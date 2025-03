Die Mindestfranchise der Krankenkassen wird definitiv erhöht

Sevele

Ich sehe nicht ein, dass die Politiker solche unglaubliche Summen als Pension erhalten was eigentlich eine Frechheit ist gegenüber jedem Arbeiter der kaum genügend hat zum überleben in der Pension. Und jetzt nimmt man genau diesem noch den Rest aus der Tasche. Der Grund ist u.a. so absurd wegen den Personen welche sich zu schnell im Notfall melden. Nach 17 Uhr nimmt praktisch kein Hausarzt mehr das Telefon ab. Und dann, wenn ich nicht weiss was ich habe ? Als in denn Notfall. Samstag Sonntag ebenfalls. Aber für die Politiker zählt wohl was anderes, bei denen öffnet sich wahrscheinlich jede Tür egal um welche Zeit und am welchen Tag.