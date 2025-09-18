Die Schweiz kann sich modernen Drohnenkiller nicht leisten

Das Flugabwehrsystem «Skyranger Oerlikonr» des deutschen Unternehmens Rheinmetall wurde in Zürich entwickelt und hat das Interesse zahlreicher europäischer Oberbefehlshaber geweckt. Rheinmetall Air Defence AG/ Angela Blattner

Der «Skyranger Oerlikon» ist eine effiziente Drohnenabwehr. Ganz Europa will das in Zürich entwickelte Luftabwehrsystem kaufen. Die Schweiz lässt sich hingegen Zeit mit der Beschaffung: weil das Geld fehlt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Luftabwehrsystem «Skyranger» ist einer der modernsten Drohnenkiller auf dem Markt. Entwickelt wurde es in Zürich.

Vor allem nach dem Drohnenangriff Russlands auf Polen rüstet Europa seine Armeen damit auf. Allein Deutschland will bis zu 600 Exemplare ordern

Die Schweizer Armee lässt sich mit der Beschaffung hingegen Zeit. Dabei hat die Schweiz derzeit praktisch keine funktionierende Drohnenabwehr. Mehr anzeigen

Es ist eine effiziente Waffe zur Abwehr von Drohnenangriffen, und sie wurde in Zürich entwickelt: Ganz Europa will den «Skyranger» kaufen. Deutschland hat bereits 19 Systeme geordert, mit der Option auf 30 weitere.

Insgesamt rechnet man bei der Herstellerfirma Rheinmetall mit einer Gesamtorder von 600 Exemplaren durch die Bundeswehr. Auch Österreich, Dänemark, Ungarn, die Niederlande und zuletzt Polen haben Interesse bekundet.

Und die Schweiz? Die kann sich den «Skyranger» nicht leisten. Zumindest ist eine Beschaffung vor 2030 kein Thema, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Die Schweiz ist schutzlos

Dabei wäre eine funktionierende Drohnenabwehr dringend nötig. Ein russischer Angriff auf Polen mit 19 Drohnen in der vorigen Woche sorgte nicht nur in der Nato für Unruhe, sondern beschäftigte auch die Schweizer Politiker. Verteidigungsminister Martin Pfister musste zugeben: «Nein, die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können.»

Die Schweiz hätte mit ihrer derzeitigen Luftabwehr keine Chance gehabt, einen solchen Angriff abzuwehren. Umso wichtiger scheint eine Ausstattung der Armee mit modernen Verteidigungswaffen, wie die «Drohnenkiller» von Rheinmetall. Deren «Skyranger» wurde in Oerlikon entwickelt.

Herzstück ist eine von einem Hochleistungs-Radar gesteuerte 30- oder 35-Millimeter-Kanone, die spezielle Munition abfeuern kann. Die Geschosse sind programmierbar und explodieren erst in Zielnähe, wo sie sich in 150 Projektile zerteilen. Die dadurch entstehende «Schrotwolke» soll laut Rheinmetall-Chef Armin Papierner «ein Gebiet von vier mal vier Kilometer komplett drohnenfrei» halten.

Ein weiterer Vorteil: Das «Skyranger»-System ist mobil und autark. Es kann auf verschiedenen Plattformen montiert werden. Das Schwester-System «Skynex», das allerdings nicht autark funktioniert, kommt seit Anfang 2024 in der Ukraine zum Einsatz und zeigt sich dort hocheffektiv im Kampf gegen russische Drohnenangriffe.

Dem Bund fehlt das Geld

Eine moderne Drohnenabwehr wäre, zumal nach Pfisters Eingeständnis einer bedingten bis nicht vorhandenen Abwehrbereitschaft für die Schweiz unerlässlich. Allein, eine Beschaffung neuer Luftabwehrsysteme für kurze Distanzen ist nach derzeitigem Stand erst ab 2032 geplant, schreibt die «Aargauer Zeitung».

Erst dann kämen die aktuellen Systeme an ihr Nutzungsende – auch wenn sie schon jetzt für moderne Drohenabwehr völlig ungeeignet sind. Doch Geld für eine vorzeitige Modernisierung, wie von der Interessenvereinigung Pro Militia gefordert, gibt es eher nicht.

Erst am Mittwoch hatte der Ständerat als zweite Kammer einen Antrag abgelehnt, der Armee zusätzlich eine Milliarde Franken für Luftabwehr-Munition bereitzustellen. Die Begründung: Man sehe zwar die Notwendigkeit, aber dem Bund fehlt das Geld.