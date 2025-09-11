Die neuen Hardau-I-Wohnungen in Zürich sind schick und günstig

Stadt startet BewerbungsverfahrenDie neuen Hardau-I-Wohnungen in Zürich sind schick und günstig
Andreas Fischer
11.9.2025
Die Stadt Zürich startet das Bewerbungsverfahren für die neue Wohnsiedlung Hardau I. Die meisten der 122 kostengünstigen Wohnungen sind für Familien mit Kindern geeignet, ein Drittel ist subventioniert.
Leerkündigungen, steigende Mieten, schrumpfender Wohnraum: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt wird immer prekärer. Für einmal gibt es jetzt aus Zürich gute Nachrichten: Die Vermietung der Wohnungen in der neuen städtischen Wohnsiedlung Hardau I hat begonnen.
122 Wohnungen entstehen derzeit auf dem Areal unweit der vier Hardau-Türme im Kreis 4. Sie sollen im Sommer 2026 bezugsfertig sein. Die neue Wohnsiedlung besteht aus zwei Gebäuden. Der Neubau war notwendig geworden, weil die alte Wohnsiedlung an gleicher Stelle modernen Anforderungen nicht mehr entsprochen hatte.
Die Stadt Zürich bietet auf dem Areal preisgünstigen Wohnraum für rund 360 Personen. Zwei Drittel der Wohnungen sind grosse Familienwohnungen mit 4 oder 4,5 Zimmern, die nach dem Prinzip der Kostenmiete angeboten werden. Eine 4-Zimmer-Wohnung kostet brutto 1850 Franken im Monat, eine 3-Zimmer-Wohnung 1590 Franken.
Eine Besonderheit der neuen Wohnsiedlung Hardau I, zu der auch ein Kindergarten, Gewerbeeinheiten und ein Gemeinschaftsraum gehören: Wer in die modernen und schlichten Wohnungen einziehen will, darf kein Auto haben.
Als autoarme Siedlung konzipiert, gibt es keine Tiefgarage. Für Ausnahmefälle stehen sechs Behindertenparkplätze sowie 25 Parkplätze im benachbarten Parkhaus zur Verfügung. Dafür gibt es insgesamt 408 Velo-Parkplätze.
Wie die Stadt Zürich mitteilt, können sich Interessierte ab sofort online für eine Wohnung in der Siedlung Hardau I bewerben. Die Frist endet am 25. September.