In Dietikon ZH startet am 14. März die Wissenschafts-Ausstellung Phänomena – eine Neuauflage der Veranstaltung von 1984. Die Zelte, die seit wenigen Tagen stehen, sind die weltweit grössten ihrer Art.

Seit wenigen Tagen stehen in Dietikon ZH die Zelte, in denen die Ausstellung im ersten Jahr KI und Robotik erklären und demonstrieren wird. Die Themen der folgenden Jahre: Mobilität und Energie, Klima und Biodiversität, Weltraum sowie Chemie und Physik.

Leiter Urs Müller lässt die Phönomena nach 42 Jahren wieder aufleben. Sein Vater Georg Müller hatte sie damals in Zürich und im Ausland realisiert. Mehr anzeigen

Urs Müller wirkt gut gelaunt und aufgeräumt an diesem neblig-eisigen Morgen im Niemandsland zwischen Dietikon ZH und Spreitenbach AG. Dabei müsste er ganz schön unter Druck stehen. Nicht nur öffnet in gut fünf Wochen die Wissenschafts-Ausstellung Phänomena. Sechs Wochen später zieht sie bereits weiter, voraussichtlich nach Basel. Dort liegt noch nicht einmal eine Bewilligung vor, genauso wenig wie in den fünf weiteren Ausstellungsorten in der Schweiz.

«Aber wir stehen an vielen Orten kurz vor der Erteilung der Bewilligung», beschwichtigt der Leiter der Veranstaltung.

Anstehen für ein Ritt auf dem hohen Seil: Die Phänomena 1984 in Zürich. Christian Lanz

Moment, mal – Phänomena? Genau, die gabs schon einmal. 1984 war's, von Mai bis Oktober zog sie am Zürichhorn mehr als eine Million Besucher*innen an. Danach wanderte sie ins Ausland, nach Südafrika, Rotterdam, Süddeutschland und zurück nach Zürich. Mehr als 5 Millionen Menschen sahen sich die Ausstellung an.

1991 folgte auf der Zürcher Allmend die Ausstellung Heureka, an der Forschende zeigten, wie sie zu ihren Erkenntnissen gelangen.

Wanderausstellung bis 2030

Urs Müller will mit der Phänomena zurück zu den Wurzeln. «Wissenschaft zum Anfassen» verspricht er. Wobei das mit dem Anfassen so eine Sache ist. Das erste Gebiet, das die Besucher*innen erleben werden ist KI und Robotik. «Sie werden zum Beispiel innert einer Minute einen digitalen Zwilling erstellen und sich danach mit ihm unterhalten können», kündigt er an. Eine andere KI-Anwendung habe die Kommunikation von Bienen entschlüsselt und ahme diese nach. «In der Ausstellung wird man über die Anwendung mit einem Bienenvolk kommunizieren können», verspricht er. Die Bienen befänden sich in der Natur, würden gefilmt und die Bilder in die Ausstellung übertragen.

Die Phänomena des 21. Jahrhunderts hat einen längeren Leidensweg hinter sich. Ursprünglich war sie wie die Heureka in der Allmend geplant, als fixe, ein halbes Jahr dauernde wissenschaftlich-technische Landesausstellung. Damit scheiterten die Veranstalter*innen einerseits am Widerstand der Anwohner*innen und anderseits an den Kosten von 68 Millionen Franken.

Die Phänomena, die Mitte März 2026 startet, ist eine Wanderausstellung. Nach Dietikon ZH soll sie in Basel, Yverdon NE, Luzern, Altstätten SG, Biel BE, Zürich und Chur stattfinden. Alles innerhalb eines Jahres, vier bis sechs Wochen steht sie an einem Ort. «Können wir die Orte schon nennen?», fragt Müller seine Mitarbeiterinnen und hat in dem Moment schon entschieden, dass sie das können. «Abgesehen von Dietikon ist einfach noch nichts definitiv», schiebt er mahnend nach.

Im Frühling 2027 beginnt die Tour erneut in Dietikon, aber mit einem neuen Thema: Dann werden die Gäste Mobilität und Energie erleben. 2028 geht es um Biodiveresität und Klima, 2029 in den Weltraum, und 2030 schliesslich, werde die Phänomena Physik und Chemie neu interpretieren, so der Leiter der Veranstaltungsreihe.

Zur Ausstellung gehört eine App, die auf Orte in der Schweiz verweist, an denen sich wissenschaftliche Erkenntnisse oder technische Installationen erleben lassen – etwa der schwindende Aletschletscher für den Klimawandel oder die Grimsel für die Energieerzeugung. 15 Trails werden bei Beginn der Phänomena bereit sein, 60 bis Ende der ersten Saison, verspricht Müller.

Die Phänomena ist eine Familientradition

Urs Müller verbindet selber eine lange Geschichte mit der Wissenschaftsausstellung, denn das historische Vorbild schuf sein Vater Georg Müller. «Ich habe selber damals einzelne Exponate geschreinert», verrät er. Nach der Schrienerlehre bildete er sich zum Orthopäden weiter, arbeitete in der Prothesen-Forschung, bevor er ins Management wechselte und Spitäler sanierte. «Und das ist übrigens mein Sohn», sagt er und deutet auf einen Handwerker, der im Hintergrund nach einem Werkzeug greift.

