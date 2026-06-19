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Notschlachtungen nötig Die Schweiz hat ein Schweineproblem

Jan-Niklas Jäger

19.6.2026

In der Schweiz werden zu viele Mastferkel produziert.
In der Schweiz werden zu viele Mastferkel produziert.
Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

Es gibt zu viele Mastferkel in der Schweiz. Um gegen das Problem vorzugehen, werden derzeit wöchentlich rund 900 Schweine aus dem Land geschafft.

Jan-Niklas Jäger

19.06.2026, 20:38

19.06.2026, 20:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz produziert zu viele Mastferkel.
  • Um dagegen anzukämpfen, werden wöchentlich rund 900 Tiere ins Ausland exportiert.
  • 2022 gab es aus demselben Grund eine Überbelegung der Ställe.
  • Insgesamt sollen in den nächsten Wochen 18'000 Tiere exportiert werden.
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Man kann auch zu viel Schwein haben. Mit genau diesem Problem muss sich derzeit der Schweinezüchterverband Suisseporcs auseinandersetzen: Jede Woche kommen laut einem SRF-Bericht 5000 Schweine mehr auf den Markt als dieser vertragen kann.

Um dem Problem Herr zu werden, werden seit Anfang Juni wöchentlich um die 900 Mastferkel aus dem Land geschafft. In Deutschland werden die Tiere dann notgeschlachtet.

Das Problem ist nicht neu: 2022 sah sich Suisseporcs mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Auch damals gab es so viele Schweine, dass die Schlachthöfe nicht hinterherkamen. Eine Überbelegung vieler Schweine war die Folge, der Tierschutz konnte nicht mehr gewährleistet werden: Die Tiere hatten nicht mehr genug Platz.

Aus den Fehlern von 2022 lernen

Das soll diesmal anders laufen. 2022 wurden 10'000 Ferkel wegen des Überbestands ins Ausland gebracht. In den nächsten Wochen sollen es laut Suisseporcs 18'000 sein.

10 Millionen weniger. 43 Mitarbeitende entlassen – Bund spart bei Agrarforschung

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Die Idee von Suisseporcs, mit einer Prämie von 2000 Franken für Schlachtungen von Muttertieren, ohne dass sie ersetzt würden, stösst bei den Delegierten jedoch auf wenig Gegenliebe. Das Bundesamt für Landwirtschaft wiederum lehnt eine Regulierung der Branche ab.

Stattdessen kündigt Suisseporcs-Geschäftsführer Stefan Müller einen Runden Tischen mit Grossmetzgereien, der Branchenorganisation Proviande und der Schweine­handelsvereinigung an, bei dem sich neu sortiert würde. «Wir sind wieder auf Feld eins», sagte Müller gegenüber der SRF.

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