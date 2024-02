Aus für orange Boxen, Nachteil für Leute ohne Smartphone

Ab Dezember 2025 ist Schluss mit der orangen Box: Passagiere müssen dann digitale Angebote nutzen. S<ymbolbild: Keystone

Im Dezember 2025 ist Schluss: Die SBB und andere ÖV-Betriebe haben das Aus für die Mehrfahrten- und Multitageskarten beschlossen. Die orangene Box wird aus der Öffentlichkeit verschwinden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB und andere ÖV-Annbieter schaffen ab Dezember 2025 die Mehrfahrten- und Multitageskarten ab.

Die orange Box ist dann Geschichte.

Trotz 6,3 Millionen verkaufter Stempelkarten 2023 lohne sich das Angebot nicht mehr, so die Begründung.

Nachteil für Kinder und Menschen ohne Smartphone: Am Aus regt sich auch Kritik. Mehr anzeigen

Die SBB und weitere Bus- und Bahnbetriebe schaffen im Dezember 2025 die Mehrfahrtenkarten ab. Das berichtet der «K-Tipp», der eine entsprechende Umfrage unter den ÖV-Anbietern durchgeführt hat. Die orangen Boxen werden dann abgeschaltet, werden demontiert und verschwinden aus dem öffentlichen Leben.

Die Begründung: Viele der orangen Boxen hätten das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Sie zu ersetzen, erfordere Investitionen, die sich nicht lohnten. Kunden müssen dann auf digitale Tickets umsteigen.

Nachfrage zu gering

Die Nachfrage sei zu gering: «Die Nutzung von mobilen und digitalen Kanälen für den Billettkauf nimmt kontinuierlich zu», sagt Reto Hügli, Sprecher des Branchenverbandes Alliance Swisspass, gegenüber «20 Minuten». Im vergangenen Jahr wurden 6,3 Millionen Stempelkarten ausgegeben.

Wer kein Smartphone hat, guckt ab Dezember 2025 also in die Röhre: Auch Kinder sind betroffen. Kritik an der Entscheidung kommt auch vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter, aber auch der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) sowie Caritas und Pro Senectute.

Swiss Alliance versichert «20 Minuten», es werde an einer Nachfolgelösung gearbeitet, die Kinder oder Menschen ohne Smartphone gerecht werden soll. Auch anonymes Reisen solle weiterhin ermöglicht werden.