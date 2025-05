In der Schweiz warten viele Menschen auf ein neues Organ. (Archivbild) sda

Während in der Schweiz Patienten auf lebensrettende Organe warten, werden diese ins Ausland exportiert. Swisstransplant-Direktor Franz Immer räumt ein: «Wir stehen vor einem ernsten Problem.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz sterben Patienten, weil viele verfügbare Lebern nicht genutzt werden und teilweise ins Ausland gehen.

Spitäler sind bei der Organverwendung zurückhaltend, was zu Engpässen führt.

Neue Techniken sollen die Situation verbessern, doch der Nutzen ist noch unklar. Mehr anzeigen

In der Schweiz warten viele Menschen verzweifelt auf eine Lebertransplantation. Die Zeit drängt, denn die Lebensuhr tickt unaufhaltsam weiter. Im vergangenen Jahr standen 491 Personen auf der Warteliste, doch nur 133 von ihnen erhielten eine neue Leber. Traurigerweise starben 36 Menschen, während sie hoffnungsvoll auf ein Organ warteten.

Recherchen der «NZZ am Sonntag» haben nun aufgedeckt, dass mehr Lebern verfügbar wären, als tatsächlich genutzt werden. In Schweizer Spitälern werden potenziell geeignete Spenderorgane nicht verwendet, während Patienten teilweise auf der Warteliste sterben.

Erschwerend kommt hinzu, dass in den letzten zwei Jahren 20 Schweizer Lebern ins Ausland exportiert wurden, obwohl es passende Empfänger im eigenen Land gegeben hätte. Diese Organe wurden von Schweizer Ärzten abgelehnt, oft ohne sie vor Ort zu begutachten, während Ärzte in Nachbarländern sie als geeignet einstuften und transplantierten.

Gravierende Konsequenzen

Franz Immer, Direktor der Stiftung Swisstransplant, die im Auftrag des Bundes die Organspende koordiniert, gibt zu, dass es bei Lebertransplantationen Probleme gibt. «Die Organverwendungsquote ist in den letzten zwei Jahren deutlich gesunken», erklärt Immer der Zeitung..

Einst war die Schweiz führend in Europa, heute liegt sie unter dem Durchschnitt. Die Spitäler sind zurückhaltender geworden, insbesondere bei Lebern von Spendern, die nicht optimal erscheinen. Dies betrifft vor allem Lebern, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand entnommen wurden, was zu schlechten Ergebnissen führte.

Die Konsequenzen dieser Zurückhaltung sind gravierend. Taugliche Organe könnten ungenutzt bleiben. Immer betont, dass der Zeit- und Kostendruck eine Rolle spielt, da die Entnahme und Evaluation von Organen ressourcenintensiv sind und nur dann vollständig von der Krankenkasse bezahlt werden, wenn das Organ transplantiert wird.

Besorgnis über Export von Organen ins Ausland

International wird die Situation kritisch betrachtet. Peter Lodge, Präsident der European Surgical Association, äussert Besorgnis über den Export von Organen ins Ausland, während inländische Patienten auf der Warteliste sterben. Auch Immer sieht den Export kritisch, da es für jedes Organ einen passenden Empfänger in der Schweiz gegeben hätte, wie die Zeitung weiter berichtet.

Die Schweiz hat in diesem Bereich kürzlich viel Erfahrung verloren, insbesondere am Universitätsspital Zürich. Dort waren Pierre-Alain Clavien und Philipp Dutkowski führend in der Verwendung von nicht optimalen Lebern. Nach ihrer Trennung vom Spital ist der Ruf verblasst. Dutkowski wechselte ans Universitätsspital Basel, das jedoch keine Bewilligung für Lebertransplantationen hat.

Trotz der Herausforderungen bleibt die Hoffnung auf medizinischen Fortschritt. Franz Immer sieht die Lösung in der Einführung einer neuen Entnahmetechnik, die schweizweit umgesetzt werden soll, um die Verwendungsrate zu erhöhen. Die Finanzierung dieser Technik wird derzeit sichergestellt.

Letztlich bleibt die Frage offen, ob die Zurückhaltung bei Transplantationen zu mehr Todesfällen geführt hat. Die Todesfallrate hängt von vielen Faktoren ab, und es gibt noch keine Daten, die zeigen, ob der Verzicht auf bestimmte Organe die Ergebnisse der Transplantationen verbessert hat.