Der Phänomena-Gründer Georg Müller sei inzwischen 90 Jahre alt, fit und immer noch sehr interessiert an der Veranstaltung. Sein Vater habe ihn auf die Idee gebracht, sich an einer Neuauflage zu versuchen. «Er hat sich gewünscht, dass es wieder eine Ausstellung gibt, die den aktuellen Stand der Wissenschaft präsentiert und hat mich ermuntert, das Projekt in die Hand zu nehmen.» Als Urs Müller das ursprüngliche Comeback-Format aufgeben musste, wusste er, auf was er sich eingelassen hatte.

Doch damit war das Projekt für ihn keineswegs gestorben. «Phänomena on Tour» kostet im Vergleich zum ursprünglichen Projekt bescheidene 26 Millionen Franken – ein Budget, das sich mit privaten und öffentlichen Geldern berappen lässt, wie er verrät.

Das Dach steht. Urs Müller hat für die Neuauflage der Phänomena eine mobile und relativ günstige Behausung entwickeln lassen. zvg Phänomena

Weltrekorde in Dietikon ZH

Müllers gute Laune bei null Grad im Nebel rührt auch daher, dass die Zelte stehen und die Veranstaltung damit ihr Zuhause und einen Weltrekord aufgestellt hat.

Die Kuppeln sind Inflatables, aufgeblasene Strukturen, wie man sie von Hüpfburgen kennt. Anders als das klassische Blasio-Element müssen sie aber nicht permanent bepumpt werden, sondern nur dann, wenn die Sensoren feststellen, dass der Druck im Innern der Wände nicht mehr gross genug ist. Dann fliesst automatisch Luft nach, bis der Druck wieder stimmt.

Die sechs Kuppeln, in denen die Wissenschafts-Erlebniswelt der Phänomena aufgebaut wird, bedecken eine Fläche von 2200 Quadratmetern. Der höchste Dom ist 15 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 30 Metern. Der chinesische Hersteller dieser temporären Behausung hat schon viele kleinere Zelte gebaut, aber noch nie ein so grosses. «Auch sonst hat noch niemand ein Inflatable dieser Dimension gebaut», betont Müller.

In China hätten sie das Phänomena-Zelt ein erstes Mal aufgerichtet. Die Plastikblachen sind so schwer, dass sie mit einem grossen Kran in Position gebracht werden müssen – und zwar millimetergenau, betont Müller. «In China war es 30 Grad heiss, da ist PVC flexibler und das Bewegen einfacher. Sie seien nicht sicher gewesen, wie gut das Aufblasen im Schweizer Winter klappt.» Aus diesem Grund hätten sie die Medien erst eingeladen, nachdem die sechs zusammehängenden Zeltkuppeln aufgeblasen waren.

Sechs zusammenhängende, aufblasbare Kuppeln bilden das Dach über der Phänomena. zvg Phänomena

Dass das Gebilde nicht weggeweht wird, dafür sorgen mit Wasser gefüllte Wülste, die die Zeltwände am Boden halten. Die Zelte allein seien 20 Tonnen schwer, mit dem Balast seien es 120 Tonnen. «Und wenn ein Pubertierender sein Sackmesser in die Wand rammt, was passiert dann?», will ein Journalist wissen. «Dann pumpt das System nach und hält den Druck konstant», antwortet Müller ruhig. Sorgen scheint er sich nicht zu machen. Die Wände seien reparierbar.

Technisches Verständnis als demokratisches Recht

Am 13. März wird Bundesrat Guy Parmelin die Phänomena eröffnen. Die Öffentlichkeit wird ab dem 14. März in die Welt von KI und Robotik eintauchen. Rund zweieinhalb Stunden dauert es laut Müller, um sich mit allen Exponaten zu beschäftigen. Ganz billig wird dies nicht. Erwachsene zahlen 38, Kinder 28 Franken – macht 132 Franken für eine vierköpfige Familie. Arrangements für Schulklassen werde es geben, wie auch weitere Vergünstigungen, etwa für die lokale Bevölkerung an gewissen Ausstellungsorten so der Phänomena-Chef.

Hinter all dem steckt auch das Bestreben, Menschen für Technikberufe zu begeistern, um dem Mangel an Ingenieur*innen, IT- und weiteren technischen Fachleuten zu begegnen. «Mir haben schon viele Leute erzählt, die Phänomena 1984 habe sie inspiriert, einen technischen Beruf zu lernen», sagt Müller.

Darüber hinaus sei es für die Demokratie wichtig, dass Menschen Wissenschaft und Technologie verstünden. «Wenn sie überhaupt nicht mehr wissen, wie die Dinge funktionieren, die sie umgeben, kann man mit ihnen machen was man will», ist er überzeugt. So will die Phänomena die Besucher*innen also nicht nur für Wissenschaft und Technik gewinnen, sondern sie auch aufklären, sodass sie entscheiden können, wie sie diese nutzen wollen – und wie nicht.