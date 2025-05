Ernst_Fischer

Landesverteidigung ist wichtig. Sie wurde jahrzehntelang kläglich vernachlässigt. Aber dass wir nun Marschflugkörper brauchen, ist so unnütz wie die Anschaffung der F-35 Tarnkappenbomber. Verteidigung bis zur Landesgrenze sieht anders aus. Aber man will ich wohl vorbereiten, damit wir in die NATO gehen können. Ein Schritt, der mit der bewährten Neutralität der Schweiz absolut unvereinbar ist. Die Gefahr, dass Russland die Schweiz angreifen könnte, existiert nur in verängstigten kranken Gehirnen.