen von CH Media. Die Politik bediene sich bei Finanzierungsfragen zu rasch der Mehrwertsteuer und verfalle einer «Selbstbedienungsmentalität».

Die Branche sieht sich bereits unter starkem Druck. In einer Verbandsumfrage nennen Detailhändler den verschärften Preiskampf als grösstes Problem. Es folgen Margendruck und eine schwache Konsumentenstimmung. Eine höhere Mehrwertsteuer würde diese Lage weiter verschärfen. «Jede Mehrwertsteuererhöhung verteuert den Konsum», warnt Jenni.

Zusätzliche Konkurrenz kommt aus dem Ausland. 68 Prozent der befragten Unternehmen sehen bei Plattformen wie Temu oder Shein einen starken Einfluss auf den Schweizer Markt. Rund die Hälfte rechnet mit Umsatzeinbussen, ein Drittel erwartet Rückgänge von bis zu drei Prozent.

Doch nicht nur die Branche, auch die Bevölkerung zeigt wenig Begeisterung für neue Steuerprozente. Wie eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag von Blick zeigt, lehnen 76 Prozent der Befragten eine Mehrwertsteuer-Erhöhung zur Finanzierung zusätzlicher Armeeausgaben ab. 66 Prozent sprechen sich auch gegen eine Erhöhung zur Finanzierung der 13. AHV aus.

Politgeograf Michael Hermann von Sotomo erklärt gegenüber Blick, höhere Abgaben hätten es derzeit besonders schwer. Der Druck auf die Haushalte durch steigende Mieten und Krankenkassenprämien habe die Sensibilität erhöht.

Auffällig ist laut der Umfrage zudem, dass selbst in bürgerlichen Lagern keine klare Mehrheit für höhere Abgaben besteht. Bei der Armee halten zwar 56 Prozent eine Budgetaufstockung auf 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts bis 2032 für angemessen oder zu tief – doch eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer findet trotzdem kaum Zustimmung.

Für den Detailhandel ist die politische Grosswetterlage eindeutig: Mehr Belastung für Konsumenten bedeutet weniger Spielraum im Verkauf. Jenni fordert stattdessen regulatorische Entlastungen, etwa bei Produktdeklarationen, die über EU-Standards hinausgehen. «Wer die Binnenwirtschaft stärken will, darf den Detailhandel nicht zusätzlich belasten.»