Social-Media-Nutzende glauben nicht, dass die Schweiz existiert

Die Natur in der Schweiz ist so schön, dass sie fast unwirklich wirkt – zum Beispiel der Blausee auf dem Bild. Bild: Keystone

In den sozialen Medien kursieren Theorien, dass die Schweiz gar nicht existiert. Was steckt dahinter?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den sozialen Medien kursieren immer wieder Theorien, dass die Schweiz wegen ihrer aussergewöhnlichen Schönheit gar nicht existieren könne.

Besonders auf Plattformen wie TikTok und Reddit gibt es viele Beiträge und Fotomontagen dazu.

Die meisten Nutzer nehmen diese Behauptungen nicht ernst, sondern spielen satirisch mit den Klischees rund um die Schweiz und diskutieren über die Besonderheiten der Landessprachen. Mehr anzeigen

Blaue Seen, grüne Wiesen, schneebedeckte Berge – die Schweiz ist wunderschön. So schön, dass viele gar nicht glauben können, dass solch ein Land existiert.

Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Beiträge auf, die behaupten, die Schweiz sei ein erfundenes Land. Besonders auf Plattformen wie TikTok und Reddit verbreiten sich solche Theorien rasant und sorgen für Diskussionen – teils ernst gemeint, meist jedoch mit einem Augenzwinkern.

Auslöser für diese Behauptungen ist häufig die aussergewöhnliche Schönheit der Schweizer Landschaft. In einem TikTok-Video erklärt itsmattw_01 vor einem Bild des Matterhorns: «Wir haben nun Beweise, dass dieses Land gar nicht existiert.»

Er führt weiter aus, dass die Schweiz «zu schön, um wahr zu sein» sei und erklärt, dass einige auch behaupten, dass Menschen und Kühe in die Schweiz «hineingeflogen» werden.

Besonders kurios: Der TikToker erklärt, dass es Menschen gibt, die glauben, wer in die Schweiz fliege, lande in Wahrheit in Österreich und werde anschliessend in eine falsche Stadt gebracht.

Auch die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) bei Genf wird in diesem Zusammenhang immer wieder als angebliches «Cover-up» erwähnt.

Unter dem Video kommentieren viele, dass sie die Schweiz bereits besucht haben und das Land wirklich existiere. Eine Nutzerin schreibt: «Ich war gerade letzte Woche dort, es ist also real.» Ein Schweizer kommentiert: «Also existiere ich gar nicht?» Eine weitere Person schreibt: «Nur Amerikaner glauben, dass viele Länder gar nicht existieren, weil sie noch nie ausserhalb ihrer eigenen Stadt waren.»

Eine Erfindung von Grafiker*innen

Besonders auf Reddit gibt es eine wachsende Community, die sich mit dem Mythos der «falschen Schweiz» beschäftigt. Der Subreddit «SwitzerlandIsFake» hat mittlerweile knapp 48'000 Follower und lebt von Beiträgen und Fotomontagen, die die Perfektion der Schweizer Natur als «Beweis» für deren Künstlichkeit sieht. Die «zu perfekten» Bergpanoramen oder die «unnatürlich blauen» Seen seien alles Erfindungen von Grafiker*innen.

Bei genauerem Hinsehen wird jedoch schnell klar: Die meisten dieser Beiträge sind satirisch gemeint. Viele Nutzer*innen nehmen die Behauptungen mit Humor und spielen bewusst mit Klischees rund um die Schweiz.

Die Person beschreibt die Schweiz auf Reddit als «Truman Show». Der Film «Die Truman Show» zeigt einen Mann, dessen ganzes Leben heimlich als Reality-TV inszeniert wird. Screenshot Reddit

Die Schweiz ist also ein realer Ort, ihre Schönheit offenbar für einige so aussergewöhnlich, dass sie kaum zu glauben ist. Einzig bei der Landessprache sind viele verwirrt – da werden auch die Beiträge plötzlich etwas ernster.

Ein Reddit Nutzer schreibt über unsere Landessprache: «Ich bin angeblich in die ‹Schweiz› gereist, aber jede Person, die ich da getroffen habe, hat Französisch oder Deutsch gesprochen, nicht Schweizerisch. Wenn es wirklich ein Land ist, warum haben sie dann keine eigene Sprache?»

Daraufhin antwortet ein weiterer Nutzer, dass man in der Schweiz halt eben Schweizerdeutsch spreche und es eine sehr spezielle Sprache ist:

Bei der Landessprache herrscht oft Verwirrung. Screenshot Reddit

Eine andere Person kommentiert darunter: «Die USA haben auch keine eigene Sprache.» Ein anderer Nutzer kommentiert: «Ja, aber jeder spricht einfach Englisch und mischt nicht drei verschiedene Sprachen zusammen, wie es die ‹Schweiz› macht.»

Die Sprache sei eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Screenshot Reddit