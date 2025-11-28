Wer ist die reichste Frau, wer der Jüngste unter den Reichen?

Viele Menschen in der Schweiz leben ihren Reichtum diskret. Die «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten stellt sie einmal im Jahr ins Scheinwerferlicht. KEYSTONE

Welche Geheimnisse stecken in der Liste der 300 Reichsten der Schweiz? Welche Familie hat das grösste Vermögen, wer ist die oder der Jüngste, und wie reich ist eigentlich Roger Federer?

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der jährlich veröffentlichten «Bilanz»-Liste der 300 reichsten Menschen der Schweiz steckt das eine oder andere interessante Detail.

Die reichste Frau findet sich auf Platz 14. Ihr Name: Charlene Carvalho-Heineken.

Auch Roger Federer gehört zu den Reichsten 300 der Schweiz. Allerdings liegt er einiges weiter unten als er in der Tennis-Hierarchie stand. Mehr anzeigen

Der Reichste, die grössten Auf- und Absteiger, das Gesamtvermögen – die wichtigsten Fragen zur Bilanz-Liste der 300 Reichsten der Schweiz sind geklärt. blue News hat das Ranking etwas genauer unter die Lupe genommen.

Die reichste Frau

Viele Vermögen gehören einer Familie und nicht einer Einzelperson – das spiegelt auch die «Bilanz»-Liste wider. Die erste Frau, die darin mit Bild auftaucht, ist Vicky Safra, Ehefrau des verstorbenen Gründers der Privatbank Safra, heute Safra Sarasin. Das Familien-Vermögen von 24,5 Milliarden Franken bringt die Safras auf Platz 5 des «Bilanz»-Rankings.

Die erste Frau, die als Einzelperson geführt wird, ist Charlene Carvalho-Heineken mit einem Vermögen von 12,5 Milliarden Franken. Wie unschwer zu erkennen ist, ist sie Mitbesitzerin einer der grössten Brauerei-Ketten der Welt. Ihr Grossvater ist der Gründer des Amsterdamer Bier-Konzerns.

Sie ist die Frau, die als Einzelperson am weitesten oben auf der Liste der Reichsten auftaucht: Charlene Carvalho-Heineken. Bild: KEYSTONE

Die reichste Familie

Die Basler Chemie-Dynastie Hoffmann, Oeri und Duschmalé, Mehrheitsbesitzerin des Konzerns Roche, liegt auf Platz 2 der Rangliste. Ihr gehören knapp 65 Prozent der Roche-Aktien, ihr Vermögen schätzt die «Bilanz» auf 30,5 Milliarden Franken.

In den Top 10 der Rangliste sind sechs Familien: Der oben genannten folgen die Familien Aponte (Reederei MSC), Safra (siehe oben), Bertarelli (Biotech und Investment, ehemals Serono), Jorge Lemann (Investitionen in Bier, Gastronomie etc.) und Schindler Bonnard (Lift-Anlagen).

Grossaktionärin Maja Oeri leitet den Generationenwechsel ein https://t.co/OCtolhGxYi — BILANZ (@BILANZ) October 30, 2025

Der jüngste Reiche

Wer ist die oder der Jüngste unter den Reichen? Ein weiterer komplizierter Fall: Innerhalb extrem vermögender Familien gibt es sicherlich diverse junge Frauen und Männer mit Zugriff auf ein Milliardenvermögen. Wie das in den einzelnen Familien geregelt ist, lässt sich aber nicht feststellen.

Deshalb geht es hier um den jüngsten Menschen, der als Einzelperson aufgeführt ist. Auch wenn dieser ebenfalls durch Erbschaft zu seinem Reichtum gelangt ist. Der jüngste unter den Reichen ist Naguib Samih Sawiris, 34-jähriger Sohn des Tourismus-Magnaten Samih Sawiris. In seinen Zwanzigern hat er in einigen US-amerikanischen Tech-Startups mitgewirkt, seit 2022 ist er Verwaltungsratspräsident der Orascom Development Holding, der unter anderem das Resort in Andermatt gehört, mit dem die Sawiris in der Schweiz bekannt geworden sind.

Auch eine Sicht, PR Artikel: Der Andermatt-Investor übergibt an den Nachwuchs: Sohn Naguib Sawiris sorgt für eine Neuausrichtung des Familienimperiums Andermatt Swiss Alps. https://t.co/JEin9rNug5 — ursmerkli (@urswernermerkli) February 1, 2025

Ein besonders junger Mann sei hier doch noch hervorgehoben: Kyril Louis-Dreyfus, 27-jähriger Sohn der französischen Industriellen-Dynastie seines Nachnamens. Schon seit 2021 ist Louis-Dreyfus Präsident des AFC Sunderland, dem Fussballverein, der mit Granit Xhaka in der Premier League Furore macht. Zuerst war er noch Minderheitsaktionär, inzwischen ist er Mehrheitsbesitzer des Traditionsvereins.

Kyril Louis-Dreyfus ist Präsident und Mehrheitsbesitzer des Sunderland AFC – auch er Sohn einer milliardenschweren Dynastie. Bild: IMAGO/Sportsphoto

So reich ist der Reichste der Schweiz im weltweiten Vergleich

Forbes führt eine Rangliste mit den reichsten Menschen der Welt. Gérard Wertheimer, der das Ranking in der Schweiz anführt, liegt weltweit auf Platz 46. Sein Vermögen stammt vom Luxus-Konzern Chanel, dessen Erbe er ist.

Zur Erinnerung: Der reichste Mann der Welt ist Elon Musk. Sein Vermögen von aktuell 480,5 Milliarden Dollar entspricht mehr als dem 14-Fachen des in Genf wohnhaften Wertheimer.

Gérard Wertheimer ist die reichste Person mit Wohnsitz in der Schweiz – in Genf – weltweit kommt er mit seinem Vermögen auf Platz 46. Bild: imago/PanoramiC

Der Kanton mit den meisten Reichen

Nein, der Kanton, in dem die meisten Reichen wohnen, ist keines der klassischen Steuerparadiese der Schweiz. Die meisten besonders Vermögenden leben im Kanton Zürich. 57 Einträge – auch hier oft Familien – hat der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Auf Platz zwei folgt Genf mit 33 der 300 reichsten Personen oder Familien. Auf Platz drei taucht dann einer der Kantone auf, die viele ganz oben erwartet hätten: Zug kommt immerhin auf 37 Einwohner*innen und Familien mit Wohnsitz, die zu den Vermögendsten der Schweiz zählen.

Der Kanton Zürich beherbergt die meisten Superreichen in der Schweiz. Einige von ihnen dürften an der Goldküste ihren Wohnsitz haben. KEYSTONE

Und auf welchem Platz liegt Roger Federer?

Der Tennisgott im Ruhestand ist erst vor kurzem in die Liga der Milliardäre aufgestiegen – nicht zuletzt dank seiner Beteiligung am Schuh-Brand On. Die «Bilanz» hat für den Basler, der aktuell in Graubünden seinen offiziellen Wohnsitz hat, ein Vermögen von 1,3 Milliarden Franken errechnet. Damit ist die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste die Nummer 138 unter den reichsten Menschen in der Schweiz. Er gehört aber zu der Minderheit, die ihren Reichtum vollständig selbst erarbeitet hat – im Gegensatz zu den 75 Prozent, die zumindest das finanzielle Fundament geerbt haben.

Roger Federer ist noch nicht lange Milliardär – seine geschätzten 1,3 Milliarden Franken Vermögen bringen ihn auf Platz 138 der reichsten Personen in der Schweiz. Bild: KEYSTONE