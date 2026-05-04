Plakate der SVP zur «10-Millionen-Schweiz». (KEYSTONE/Peter Schneider) KEYSTONE

Die SVP gibt sich im Abstimmungskampf zur «10-Millionen-Schweiz»-Initiative moderat – intern wurden jedoch deutlich schärfere Töne und konkrete Vorschläge wie Ausländerkontingente diskutiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SVP gibt sich im Abstimmungskampf zur «10-Millionen-Schweiz»-Initiative moderat, um breitere Wählerschichten anzusprechen.

Intern und früher vertrat sie jedoch deutlich härtere Positionen, etwa zur Rückkehr von Ausländerkontingenten.

Offiziell hält sie heute an «Kontingenten und Höchstzahlen» fest, distanziert sich aber von starren Modellen. Mehr anzeigen

Die SVP fährt im Abstimmungskampf zur «10-Millionen-Schweiz»-Initiative einen auffallend moderaten Kurs – zumindest nach aussen. Vor der wichtigen Abstimmung am 14. Juni verzichtet die Partei weitgehend auf provokative Kampagnen und scharfe Rhetorik, wie sie in früheren Jahren üblich waren, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Stattdessen betonen Parteipräsident Marcel Dettling und seine Mitstreiter in Interviews Themen wie fehlende Spitalbetten, überfüllte Züge und zubetonierte Grünflächen.

Diese zurückhaltende Strategie soll das Anliegen offenbar für Wählende aus der politischen Mitte anschlussfähiger machen. Auch visuell bleibt die Kampagne ungewohnt sanft: Das aktuelle Abstimmungsplakat mit einer Bahnschranke vor dem Matterhorn verzichtet sogar auf ein Parteilogo.

Harte Töne hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen klingt der Ton jedoch deutlich schärfer. In einer Sitzung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vor rund einem Jahr warnten SVP-Vertreter vor «Überfremdung» und sprachen von «Asylanten», die Frauen vergewaltigten, wie die Zeitung schreibt.

Nachhaltigkeits-Initiative Die Schweiz stimmt am 14. Juni 2026 über die SVP-Initiative ab. → So funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative

Zudem diskutierte die Partei intern konkrete Umsetzungsmodelle, die öffentlich kaum thematisiert werden. So brachte die SVP bereits 2025 die Rückkehr zu Ausländerkontingenten ins Spiel, ein System, das in der Schweiz bis 2001 galt. Damals seien jährlich rund 50'000 ausländische Arbeitskräfte eingewandert, erklärte SVP-Nationalrat Thomas Knutti und fragte: «Wäre das ein denkbarer Weg für die Umsetzung der Initiative?»

Parteipräsident Dettling antwortete: «Die Kontingentierung schaffte Ordnung; das hat funktioniert.» Der Zürcher SVP-Präsident Dominik Ledergerber ergänzte: «Die genaue Zahl müsste man zusammen mit der Wirtschaft definieren. Jährlich verlassen rund 60'000 Personen die Schweiz. Wir könnten also jährlich sicher 60'000 ausländische Arbeitskräfte zulassen.»

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

SVP distanziert sich vom Saisonnierstatut

Heute spricht die Partei öffentlich von deutlich tieferen Zahlen. Gleichzeitig distanziert sie sich von früheren Modellen wie dem Saisonnierstatut, wie die «Aargauer Zeitung» weiter berichtet. «Ein starres Kontingentsystem ist im Moment nicht das, was wir anstreben», sagte SVP-Vizepräsident Franz Grüter kürzlich. Und: «Nein, es geht nicht darum, das Saisonnierstatut wieder zu installieren.»

Dennoch verweist Grüter darauf, dass die Schweiz mit der Masseneinwanderungsinitiative bereits einmal Ja gesagt habe zu «Kontingenten und Höchstzahlen». Die Debatte über die künftige Zuwanderung dürfte damit weiter an Schärfe gewinnen – auch wenn der Abstimmungskampf derzeit ungewohnt moderat geführt wird.