Die Decke im «Le Constellation» entzündete sich innert Sekunden: Bei dem Unglück in der Slivesternacht starben 41 Menschen. Bild: X

Ein Überlebender der tödlichen Brandkatastrophe von Crans-Montana schildert den Horror der Nacht: Flammen, Schreie, verbrannte Körper. Die physischen und psychischen Narben begleiten ihn bis heute.

Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-Jähriger überlebte nur knapp das Inferno in Crans-Montana VS.

Der junge Mann schildert, wie er die Nacht überlebt hat, indem er unter einem Leichenhaufen hervorgezogen wurde.

Neben den körperlichen Verletzungen leidet er bis heute an einem psychischen Trauma. Mehr anzeigen

«Es war furchtbar. Drinnen hörte man Schreie, Hilferufe. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Ein Geruch, der mir bis heute in der Nase hängt», ein 18-Jähriger hat gegenüber RSI über den Horror der Silvesternacht von Crans-Montana gesprochen. Bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» starben 41 meist junge Menschen, 115 Personen wurden teils schwer verletzt.

Das Drama dieser Nacht verfolgt den jungen Mann weiter. Er erinnere sich noch sehr gut an die Katastrophe. «Jemand kam die Treppe hoch, die Flammen hatten ihn umhüllt. Er schrie: ‹Raus hier, es brennt!›» Doch eine Flucht sei unmöglich gewesen, weil bereits zu viele Menschen im Flur gewesen seien.

«Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»

Er habe nur überlebt, weil ihn jemand an seiner Hand unter einem Leichenhaufen hervorgezogen habe. «Es ist schrecklich, das zu sagen, aber die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle», erzählt das Brandopfer.

Der 18-Jährige wurde mit Verbrennungen zweiten Grades an Gesicht, Hals und Ohren ins Spital nach Sion eingeliefert. Er wurde in der ersten Woche nach dem Unglück mehrmals operiert, ein extrem schmerzhafter Prozess, berichtet er.

«Ich rieche ständig etwas Verbranntes»

Neben den Hauttransplantationen benötigen Brandopfer Ergotherapie und psychologische Betreuung. Wie beschwerlich der Weg zur Genesung ist, davon berichtet gegenüber RSI ein Mann, der vor sechs Jahren schwerste Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers erlitt. Seine Überlebenschance betrug gerade einmal 15 Prozent.

Es brauchte viereinhalb Monate, die Hälfte davon im künstlichen Koma, und 41 Operationen, um das Leben des Mannes zu retten. Geheilt war er aber nicht sofort: «Der schlimmste Moment war, als ich aus dem Koma erwachte und mich zum ersten Mal im Spiegel sah.»

Das psychische Trauma ist auch bei dem 18-Jährigen schwerwiegend. «Ich rieche ständig etwas Verbranntes.» Und wenn er nach einer Therapie die psychischen Probleme in den Griff bekommt, blieben immer noch die Narben, die ihn das ganze Leben lang an die Ereignisse von Crans-Montana erinnern werden.

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