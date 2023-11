Schnee bis 800 Meter – hier kannst du bereits auf die Piste

Die Diavolezza ist schon schön eingeschneit. Übers Wochenende gibt es nochmals viel Schnee. Webcam Diavolezza

Eine Kaltfront um die andere erreicht die Schweiz, unterbrochen von ein paar Sonnenstrahlen. Am Samstag sinkt die Schneefallgrenze bis auf 800 Meter. In den Bergen gibt es die nächste Ladung Neuschnee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Wetter bleibt heute Freitag und morgen Samstag wechselhaft.

Kurze sonnige und nass-kalte Abschnitte wechseln sich ab.

Die Schneefallgrenze sinkt am Samstag bis unter 900 Meter.

Am Sonntag schneit es in den Bergen ergiebig. Mehr anzeigen

Ein «Frontenkarussell» nennt es Meteonews. Stürme über dem Atlantik schicken eine Störung um die andere in die Schweiz, sagen die Meteorologen voraus. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne, besonders heute Freitag und morgen Samstag. Die gute Nachricht für Schneesportfreunde: Es gibt die nächste Ladung Neuschnee.

Drei Tiefs, zwei Hochs über Europa, das bedeutet abwechslungsreiches Wetter über das kommende Wochenende. SRF Meteo

Im Mittelland nimmt die Bewölkung nach etwas Sonne am Freitagabend wieder zu. Schnee gibt es ab 1100 Meter. Der Samstag wird trockener, Regen fällt noch entlang der Voralpen, zu Schnee gefroren ab 1000 Meter. Am Alpennordhang gibt es am Samstag 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee.

Beständigeres, sonniges Herbstwetter gibt es im Tessin. Der beste Tag für eine Wanderung auf der Alpensüdseite verspricht der Samstag zu werden. Doch auch südlich des Gotthards nimmt die Bewölkung am Samstagabend zu. Am Sonntag ist es nur noch ganz im Süden trocken. Je näher dem Alpenhauptkamm, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einige Regentropfen oder, oberhalb von 1100 Metern, Schneeflocken abzubekommen.

Viel Schnee am Alpenhauptkamm

Apropos Schnee: SRF Meteo sagt von Freitag bis Sonntag in höheren Lagen kumuliert 30 bis 60 Zentimeter Schnee voraus. In den westlichen und südlichen Walliser Alpen könnte es sogar bis zu einem Meter geben. Gepaart mit dem starken Wind wird die Lawinengefahr deutlich ansteigen.

Auch zwischen 1000 und 1400 könnten noch 30 Zentimeter Schnee zusammenkommen. Einige Skigebiete haben bereits ein paar Pisten präpariert und einen Teil ihrer Bahnen in Betrieb genommen, so zum Beispiel Diavolezza, Davos, Zermatt, Saas Fee und Les 4 Vallées.

Schneeprognose von SRF bis Montag, 13.11.23 um 7 Uhr. SRF Meteo, Swissstopo, Map Tiler, Open Street Map

Mit Spannung wird die Wetterlage morgen Samstag in Zermatt erwartet, wo die erste Weltcup-Abfahrt ansteht. Nachdem heute ein weiteres Training abgesagt werden musste, sieht es für morgen etwas besser aus, schreibt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews.

Die Niederschläge dürften rechtzeitig enden, jedoch der Wind wohl einiges an Schnee auf die Piste verfrachten. Zudem ist auch am Samstag Wind zu erwarten. Von Prachtswetter bis Wolken und 80-km/h-Böen ist alles möglich.

Im Mittelland endet am Sonntag das trockene Intermezzo. Von Westen her wird es zunehmend nass-kalt. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf 900 Meter. Sie steigt aber im Tagesverlauf auf 1500 Meter an. Die dünne Schneedecke wird so schnell weg sein, wie sie gekommen ist.