Moderne CT-Scanner sollen das Tempo am Sicherheitscheck am Flughafen verbessern . Sebastian Gollnow/dpa

Weltweit werden neu zahlreiche CT-Scanner eingesetzt, um die Prozesse am Sicherheitscheck der Flughäfen zu beschleunigen. In der Schweiz müssen Reisende darauf aber noch lange warten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Computertomografie-Scanner (CT-Scanner) ermöglichen vielerorts die Lockerung von Sicherheitsregeln am Flughafen.

Am Sicherheitscheck muss man nun nicht mehr seine Flüssigkeiten und Elektrogeräte herausholen.

Doch in Zürich müssen Passagiere noch lange auf das neue Gerät warten.

Erste Tests mit den Computertomografie-Scannern sind erst im Jahr 2024 zu erwarten. Mehr anzeigen

An Schweizer Flughäfen muss man weiterhin jegliche Flüssigkeiten aus dem Handgepäck herauskramen und sie durch den Scan an der Sicherheitskontrolle geben. Dabei müssen die Flüssigkeiten, die maximal 100 Milliliter beinhalten dürfen, in einen 1-Liter-Plastik-Sack passen.

Wer seine Flüssigkeiten aus dem Gepäck gefischt hat, muss noch seine elektronischen Geräte herausholen. Doch weltweit kann man immer öfter alles im Handgepäck stecken lassen.

Regeln werden gelockert – aber noch nicht in Zürich

Die Regeln an Flughäfen werden gelockert. Der Grund: neue CT-Scanner (Computertomografie-Scanner). Diese ersetzen die bislang genutzten Röntgenscanner.

Clever packen für die Strandferien - so geht's Ohne eingecheckte Koffer zu verreisen, hat nur Vorteile. Wie das leichte Fliegen easy funktioniert, siehst du im Video. 14.07.2022

Am grössten Schweizer Flughafen, in Kloten ZH, steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen. Die neue Hardware, die es für eine effizientere Handgepäck-Kontrolle braucht, soll erst ab dem zweiten Quartal 2024 getestet werden. Das berichtet die «Handelszeitung».

Tests wegen Corona-Pandemie verzögert

Der Prozess habe sich verzögert. Der Praxistest für die Computertomografie-Geräte, die die bisherigen Röntgengeräte in Zürich seit 2019 ersetzen sollen, findet aufgrund der Corona-Pandemie erst im 2024 statt. Die Passagiere müssen sich also noch gedulden.